Australian Open Tipps heute - Experten Tipps für den 15.01.2025

Die besten Australian Open Tipps heute am Mittwoch, den 15.01.2025 zu den Duellen in Melbourne 2025. Strauchelt einer der großen Favoriten in seinem Zweitrunden-Match?

Unsere Australian Open Sportwetten Tipps am 15.01.2025 lauten: Novak Djokovic hat in seinem Erstrunden-Match nicht den besten Eindruck hinterlassen und muss im Wett Tipp heute mindestens über vier Sätze gehen.

Nishioka vs Alcaraz Prognose: Schnelldurchlauf für den Favoriten

Carlos Alcaraz hielt sich nicht lange mit seinem Erstrunden-Match auf und ist bereit für die Favoritenrolle im Nishioka Alcaraz Tipp. Der Spanier gewann gegen Alexander Shevchenko in weniger als zwei Stunden und setzte sich gegen den Ukrainer glatt in drei Sätzen durch.

Die besten Wettanbieter sehen den Spanier in der Nishioka vs. Alcaraz Prognose in der klaren Favoritenrolle, sodass es schwierig ist, die richtige Wette zu wählen. Am besten halten wir die Quote von 1,80 bei Tipwin für „Unter 29,5 Games“.