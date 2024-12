Barcelona - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 21.12.

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 11:27 Uhr Barcelona - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wer punktet im Spitzenspiel?

Unser Barcelona - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.12.2024 lautet: Nach nur zwei Zählern aus den letzten fünf Liga-Spielen steht Barca unter Druck. Gegen die formstarken Colchoneros ist im Wett Tipp heute aber auch nur ein Remis drin.

Zwischendurch lief es für Barcelona unter Coach Hansi Flick überragend. Die Highlights waren ein 4:0 im Clasico bei Real Madrid und ein 4:1 daheim gegen die Bayern in der Champions League. Doch in der heimischen Liga rutscht die Mannschaft inzwischen immer mehr in eine Krise. Dieses Tief wollen die Katalanen nur zu gerne am Samstag vor den eigenen Fans beenden.

Allerdings bekommen es die Blaugrana am 18. Spieltag mit den formstarken Colchoneros zu tun. Bei der Barcelona Atletico Madrid Prognose liegen die Hausherren in der Gunst der Buchmacher trotzdem klar vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage anders ein und spielen mit einer Quote von 1,88 bei ODDSET den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Atletico Madrid auf “Doppelte Chance X2”:

Atletico hat die letzten 11 Pflichtspiele alle gewonnen

Barcelona ist an den letzten 5 Spieltagen die schlechteste Mannschaft in La Liga

Die Hausherren müssen ohne Lamine Yamal auskommen

Barcelona vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Beide Teams haben aktuell 38 Punkte auf dem Konto. Die Katalanen haben aber schon ein Spiel mehr auf dem Konto und das bessere Torverhältnis. Für die Barcelona vs Atletico Madrid Quoten spielt auch der Heimvorteil eine große Rolle.

So sind die Gastgeber die Favoriten. Die Siegquoten steigen aber immerhin auf einen Schnitt von 1,88. Auf der Gegenseite warten in den Sportwetten Apps für einen Erfolg der Gäste Barcelona gegen Atletico Madrid Wettquoten um 3,80 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Atletico Madrid Prognose: Kriegen die Blaugrana die Kurve?

In den ersten Wochen der Saison 2024/25 brachte Barcelona eine große Leichtigkeit auf den Rasen und feierte mit dieser tollen Form einen Sieg nach dem anderen. Davon war aber in den vergangenen Wochen in La Liga nicht mehr viel übrig. Schaut man nur auf die letzten fünf Spieltage, ist Barca mit zwei Punkten gegen Vigo und Betis das schwächste Team in La Liga. In diesem Zeitraum setzte es Niederlagen gegen Real Sociedad, Las Palmas und Leganes. Vor allem das 0:1 am Sonntag gegen Leganes war bitter. Dabei konnte die mit Abstand beste Offensive der Liga gegen den zuvor in der Fremde noch sieglosen Aufsteiger nicht ein einziges Tor erzielen.

Coach Hansi Flick, der nach seiner Roten Karte gegen Betis die Mannschaft zwei Partien nicht an der Seitenlinie betreuen darf, wurde am Wochenende von Assistent Marcus Sorg ersetzt und muss am Samstag im Barcelona gegen Atletico Madrid Tipp nochmal pausieren. Zudem muss der deutsche Trainer ohne Jungstar Lamine Yamal auskommen, der mit einer Knöchelverletzung voraussichtlich drei bis vier Wochen fehlen wird und zuletzt eigentlich unersetzlich war. In der Offensive hat Barca schon 44 Großchancen vergeben, das ist der Höchstwert in La Liga. Nur in der Königsklasse hielten sich die Blaugrana mit zuletzt fünf Siegen in Serie makellos.

Barca steckt nach einem tollen La-Liga-Start in der Krise. Auch Real Madrid musste in dieser Saison schon fünf Pflichtspiel-Pleiten hinnehmen. Es könnte somit mal wieder die Stunde von Atletico schlagen. Die Männer von Coach Diego Simeone kamen nach einem etwas langsamen Start zuletzt immer besser in Form. Das 1:0 am Wochenende daheim gegen Getafe war schon der elfte Pflichtspielsieg in Folge. Zudem haben die Colchoneros ihre alte Stärke wiedergefunden.

