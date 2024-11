Barcelona - Espanyol Barcelona Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 02.11.2024 • 07:00 Uhr Barcelona - Espanyol Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wer gewinnt das „Derbi barceloní“?

Unser Barcelona - Espanyol Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.11.2024 lautet: Barca stellt im spanischen Fußball derzeit das Maß aller Dinge dar und thront einsam an der Tabellenspitze. In unserem Wett Tipp heute sind die Blaugrana auch gegen den Revier-Rivalen zu favorisieren.

Der FC Barcelona träumt in dieser Saison von der 28. Meisterschaft. Auf nationaler Ebene kamen zuletzt drei Siege am Stück zum Vorschein. Der vermeintlich größte Erfolg war das 4:0 im Clasico gegen Real Madrid. Dabei agierten die Katalanen sogar im Santiago Bernabeu. Espanyol Barcelona ging an fünf der letzten sechs Liga-Spieltage leer aus und befindet sich im Formtief. In unserer Barcelona Espanyol Barcelona Prognose ist mit einem einseitigen Match zu rechnen. In diesem wird sich voraussichtlich die Qualität der Gastgeber durchsetzen.

Unser Barcelona Espanyol Barcelona Wett Tipp heute lautet: „Barcelona gewinnt zu Null“ zu einer Quote von 2,20 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Espanyol Barcelona auf „Barcelona gewinnt zu Null“:

Der FCB gewann in der Liga alle Heimspiele.

Espanyol holte nur einen Punkt aus 5 Auswärtsspielen.

Barça gewann 5 der letzten 6 Heimspiele gegen Espanyol zu Null.

Barcelona vs Espanyol Barcelona Quoten Analyse:

Die Blaugrana spielen eine sehr starke Saison und wollen gegen Espanyol den 11. Sieg einfahren. Anhand der Barcelona Espanyol Barcelona Wettquoten am klassischen Drei-Wege-Markt lässt sich definitiv auf ein weiteres Erfolgserlebnis schließen.

Der Heimsieg wird mit durchschnittlichen Barcelona Espanyol Barcelona Quoten in Höhe von 1,10 bewertet. Vor heimischer Kulisse hat Barça fünf der jüngsten sechs Kräftemessen als „Clean Sheet“ gegen die Periquitos siegreich gestaltet. Zahlreiche PayPal Wettanbieter gewähren für einen erneuten zu Null Sieg der Gastgeber mehr als den doppelten Wetteinsatz.

Barcelona vs Espanyol Barcelona Prognose: Holen die Blaugrana den 5. Liga-Heimsieg?

In der vergangenen Spielzeit reichte es bei Barcelona nur für die Vizemeisterschaft. Ein Umstand, der sich in der aktuellen Saison um jeden Preis ändern soll. Nach elf Spieltagen thronen die Kicker vom deutschen Trainer Hansi Flick an der Tabellenspitze und zeigen satte sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger Real Madrid auf. Die Königlichen wurden kürzlich im Clasico mit 4:0 abgefertigt. Selbst gegen die Blancos stand Barça auswärts defensiv sehr sicher und ließ kaum etwas zu.

Defensive Stabilität weisen die Kicker von Trainer Flick ebenfalls auf heimischem Boden auf. Nur zwei Gegentore hat der FC Barcelona bisweilen in dieser Saison zu Hause zugelassen. Die Offensive war im eigenen Stadion sehr gefährlich und brachte satte 15 Tore zustande. Somit stehen pro Heimspiel im Durchschnitt mehr als 3,5 erzielte Tore zu Buche. Bisher hat Barcelona in jedem Heimspiel getroffen und hielt zweimal die Null.

Allgemein stellen die Blaugrana mit 37 Toren die mit Abstand beste Offensive im spanischen Oberhaus. Diese dürfte auch im Zuge unserer Barcelona Espanyol Barcelona Prognose zum Einsatz kommen.

