Atletico Madrid - Real Madrid Tipp, Prognose, Quote 29.9.

SPORT1 Betting 28.09.2024 • 11:00 Uhr Atletico Madrid - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Gelingt den Königlichen die Revanche?

Unser Atletico Madrid - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 29.09.2024 lautet: „Los Blancos“ wollen in der Tabelle an Erzrivale Barcelona dranbleiben. Im Wett Tipp heute ist zu Gast beim Stadt-Nachbarn aber nicht mehr als ein Zähler drin.

Am Sonntagabend ist es wieder soweit: In der spanischen La Liga steht das „Derbi madrileno“ auf dem Programm. In der vergangenen Saison kassierte Real Madrid in allen Wettbewerben nur zwei Niederlagen: Beide setzte es allerdings gegen den Nachbarn Atletico Madrid.

Im Achtelfinale der Copa del Rey verloren die Königlichen nach Verlängerung mit 2:4 bei den Colchoneros. Am 6. Spieltag setzte es in La Liga zu Gast im Wanda Metropolitano ein 1:3. Seit dieser Pleite sind „Los Blancos“ in der Liga ungeschlagen. Findet diese Serie ausgerechnet gegen die Rojiblancos wieder ein Ende? Die Atletico Madrid Real Madrid Prognose geht von einem engen Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste aus.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,73 bei Bet-at-home für den Atletico Madrid Real Madrid Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Real Madrid auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Atletico hat nur eines der letzten 6 Heimspiele gegen Real verloren

Bei dieser Paarung ging in den vergangenen 14 Spielen lediglich einmal die Gastmannschaft als Sieger vom Feld

Die Colchoneros kassierten in den jüngsten 33 Liga-Heimpartien gerade mal 2 Niederlagen

Atletico Madrid vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Buchmacher, unter denen sich auch immer mehr Wettanbieter mit Apple Pay tummeln, können sich beim Madrider Derby auf keinen wirklichen Favoriten einigen. So müsst ihr mit ziemlich ausgeglichenen Atletico Madrid Real Madrid Quoten klarkommen.

Die Königlichen sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,50 nur leicht favorisiert. Denn für einen Heimsieg bekommt ihr auch nur Atletico Madrid Real Madrid Wettquoten zwischen 2,70 und 2,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Real Madrid Prognose: Wer kassiert die erste Niederlage?

Atletico ist eines von drei Teams in La Liga, welches nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen ist. Die Colchoneros ließen aber 2024/25 mit drei Remis, bei Villarreal, daheim gegen Espanyol Barcelona und bei Rayo Vallecano schon Punkte liegen. Auch am Donnerstag sah beim Gastspiel gegen Celta Vigo alles nach einem Unentschieden aus. Dann erzielte der eingewechselte Julian Alvarez aber in der 90. Minute doch noch den Treffer zum 1:0-Sieg. Coach Diego Simeone hatte dabei ein paar Stammkräfte geschont, was er im Atletico Madrid Real Madrid Tipp wohl nicht machen wird.

Zudem gab die Mannschaft so kurz vor dem Derby mit 42 Prozent Ballbesitz, acht Gesamtschüssen und 0,62 Expected Goals auch nicht Vollgas. Mit nur drei Gegentreffern stellen die Rojiblancos wieder einmal die beste Defensive der Liga. In den letzten 33 Liga-Heimspielen kassierte Atleti gerade mal zwei Niederlagen (28S, 3U). Die defensive Stabilität geht allerdings noch etwas zulasten der Offensive. Elf Treffer nach sieben Spieltagen werden aktuell von keinem Team aus den Top 5 der Tabelle unterboten.

Mit dem Erfolg am Dienstag daheim gegen Alaves baute Real seine Ungeschlagen-Serie in der Liga auf 39 Partien aus, bei 29 Siegen und zehn Unentschieden. Die Königlichen wollen den Rekord von Erzrivale Barcelona knacken. Die Katalanen blieben 2017 und 2018 43 Partien in Folge ohne Pleite. Gegen Deportivo hatte Madrid wie die Feuerwehr losgelegt und lag nach nur 55 Sekunden in Führung. Das war der schnellste La-Liga-Treffer der Königlichen seit Februar 2018. Mbappe stellte dann kurz vor der Pause mit seinem fünften Liga-Treffer im siebten Einsatz auf 2:0.

