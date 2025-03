Augsburg - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 02.03.2025

SPORT1 Betting 01.03.2025 • 08:00 Uhr Augsburg - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzt Freiburg den Höhenflug fort?

Unser Augsburg - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2025 lautet: Der SCF konnte zuletzt vier Siege in Serie feiern und steht sensationell auf Rang 4 in der Tabelle, doch der FCA blieb zuletzt sieben Liga-Spiele zumindest ungeschlagen. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Am 2. März 2025 um 17:30 Uhr erwartet uns in der WWK Arena ein spannendes Duell in der Bundesliga zwischen Augsburg und SC Freiburg. Augsburg, derzeit auf Platz 11 mit 31 Punkten, trifft auf das starke Team des SC Freiburg, das sich auf Rang 4 mit 39 Punkten befindet.

Augsburg ist leicht favorisiert, besonders da sie zu Hause spielen, doch Freiburg kommt mit einer beeindruckenden Serie von vier Siegen in den letzten vier Spielen. Allerdings ist auch der FCA in der Augsburg Freiburg Prognose seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen (4S, 3U).

Unser Augsburg Freiburg Wett Tipp heute lautet: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,94 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Augsburg vs Freiburg auf “Beide Teams treffen”:

Augsburg hat in diesem Wettbewerb seit 7 aufeinanderfolgenden Partien nicht mehr verloren (4S, 3U)

Beide Teams zeigen eine starke Form und haben in ihren letzten Spielen regelmäßig getroffen.

Freiburg hat in dieser Saison 1,57 Gegentore pro Spiel kassiert, Augsburg 1,52 - das kommt unserem Augsburg vs Freiburg Tipp entgegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Freiburg Quoten Analyse:

Unsere Wette für dieses spannende Bundesliga-Match lautet, dass beide Teams ein Tor erzielen werden. Dies basiert auf mehreren Faktoren. Dass beide Kontrahenten aktuell einen Lauf haben, ist auch den Wettanbietern in den Sportwetten Apps nicht entgangen. Dementsprechend ausgeglichen stellen sich die Augsburg Freiburg Quoten dar. Für den Heimsieg gibt es Werte rund um 2,64.

Wer eine Punkteteilung zwischen diesen beiden Teams in Betracht zieht, kann Quoten von rund 3,05 ergattern, die ihr auch bei Wettanbietern mit Paysafecard spielen könnt. Glaubt ihr an den fünften Sieg in Folge des SCF, dann winken Augsburg vs. Freiburg Wettquoten von 2,82.

Augsburg - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 3:0 Gladbach (A), 0:0 RB Leipzig (H), 0:0 Mainz (A), 0:1 VfB Stuttgart (A), 1:1 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 5:0 Werder Bremen (H), 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Heidenheim (H), 1:0 Bochum (A), 1:2 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Freiburg: 1:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 1:3 (A), 0:4 (H).

Unser Augsburg - Freiburg Tipp: Beide Teams treffen

Diese Faktoren machen unsere Augsburg gegen Freiburg Prognose zu einer soliden Basis für das kommende Spiel. Da beide Teams zuletzt gut drauf fahren, dürfen wir uns auf einen spannenden Schlagabtausch freuen.