Barcelona - Espanyol Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Real Madrid (A), 4:1 Bayern München (H), 5:1 FC Sevilla (H), 3:0 Deportivo Alaves (A), 5:0 Young Boys (H)

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona: 4:0 San Tirso (A), 0:2 FC Sevilla (H), 1:4 Athletic Bilbao (A), 2:1 RCD Mallorca (H), 0:1 Betis Sevilla (A)

Letzte Spiele Barcelona vs. Espanyol Barcelona: 4:2 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (H)

Espanyol Barcelona ist als Aufsteiger in die neue Saison gestartet und somit war von Beginn an klar, dass es in erster Linie um den Klassenerhalt gehen würde. Die Leistungen in dieser Saison waren von überschaubarer Natur. Nur drei der insgesamt elf Spieltage waren von Erfolg gekrönt. Mit zehn Punkten auf dem Konto rangiert die Elf von Trainer Manolo González direkt vor der Abstiegszone und muss um die Klasse bangen.

Zudem zeichnet sich derzeit eine handfeste Formkrise ab. Fünf der letzten sechs Liga-Spiele gingen verloren. Einziger Lichtblick war ein knapper 2:1-Erfolg auf heimischem Boden gegen Mallorca. Alle drei Saisonsiege kamen im eigenen Stadion zum Vorschein.

Auswärts sieht die Bilanz sehr traurig aus. Nur ein Punkt resultierte aus den verstrichenen fünf Fernduellen. In drei der fünf Paarungen auf gegnerischem Boden verpassten die Periquitos einen eigenen Treffer. Allgemein ist die Offensive in den Stadien der Konkurrenz mit nur zwei Toren als harmlos zu bezeichnen. Die Abwehr musste sich hingegen auswärts satte zehn Gegentore ankreiden lassen. 60 Prozent der Fernduelle brachten weniger als 2,5 Tore zum Vorschein.

So seht ihr Barcelona - Espanyol Barcelona im TV oder Stream:

03. November 2024, 16:15 Uhr, Lluís Companys Olympiastadion, Barcelona

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Übertragungsrechte des spanischen Oberhauses gesichert und wird somit auch das katalanische Derby übertragen. Um sich die Begegnung anzuschauen, ist ein Abo beim Live-Streaming-Anbieter erforderlich.

Barcelona vs Espanyol Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Szczesny, Dominguez, Fort, Gavi, de Jong, Olmo, G. Martin, Pablo Torre, Ansu Fati, Pau Victor

Startelf Espanyol Barcelona: Garcia - El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Brian Olivan - Tejero, Kral, Pol Lozano, Jofre - Javi Puado, Cheddira

Ersatzbank Espanyol Barcelona: Fortuno, Pacheco, Sergi Gomez, Aguado, Bauza, Salvi, Romero, Veliz, Roca, Pere Milla, Cardona

Spielerisch ist der FC Barcelona auf einem ganz anderen Level als der Aufsteiger und verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen. Für offensive Durchschlagskraft bei den Hausherren sorgt Robert Lewandowski. Der Pole ist mit 14 Toren in elf Spielen der mit Abstand beste Angreifer im spanischen Oberhaus. In unserer Barcelona Espanyol Barcelona Prognose ist durchaus mit einem weiteren Treffer des Neuners zu rechnen.

Espanyol holte zuletzt im spanischen Pokal gegen San Tirso einen satten 4:0-Erfolg. Dabei glänzte vor allem Neuzugang Alejo Veliz, der einen Hattrick erzielte. Der Neuner, der von Tottenham in der Sommerpause kam, blieb in der Liga bisweilen nur mit einem Treffer blass. Javi Puado ist mit drei Toren als treffsicherster Spieler in den eigenen Reihen unterwegs.

Unser Barcelona - Espanyol Barcelona Tipp: „Barcelona gewinnt zu Null“

Der 27-malige spanische Meister holte in der laufenden Saison mit 30 Zählern dreimal so viele Punkte wie der Aufsteiger und überzeugte auf ganzer Linie. Seit Februar 2009 haben die Blaugrana zu Hause nicht mehr gegen Espanyol verloren. Auch dieses Mal ist in unserem Barcelona Espanyol Barcelona Tipp mit einem Erfolg des Ligaprimus zu rechnen. Fünf der letzten sechs Heimspiele wurden mit weißer Weste gewonnen. Mit 944 Millionen Euro zeigen die Hausherren den beinahe 12-fachen Kader-Marktwert der Gäste (79,3 Millionen Euro) auf und sind auf sämtlichen Positionen deutlich überlegen.