Nach dem 3:0 unmittelbar nach dem Seitenwechsel schaltete Real ein paar Gänge runter. Doch mit einem Doppelschlag der Gäste (85., 86.) kam auf einmal wieder Spannung in die Partie. Am Ende aber blieb es beim verdienten Heimerfolg. So haben sich die Männer von Coach Carlo Ancelotti nach einem schwierigen Start in die Saison mit Remis gegen Mallorca und Las Palmas gefangen. Die fünf Pflichtspiele im September wurden alle gewonnen. Trotzdem hat man in der Tabelle aktuell schon vier Punkte Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona und nun wartet auch noch die Atletico Madrid Real Madrid Prognose.

Atletico Madrid - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 Celta Vigo (A), 1:1 Rayo Vallecano (A), 2:1 RB Leipzig (H), 3:0 Valencia (H), 1:0 Athletic Bilbao (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:2 Deportivo Alaves (H), 4:1 Espanyol Barcelona (H), 3:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Real Sociedad (A), 2:0 Betis Sevilla (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Real Madrid: 1:1 (A), 4:2 (H), 3:5 (A), 3:1 (H), 1:1 (A)

Das Derby wurde schon 235 Mal ausgetragen. Mit 116 Erfolgen hat Real klar die Nase vorne. Für Atletico stehen aktuell 59 Erfolge, bei 60 Remis, zu Buche. In der Liga blieben die Königlichen in der vergangenen Saison ohne Sieg gegen den Nachbarn.

Nach einer 1:3-Pleite im Wanda Metropolitano reichte es im Bernabeu nur zu einem 1:1. Zudem schied man wie schon erwähnt im Pokal gegen den Stadtrivalen aus. Dafür gewannen „Los Blancos“ mit 5:3 nach Verlängerung im Supercup gegen die Colchoneros.

Von den letzten sechs Heimspielen gegen Real hat Atletico nur eines verloren (3S, 2U). Von den vergangenen 14 Derbys sicherte sich nur einmal die Gastmannschaft den Sieg. In den letzten sieben Duellen der beiden Nachbarn gab es auch keine „Weiße Weste“.

Setzt sich diese Tendenz fort, solltet ihr über den Atletico Madrid gegen Real Madrid Tipp „Beide Teams treffen“ nachdenken. Merkur Bets hat dafür eine 1,55 parat. Warum wir den Anbieter uneingeschränkt empfehlen können, verrät unser Merkur Bets Test.

So seht ihr Atletico Madrid - Real Madrid im TV oder Stream:

29. September 2024, 21:00 Uhr, Metropolitano

Übertragung TV: DAZN 1

Übertragung Stream: DAZN

Sportstreamingdienst DAZN ist die Anlaufstelle Nummer 1 für spanischen Vereinsfußball.

Um La Liga im Stream oder im TV sehen zu können, benötigt Ihr die Pakete „Unlimited“ und „Super Sports“.

Anpfiff des Spiels im Wanda Metropolitano ist um 21 Uhr.

Atletico Madrid vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Azpilicueta, Witsel, Reinildo, Samuel Lino - M. Llorente, Koke, Gallagher - Sörloth, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso (Tor) - Javi Galan, Le Normand, Lenglet, Javi Serrano, Riquelme, Gimenez, Griezmann, Correa, Simeone

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Tchouameni, Valverde, Modric - Bellingham - Rodrigo, Vinicius

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor) - Jimenez, Ramon, Vazquez, Endrick, Vallejo, Arda Güler, Fran Garcia

Ausgerechnet im Derby gegen den Nachbarn müssen die Königlichen auf Kylian Mbappe verzichten. Der Neuzugang war bisher in allen acht Pflichtspielen von Beginn an gesetzt. Zudem fehlen den Gästen Spieler wie Ceballos, Alaba und Brahim Diaz.

Die Hausherren müssen in der Atletico Madrid Real Madrid Prognose ohne Pablo Barrios, Lemar und Cesar Azpilicueta auskommen.

Unser Atletico Madrid - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Sicherlich reist Real mit einer tollen Serie zum Nachbarn, doch die Colchoneros wissen, wie sie die Blancos ärgern können. Zudem scheint das Derby gegen die Königlichen inzwischen das wichtigste Spiel des Jahres für Atletico zu sein.

Die Gäste taten sich zuletzt im Wanda Metropolitano schwer und müssen nun auch noch auf Mbappe verzichten. Da die Männer von Coach Diego Simeone auch so heimstark sind, trauen wir der Auswärtsmannschaft nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem dürfen die Zuschauer kein Torfestival erwarten.