Nach 43 Gegentoren in der Vorsaison stellt Atleti aktuell mit elf Gegentoren (zusammen mit Real Sociedad) die beste Abwehr der Liga. Neun Weiße Westen sind der zweitbeste Wert in Spanien. Das geht bisher aber nicht zu Lasten der Offensive. So sind 31 Treffer der drittbeste Wert. Vor allem Weltmeister Julian Alvarez spielt groß auf und kommt auf zwölf Tore und zwei Vorlagen. Auch in der Königsklasse sind die Madrilenen nach bitteren Pleiten bei Benfica (0:4) und daheim gegen Lille (1:3) mit Siegen gegen PSG (2:1), Sparta Prag (6:0) und Bratislava (3:1) wieder auf Kurs.

Barcelona - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:1 Leganes (H), 3:2 Borussia Dortmund (A), 2:2 Betis Sevilla (A), 5:1 RCD Mallorca (A), 1:2 Las Palmas (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 Getafe (H), 3:1 Slovan Bratislava (H), 4:3 FC Sevilla (H), 3:1 Cacereno (A), 5:0 Real Valladolid (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Atletico Madrid: 3:0 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 4:2 (H)

Bei unserer Barcelona Atletico Madrid Prognose werfen wir auch einen Blick auf den direkten Vergleich. Seit fünf Aufeinandertreffen ist Atletico ohne Punkt gegen Barca. Seit vier Duellen warten die Colchoneros sogar auf einen Treffer gegen die Katalanen.

Der letzte Sieg war ein 2:0 in Madrid im Oktober 2021. Der jüngste Dreier in der Liga in Barcelona ist dagegen eine Ewigkeit her. Im Februar 2006 feierte Atleti ein 3:1. Bei den vergangenen 15 Reisen zu den Blaugrana reichte es lediglich zu neun Remis (16N).

In sieben der letzten acht Kräftemessen hätte die Wette “Beide Teams treffen: Nein” Erfolg gehabt. Auch dieses Mal ist eine Weiße Weste gut möglich, denn die Gäste haben eine Top-Defensive und bei der Offensive der Hausherren ist Sand im Getriebe.

Für den Barcelona Atletico Madrid Tipp “Beide Teams treffen: Nein” gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,40. Alle Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich den aktuellen Interwetten Gutschein nicht entgehen lassen.

So seht ihr Barcelona - Atletico Madrid im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Olympiastadion Barcelona, Barcelona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist der offizielle Partner von La Liga in Deutschland. Die Partien der Primera Division werden exklusiv von diesem Streaming-Dienst ausgestrahlt. Dazu gehört auch das Spitzenspiel zwischen Barcelona und Atletico Madrid.

Der Anpfiff im Olympiastadion von Barcelona erfolgt am Samstag um 21 Uhr.

Barcelona vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Eric, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Szczesny (Tor), Araujo, Fort, G. Martin, F. de Jong, Pablo Torre, Ferran Torres, Fermin, Cubarsi, Gavi, Pau Victor

Startelf Atletico Madrid: Oblak - M. Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan - Simeone, de Paul, Barrios, Samuel Lino - Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Musso (Tor), Azpilicueta, Reinildo, Witsel, Gallagher, Lemar, Riquelme, Sörloth, Correa, Molina, Koke, Le Normand

Die Hausherren müssen auf Spieler wie Christensen, ter Stegen, Yamal und Bernal verzichten.

Die Gäste können dagegen personell fast aus dem Vollen schöpfen und haben damit in der Barcelona Atletico Madrid Prognose einen klaren Vorteil.

Unser Barcelona - Atletico Madrid Tipp: Doppelte Chance X2

Am Samstag ist eines der formstärksten Teams Europas in Barcelona zu Gast. Ausgerechnet jetzt steckt Barca in der Liga in einer Krise. Der direkte Vergleich spricht bei diesem Spitzenspiel natürlich überdeutlich für die Katalanen.

Doch selten ist Atletico mit so viel Selbstvertrauen und so einer guten Form zu den Blaugrana gereist. Da die Hausherren auch noch auf Lamine Yamal verzichten müssen, trauen wir ihnen in der aktuellen Form nicht mehr als einen Punkt zu.