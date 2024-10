Barcelona - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 12:00 Uhr Barcelona - Sevilla Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kann Robert Lewandowski die Sevilla-Defensive bezwingen?

Unser Barcelona - Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 20.10.2024 lautet: Wettbewerbsübergreifend ist Robert Lewandowski mit zwölf Treffern der beste Torschütze in den europäischen Top-5-Ligen. Im Wett Tipp heute setzt der 36-Jährige seinen fulminanten Lauf fort.

Die Barcelona Sevilla Prognose fängt bei der fantastischen Offensive der Katalanen an. Barca erzielte bislang 3,11 Tore pro Spieltag und stellt damit jeden Liga-Konkurrenten in den Schatten. Bemerkenswert ist, wie Hansi Flick das Angriffsspiel um seinen polnischen Top-Stürmer Robert Lewandowski herum entwickelt hat.

Sevilla blieb an den vergangenen drei Spieltagen (2S, 1U) erstmals in dieser Saison drei Partien in Folge ungeschlagen und ging nach einem 1:0-Sieg im Derby Sevillano voller Glücksgefühle in die Länderspielpause. Der Barcelona Sevilla Wett Tipp heute wird den Gästen aber nicht schmecken, denn wir spielen bei NEO.bet eine Quote von 1,72 auf „Robert Lewandowski trifft“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Sevilla auf „Robert Lewandowski trifft“:

Lewandowski erzielte 6 Tore in seinen letzten 4 Liga-Spielen.

Lewandowski erzielte wettbewerbsübergreifend die meisten Tore in den europäischen Top-5-Ligen (12).

Barcelona erzielte bislang 3,11 Tore pro Spieltag (1.).

Barcelona vs Sevilla Prognose: Das Alter spielt keine Rolle

Vor dieser Saison sorgte sich Robert Lewandowski um die Verfassung seiner Schulter. Darüber zerbricht sich im Umkreis der Katalanen aktuell niemand mehr den Kopf. Stattdessen gibt es freudige Verwunderung über den unglaublichen Saisonstart des Mittelstürmers.

Sein fortgeschrittenes Alter hat Robert Lewandowski dazu bewegt, sich vermehrt auf seine Kernkompetenz zu konzentrieren. Der Strafraum ist zu seiner zweiten Heimat geworden und macht den 36-Jährigen glücklich. Zehn Tore erzielte der polnische Angreifer in nur neun Liga-Spielen.

Zusätzlich steht Lewandowski bei zwei Toren in zwei Champions-League-Spielen. Hansi Flick hat die perfekten Rahmenbedingungen für seinen Top-Angreifer geschaffen, der von jungen und dribbelstarken Spielern umgeben ist - auch im Barcelona Sevilla Tipp.

Zehn Saisontore decken sich mit 9,66 erwartbaren Treffern (1.), wodurch die Nachhaltigkeit der Torgefahr bestätigt wird.

Barcelona - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:0 Alaves (A), 5:0 Young Boys (H), 2:4 Osasuna (A), 1:0 Getafe (H), 5:1 Villarreal (A).

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:0 Betis Sevilla (H), 1:1 Bilbao (A), 2:1 Valladolid (H), 1:2 Alaves (A), 1:0 Getafe (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Sevilla: 2:1 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 3:0 (A), 1:0 (H).

Vor der Länderspielpause füllten die Blaugrana ihr Punktekonto mit einem 3:0-Sieg zu Gast in Alaves auf. Zuvor waren die Gastgeber seit März 2024 im eigenen Stadion nicht mehr besiegt worden.

Lewandowski erzielte in dieser Partie jeden einzelnen Treffer und erzielte in nur 31 Minuten einen Hattrick. Es war der viertschnellste Dreierpack in der La-Liga-Historie.

Bis jetzt hat der polnische Mittelstürmer in sechs von neun Liga-Spielen mindestens ein Tor erzielt. Die letzten Auftritte haben gezeigt, dass auch in der Barcelona vs. Sevilla Prognose kein Ende dieser Top-Form in Sicht ist.

Die vier vorangegangenen Liga-Spiele nutzte Lewandowski für sechs Treffer und jubelte in drei der vier Begegnungen mindestens über einen Torerfolg.

Aktuell führt der 36-Jährige die Torjägerliste an (10 Tore), ebenso wie die Scorer-Liste (12). Dicht hinter ihm halten sich Raphinha (9) und Lamine Yamal auf (9), sodass die drei besten Scorer allesamt bei einem Verein zu finden sind.

Kann eine solch gefährliche Offensive vom Tabellenzwölften aus Sevilla aufgehalten werden? Unsere klare Antwort im Barcelona gegen Sevilla Tipp: Nein!

Die Nervionenses nahmen zwar erst zehn Gegentore hin, erlaubten aber an sechs von neun Spieltagen mindestens ein Gegentor. Die erwartbaren Gegentore (10,49 xGA) sind nur Liga-Durchschnitt.

Barcelona vs Sevilla: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Pena, Fort, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Lamine Yamal, Raphinha, Torres, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Yaakobishvili, Sergi Dominguez, Eric Garcia, Martin, Kounde, de Jong, Torre, Fati, Victor

Startelf Sevilla: Nyland, Carmona, Bade, Salas, Pedrosa, Gudelj, Agoume, Lukebakio, Fernandez, Ejuke, Romero

Ersatzbank Sevilla: Alvaro Fernandez, Marcao, Barco, Montiel, Jesus Navas, Sanchez, Lokonga, Idumbo, Suso, Iheanacho, Mejia

Der Einsatz von Lamine Yamal ist nach seiner Muskelverletzung in der Länderspielpause noch fraglich, aber nicht ausgeschlossen.

Gäste-Trainer Xavier Garcia Pimienta muss in der Barcelona Sevilla Prognose auf Innenverteidiger Tanguy Nianzou verzichten, der beim Derbi Sevillano in der 90 Minute durch seine zweite Gelbe Karte im Spiel vom Platz geflogen ist.

Unser Barcelona - Sevilla Tipp: Robert Lewandowski trifft

Die Katalanen gewannen acht ihrer ersten neun Liga-Spiele, erzielten ligaweit die meisten Tore (28) und haben mit Robert Lewandowski den derzeit torgefährlichsten Angreifer in der Sturmspitze stehen. Der Pole zeigt in diesem Jahr erneut, dass er weiß, wo der gegnerische Kasten ist und wie Torhüter am besten überwunden werden.