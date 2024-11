Augsburg - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 10.11.2024

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 06:00 Uhr Augsburg - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt die TSG weiter im Tabellenkeller stecken?

Unser Augsburg - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.11.2024 lautet: Beim FCA zeigt die Tendenz mit sieben Punkten aus den letzten 4 BL-Spielen nach oben. Im Wett Tipp heute dürfte gegen die TSG auch etwas Zählbares hinzukommen.

In der Europa League empfing Hoffenheim am Donnerstag die Mannschaft von Olympique Lyon. Gegen die Franzosen, die nur mit einer B-Elf angetreten waren, holte die TSG durch einen Last-Minute-Treffer noch ein 2:2. Damit stehen die Kraichgauer in der EL-Tabelle mit fünf Punkten aus vier Spielen auf Platz 19. Nach dem “Erfolgserlebnis” durch den späten Treffer reisen die Männer von Coach Pellegrino Matarazzo am Sonntag mit Selbstvertrauen zum Gastspiel in die Fuggerstadt. Bei der Augsburg Hoffenheim Prognose der Bookies sind die Badener aber die leichten Außenseiter.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen den Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Augsburg vs Hoffenheim auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Lediglich der BVB hat 2024/25 mehr Heimpunkte geholt als Augsburg

Seit 6 Duellen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr

Hoffenheim konnte nur eines der letzten 8 Bundesliga-Spiele gewinnen



Augsburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle hat der FCA auf Rang 11 fünf Zähler und drei Punkte Vorsprung auf die TSG. Zusammen mit dem Heimvorteil reicht das bei den Augsburg vs Hoffenheim Quoten für eine Favoritenstellung der Hausherren.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,10. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Auswärtsmannschaft mit Quoten zwischen 3,10 und 3,30 bezahlt.

Augsburg vs Hoffenheim Prognose: Der FCA wirft seine Heimstärke in den Ring

In der Heimtabelle steht Augsburg richtig gut da. Nur der BVB (15) hat mehr Heimpunkte geholt als der FC Augsburg (10). Lediglich 2014/15 holten die Schwaben aus Bayern noch mehr Punkte aus den ersten fünf Heimspielen einer Erstliga-Saison (12). Damals qualifizierte man sich am Ende als Fünfter für die Europa League. Am vergangenen Spieltag konnten die Fuggerstädter mit dem 1:1 in Wolfsburg in der Fremde die Serie von saisonübergreifend sieben Niederlagen in Folge beenden und sich für den Augsburg Hoffenheim Tipp wappnen.

Mit elf Punkten aus den ersten neun Bundesligaspielen hat die Mannschaft genau die selbe Bilanz wie in der Vorsaison (3S, 2U, 4N). Seit drei Pflicht- bzw. zwei Bundesliga-Spielen ist die Mannschaft von Coach Jess Thorup ungeschlagen. Alexis Claude-Maurice und Phillip Tietz waren für die letzten fünf Bundesliga-Treffer verantwortlich. Bei 12,7 Expected-Goals-Against haben die Augsburger schon 20 Gegentore kassiert. Der FCA ist neben Bochum als einziges Team noch ohne Weiße Weste.

Zwischenzeitlich saß Coach Pellegrino Matarazzo in Hoffenheim wieder fester im Sattel. Doch die TSG kann sich einfach nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Besonders bitter war die 0:2-Heimpleite am vergangenen Spieltag gegen St. Pauli. Der Trainer konnte zwar die Defensive stabilisieren, das ging aber zu Lasten der Offensive. Seit zwei BL-Partien ist das Team ohne Tore. Vor allem gegen eher tiefstehende Gegner fehlen Überzeugung und Power. Im Aufbauspiel werden Tempo und Zielstrebigkeit vermisst.

Nur einmal stand der Verein nach neun Runden noch schwächer da als in dieser Spielzeit (8 Punkte nach 9 Spielen). Die Kraichgauer konnten gerade mal eines der letzten acht Bundesliga-Spiele gewinnen (2 Remis, 5 Niederlagen). Am 7. Spieltag gab es einen 3:1-Heimsieg gegen das aktuelle Tabellenschlusslicht Bochum. Auch in der Fremde wartet Hoffenheim seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg (4U 3N) und ist seit 226 Pflichtspielminuten ohne Auswärtstor - keine guten Voraussetzungen in der Augsburg Hoffenheim Prognose.

Augsburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Wolfsburg (A), 3:0 Schalke (H), 2:1 Borussia Dortmund (H), 1:3 SC Freiburg (A), 1:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:2 Olympique Lyon (H), 0:2 FC St. Pauli (H), 2:1 Nürnberg (H), 0:0 Heidenheim (A), 0:2 FC Porto (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Hoffenheim: 1:3 (A), 1:1 (H), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:3 (A)



Der FCA ist der Lieblingsgegner der TSG. Gegen keine andere Mannschaft feierte Hoffenheim so viele Siege wie gegen Augsburg (15). Demgegenüber stehen fünf Remis und sechs Niederlagen.

Auch neun der letzten 13 Duelle gingen an die Kraichgauer (1U, 3N). In 13 BL-Gastspielen nahmen die Badener bei den Fuggerstädtern siebenmal die volle Punktzahl mit nach Hause. Seit sechs Duellen gab es bei dieser Paarung allerdings keinen Auswärtssieg mehr.

Alexis Claude-Maurice erzielte in den letzten drei Pflichtspielen des FCA drei Treffer. Auch am Sonntag müssen wir den Franzosen auf dem Zettel haben.

Ganz entspannt spielt ihr eine Wette bei diesem Anbieter in Verbindung mit dem aktuellen NEO.bet Promo Code.

Augsburg vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Labrovic – Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck – Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis – Maier, Claude-Maurice – Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen (Tor), Bauer, Gumny, Pedersen, Breithaupt, Kömür, Koudossou, Essende, Kabadayi, Mounié

Startelf Hoffenheim: Baumann – Arthur Chaves, Stach, Nsoki – Gendrey, Bischof, Grillitsch, Prass – Kramaric – Hlozek, Berisha

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), Akpoguma, Drexler, Jurasek, Kaderabek, Geiger, Samassekou, Tohumcu, Bruun Larsen, Bülter, Tabakovic

Die Hausherren müssen ohne Oxford, Jensen, Rexhbecaj und Vargas auskommen. Bei den Gästen dürfte Trainer Matarazzo nach dem Europa-League-Spiel auf einigen Positionen wieder zurückrotieren.

Dabei muss er laut Augsburg Hoffenheim Prognose auf Kabak, Lenz, Becker, Bebou und Prömel verzichten.

Unser Augsburg - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Gäste hoffen auf ihre gute Bilanz gegen die Augsburger. Doch die Fuggerstädter sind in dieser Spielzeit recht heimstark. Das musste vor zwei Spieltagen auch der BVB mit einer 1:2-Pleite erfahren.

Die TSG dagegen kann einfach keine entscheidenden Schritte aus dem Tabellenkeller machen. So können wir den Kraichgauern auch gegen den Lieblingsgegner aktuell nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Dabei rechnen wir zudem mit ein paar Toren.