Augsburg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2024

SPORT1 Betting 28.10.2024 • 09:48 Uhr Augsburg - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Verliert Schalke 04 die letzte Rettungsinsel?

Unser Augsburg - Schalke Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 29.10.2024 lautet: Unterschiedlicher hätte das vergangene Wochenende für Augsburg und Schalke kaum laufen können. Im Wett Tipp heute favorisieren wir die Gastgeber deutlich.

Kees van Wonderen droht in unserer Augsburg Schalke Prognose die dritte Niederlage in Serie als S04-Trainer. Am vergangenen Wochenende enttäuschten die Königsblauen über weite Strecken ihre eigenen Fans. Die 3:4-Niederlage gegen Fürth sah im Ergebnis noch viel zu harmlos aus. Die Fuggerstädter hingegen haben am letzten Bundesliga-Spieltag Selbstvertrauen getankt und Dortmund bezwungen (2:1). In unserem Augsburg Schalke Wett Tipp gelingt den Hausherren der Ruhr-Doppelpack. Bei Merkur Bets spielen wir eine Quote von 2,24 für „Sieg Augsburg (HC -1)“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Schalke auf „Sieg Augsburg (HC -1)“:

Schalke gewann nur 1 der letzten 9 Zweitliga-Spiele (2U, 6N).

Schalke kassierte in 7 von 10 Zweitliga-Spielen „Über 1,5 Gegentore“.

Augsburg gewann in der Bundesliga 3 von 5 Heimspielen (1U, 1N).

Augsburg vs Schalke Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter kennen sich natürlich vor allem auf dem heimischen Markt gut aus. Ihre Augsburg Schalke Wettquoten geben ein ziemlich niederschmetterndes Urteil über die Verfassung der Knappen ab. Bei einem Auswärtssieg für Königsblau erhaltet ihr Siegquoten bis 7,00.

Im Ligaalltag ist eine derart große Favoritenrolle für den FCA vollkommen ungewohnt. Die Augsburg Schalke Quoten erreichen im Falle eines Heimsieges nur knapp die Marke von 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Schalke Prognose: Verlust der Rettungsinsel

Die Veltins-Arena war am letzten Spieltag ungewohnt still. Während der 3:4-Niederlage gegen Fürth lag Schalke zwischenzeitlich mit 1:4 in Rückstand und war nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld. Auf den Rängen war bei diesen düsteren Aussichten die Luft raus.

Nach zehn Zweitliga-Spieltagen haben die Knappen bereits einen Trainerwechsel vollzogen und nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Der neue Mann an der Seitenlinie, Kees van Wonderen, hat sein Pulver beinahe schon verschossen.

Unter seiner Anleitung bestritt S04 zwei Zweitliga-Partien. Erst scheiterte Schalke in Hannover (0:1), dann folgte der bereits erwähnte Untergang gegen Fürth (3:4), bei dem die erwartbaren Tore deutlich zu Gunsten der Kleeblätter ausgefallen waren (1,25:2,36 xG).

Der DFB-Pokal ist in dieser Konstellation so etwas wie der letzte Ruheort, die letzte Insel der Erholung vor den drohenden Szenarien im Ligaalltag. Zu Gast in der WWK-Arena könnte diese letzte Oase verloren werden.

Augsburg - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:1 Dortmund (H), 1:3 Freiburg (A), 1:0 Regensburg (H), 2:1 Gladbach (H), 0:4 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:4 Fürth (H), 0:1 Hannover (A), 2:2 Aarau (A), 2:2 Hertha (H), 2:1 Münster (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Schalke: 1:1 (H), 3:2 (A), 1:1 (A), 0:1 (A), 2:2 (H).

Die Schwächen in der Verteidigung sind mitunter eklatant. Schalke erlaubte die drittmeisten erwartbaren Gegentore im deutschen Unterhaus (18,1 xGA) und hat die zweitmeisten Gegentore hingenommen (24).

Sieben der ersten zehn Zweitliga-Begegnungen endeten für die Knappen mit mindestens zwei Gegentoren und nach dem ersten Spieltag folgte nur noch ein weiterer Sieg in der 2. Bundesliga (2U, 6N).

Augsburg dagegen raffte sich am vergangenen Wochenende wieder auf, bezwang den BVB (2:1) und sicherte sich damit den dritten Heimsieg im fünften Bundesliga-Heimspiel.

Die Fuggerstädter gewannen somit drei ihrer vier vorangegangenen Heimspiele. Bis dato endete noch keine Partie in der WWK-Arena ohne mindestens zwei Treffer der Hausherren (Insgesamt 11).

Mit einer Gratiswette könnt ihr einen Schritt weiter gehen und auf den Augsburg Schalke Tipp „Augsburg über 2,5 Tore“ setzen. Diese Wettoption bietet teilweise den 2,50-fachen Gewinn und enthält einen verlockenden Value.

So seht ihr Augsburg - Schalke im TV oder Stream:

29. Oktober 2024, 18 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

In Augsburg freut man sich derzeit über die großartige Form von Alexis Claude-Maurice. Der Neuzugang war in seinen letzten drei Ligaspielen an vier Treffern direkt beteiligt (3 Tore, 1 Torvorlage) und schnürte beim 2:1-Sieg gegen den BVB seinen ersten Doppelpack.

Damit ist der Franzose bereits jetzt Top-Torschütze seiner neuen Mannschaft und ein absolutes Ass im Ärmel von FCA-Coach Jess Thorup. Bei der Augsburg Schalke Prognose macht somit auch ein Tipp auf den Torschützen Claude-Maurice Sinn.

Augsburg vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Labrovic, Wolf, Gouweleeuw, Matsima, Schlotterbeck, Giannoulis, Jakic, Onyeka, Rexhbecaj, Claude-Maurice, Tietz

Ersatzbank Augsburg: Dahmen, Bauer, Koudossou, Breithaupt, Maier, Kömür, Kabadayi, Essende, Mounie

Startelf Schalke: Hoffmann, Bulut, Kalas, Sanchez, Murkin, Grüger, Schallenberg, Tempelmann, Seguin, Karaman, Sylla

Ersatzbank Schalke: Heekeren, Kaminski, Noode, Donkor, Aydin, Bachmann, Zalazar. Younes, Mohr, Hamache

Bei den Knappen kehrt aller Voraussicht nach Kapitän Kenan Karaman nach seiner Sperre am letzten Spieltag zurück in die Startelf. Gemeinsam mit S04-Neuzugang Moussa Sylla (6 Zweitliga-Tore) ist Karaman (5 Zweitliga-Tore) die beste Option im Angriff.

Unser Augsburg - Schalke Tipp: Sieg Augsburg (HC -1)

Die Knappen basteln weiterhin fleißig an ihrem Absturz und einer bedrohlichen Saison. Augsburg nutzt den Schwung aus dem vergangenen Bundesliga-Wochenende und profitiert von der vogelwilden S04-Verteidigung.