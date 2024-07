Austria Wien - Ilves Tipp, Prognose & Quoten | 31.07.2024

von SPORT1 Betting 30.07.2024 • 15:00 Uhr Austria Wien - Ilves Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Kann die Austria das Ergebnis noch drehen?

Unser Austria Wien - Ilves Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 31.07.2024 lautet: Das Hinspiel in Finnland haben die Wiener verloren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir dennoch von einem Weiterkommen der Veilchen aus.

Die Wiener Austria hat in der zweiten Runde der Qualifikation für die Conference League mit Ilves Tampere aus Finnland einen eigentlich mehr als nur machbaren Gegner zugewiesen bekommen. Doch das Hinspiel ging aber schon mal in die Hose. Auswärts verloren die Veilchen mit 1:2 und stehen nun im Rückspiel zu Hause unter Druck. In der heimischen Generali Arena muss nun ein Sieg her und dann auch noch einer mit mindestens zwei Toren Unterschied. Wir sind überzeugt, dass die Austria das Ergebnis noch zu ihren Gunsten dreht und die nächste Qualifikationsrunde erreicht.

Deswegen entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Austria Wien kommt weiter“ mit einer Quote von 1,58 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Austria Wien vs Ilves auf „Austria Wien kommt weiter“:

Austria Wien schoss sich am Wochenende im Pokalspiel warm.

Die Österreicher haben die deutlich größere Qualität im Kader.

Ilves hat nur eines der letzten 5 Pflichtspiele auswärts gewonnen.

Austria Wien vs Ilves Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben bei ihrer Austria Wien Ilves Prognose eine klare Vorstellung davon, wer diese Partie gewinnt. Mit Siegquoten von höchstens 1,38 sind die Österreicher der klare Favorit. Fast das Siebenfache des Wetteinsatzes gibt es zurück, wenn man einen erfolgreichen Tipp auf einen Sieg der Gäste abgibt.

Einen Treffer trauen die Bookies den Finnen dabei durchaus zu, wie Quoten von höchstens 1,70 für „Beide Teams treffen“ unter Beweis stellen. Die Gegenwette ist mit Werten knapp über der Marke von 2,00 deutlich interessanter und für uns die bessere Option bei dieser Torwette, vor allem, wenn man sie als Freiwette ohne Einzahlung spielen kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Austria Wien vs Ilves Prognose: Die Veilchen drehen die Partie

Es war ein langer Weg für die Austria, bis die Teilnahme an der Qualifikation für die Conference League feststand und diese soll nicht gleich in der zweiten Runde enden. Als Zweiter der Abstiegsgruppe der österreichischen Bundesliga hatten sich die Veilchen für die landesinternen Conference League-Playoffs qualifiziert. Dort hatte es dann drei Siege in drei Spielen gegeben.

Die Qualifikation selbst begann in der letzten Woche mit einem herben Dämpfer. Bei Ilves verloren die Wiener mit 1:2 und hatten dabei noch Glück. Denn ihren Treffer erzielten sie erst in der Schlussminute. Bei einem 0:2 wäre die Hypothek viel größer gewesen. So aber geht man selbstbewusst in das Rückspiel zu Hause.

Das gilt umso mehr, als dass sich die Austria am Wochenende so richtig warm geschossen hat. In der ersten Runde des heimischen ÖFB Cups gab es bei den Amateuren vom FC Pinzgau Saalfelden einen klaren 6:0-Erfolg. Schon zur Halbzeit war die Sache beim Stand von 4:0 entschieden. Mehr als ein Pflichtsieg war das aber auch nicht.

Im Rückspiel gegen Ilves geht es nun darum, das Ergebnis noch zu drehen, um dann mit einem Erfolgserlebnis in die neue Bundesliga-Saison zu starten. Am Sonntag steht für Austria Wien bereits das erste Match an, in dem es zu BW Linz geht.

Austria Wien - Ilves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 6:0 Pinzgau Saalfelden (A), 1:2 Ilves (A), 1:3 FC Porto (H), 1:0 Zlin (H), 3:7 Bohemians Prag (H)

Letzte 5 Spiele Ilves: 2:1 Austria Wien (H), 3:2 Vaasa (H), 3:4 Haka Valkeakoski (A), 3:0 HJK Helsinki, 2:2 FC Lahti (A)

Letztes Spiel Austria Wien vs Ilves: 1:2 (A)

Ilves befindet sich dagegen mitten in der Saison in der heimischen Veikkausliiga, hatte die eigentlich für das letzte Wochenende vorgesehene Partie vom 17. Spieltag allerdings vorverlegt, um spielfrei zu haben - eine gängige Methode bei vielen, vor allem kleineren Klubs, die sich voll und ganz auf ihre Europapokal-Spiele vorbereiten wollen.

Ob es etwas bringt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Finnen nur eines ihrer letzten sechs Pflichtspiele verloren haben (3S, 2U). Allerdings waren fünf dieser sechs Partien eben auch solche gegen Klubs aus der heimischen Liga, die als deutlich schwächer einzustufen ist als die österreichische.

Auswärts dagegen hat Ilves nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen (3U, 1N). Im bisher letzten Spiel auf des Gegners Platz gab es eine 3:4-Pleite bei Haka Valkeakoski, als man sowohl eine 2:1- als auch eine 3:2-Führung nach 80 Minuten noch aus der Hand gab. In der Veikkausliiga steht der Klub aus Tampere aktuell auf Rang vier.

Einmal in seiner Historie schaffte es Ipa über die erste Runde eines europäischen Wettbewerbs hinaus: In der Saison 1991/92 im Europapokal der Pokalsieger. Ansonsten war immer in der für den Klub ersten (Qualifikations-)Runde Schluss. Wir gehen davon aus, dass das auch so bleibt. Dafür muss die Austria mit zwei Toren Unterschied gewinnen, was wir ihr schon in der regulären Spielzeit zutrauen.

Unser Austria Wien - Ilves Tipp: „Austria Wien kommt weiter“

Die Austria Wien Ilves Wettquoten für einen Tipp auf einen Sieg der Wiener mit mindestens zwei Toren Unterschied kratzen an der Marke von 2,00. Bei Intertops zum Beispiel erhält man für die Wette „Sieg Austria Wien (HC 0:1)“ eine Quote von 1,95. Im besten Fall nutzt man dafür die Intertops Freiwette, dann hat man quasi gar kein Risiko. Wer es sicherer mag, dem empfehlen wir einen Tipp auf ein Weiterkommen der Wiener. Wir sind überzeugt, dass sie vor heimischem Publikum das Ergebnis noch drehen werden.