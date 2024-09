Barcelona - Young Boys Tipp, Prognose & Quoten 01.10.2024

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 11:30 Uhr Barcelona - Young Boys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie hat Barca die erste Liga-Pleite verkraftet?

Unser Barcelona - Young Boys Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Der Schweizer Meister aus Bern ist aktuell nur noch ein Schatten seiner selbst. So droht im Wett Tipp heute zu Gast bei den Blaugrana eine deutliche Niederlage.

Der FC Barcelona war erstmals seit der Spielzeit 2017/18 mit sieben Siegen aus den ersten sieben Partien in eine La-Liga-Saison gestartet. Am Wochenende zu Gast bei Osasuna wollten die Blaugrana mit einem weiteren Dreier ihren elf Jahre alten Startrekord einstellen. Doch dieses Vorhaben missglückte mit einer 2:4-Pleite. Schon an diesem Dienstag geht es für die Männer von Trainer Hansi Flick in der Königsklasse weiter. Beim Heimspiel gegen den Schweizer Meister aus Bern steht man nach einer 1:2-Pleite zum Auftakt in Monaco unter Zugzwang. Bei der Barcelona Young Boys Prognose haben die Wettquoten aber nicht die geringsten Zweifel am Heimsieg.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,68 bei Merkur Bets den Barcelona Young Boys Wett Tipp heute „Sieg Barcelona HC -2″.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Young Boys auf „Sieg Barcelona HC -2″:

Bern hat in 8 Liga-Spielen dieser Saison erst einen Sieg gefeiert

Die Young Boys sind in der CL- Gruppen- oder Liga-phase noch ohne Auswärtssieg

Die Abwehr des Schweizer Meisters hat in 8 Liga-Spielen schon 16 Gegentore kassiert

Barcelona vs Young Boys Quoten Analyse:

Hier treffen Welten aufeinander. Einerseits steckt Bern in der heimischen Meisterschaft in der Krise. Zudem haben die Schweizer beim Marktwert mit 66 gegenüber 875 Millionen Euro bei den Blaugrana klar das Nachsehen.

Beim Blick in die besten Sportwetten Apps ergibt das für die Barcelona Young Boys Quoten ein klares Bild. Für einen Heimsieg schaffen es die Quoten nicht mal auf einen Wert von 1,10.

Ein Erfolg der Gäste wird dagegen mit hohen Barcelona Young Boys Wettquoten zwischen 23,0 und 32,0 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Young Boys Prognose: YB-Coach steht vor dem Aus

In den ersten sieben Liga-Spielen hatte Barcelona nur fünf Gegentreffer hinnehmen müssen. Doch am Samstag in Osasuna kamen gleich vier weitere Gegentore hinzu. Doch nicht nur in der Verteidigung und im Mittelfeld leisteten sich die Blaugrana viele Patzer. Auch im Spiel nach vorne war nicht viel los. Coach Hansi Flick hatte aus Gründen der Belastungssteuerung mit Lamine Yamal und Raphinha zwei absolute Leistungsträger zu Beginn des Spiels auf der Bank gelassen. Der deutsche Trainer übernahm nach dem Spiel die Verantwortung für die 2:4-Pleite.

Da sich Atletico und Real Madrid im Derby mit einem Remis gegenseitig die Punkte wegnahmen, hat Barca in der Tabelle auf Rang 1 immer noch drei Punkte Polster auf den ersten Verfolger. Nun steht eine doppelte Wiedergutmachung an: Erstens für die Niederlage in Osasuna, zweitens für das 1:2 zum CL-Auftakt in Monaco. Dort hatten die Katalanen über 80 Minuten in Unterzahl absolvieren müssen. Nur in zwei der letzten 28 Fälle hat Barcelona das erste Heimspiel einer Königsklassen-Saison verloren (24S, 2U). Außerdem hat der Verein noch nie drei Champions-League-Partien in Serie verloren. Vor der Pleite gegen Monaco gab es im letzten Spiel der vergangenen Saison ein 1:4 daheim gegen PSG. Nun droht im Barcelona Young Boys Tipp ein Negativrekord.

In den vergangenen sieben Spielzeiten der Schweizer Super League hatten die Young Boys sechsmal den Titel geholt. Auch in diesem Jahr galt Bern als großer Meisterfavorit. Doch erst am siebten Spieltag 2024/25 glückte mit dem 4:1 in Winterthur der erste Dreier in der heimischen Liga. Dieser Erfolg hatte aber keine nachhaltige Wirkung. Am Samstag folgte daheim ein 0:1 gegen die Grasshoppers. Vor allem in der ersten Hälfte zeigte die Mannschaft einen leidenschaftslosen Auftritt. Damit steht der Serienmeister in dieser Spielzeit schon bei vier Pleiten und 20 Gegentoren.

Zudem kassierten die Schwarz-Gelben unter Trainer Patrick Rahmen schon so viele Heimniederlagen (2) wie in den vorherigen 41 Liga-Spielen zusammen. Nur ein Super-League-Meister ist in der Historie noch schwächer gestartet als YB. Für den Coach wird die Luft immer dünner. Immerhin hatte Bern zum vierten Mal seit 2018 den Hauptwettbewerb der Champions League erreicht. In den Playoffs gab es zwei Siege gegen Galatasaray (3:2, 1:0). Dann folgte aber zum Auftakt der Liga-Phase eine 0:3-Heimpleite gegen Aston Villa, bei der vor allem die Defensive einen chaotischen Eindruck hinterließ.

Barcelona - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:4 Osasuna (A), 1:0 Getafe (H), 5:1 Villarreal (A), 1:2 AS Monaco (A), 4:1 Girona (A)

Letzte 5 Spiele Young Boys: 0:1 Grasshoppers (H), 4:1 Winterthur (A), 0:3 Aston Villa (H), 4:2 Vevey-Sports (A), 1:1 Lausanne-Sport (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Young Boys: -

Beide Vereine treffen am Dienstag in der Barcelona Young Boys Prognose erstmals aufeinander. Barcelona ist nach vier Europapokal-Duellen mit Vereinen aus der Schweiz mit drei Siegen und einem Remis noch ungeschlagen.

Die Young Boys kommen in zehn Vergleichen mit spanischen Teams auf drei Erfolge, bei einem Unentschieden und sechs Pleiten. Auch das Torverhältnis spricht hier mit 8:18 auch klar gegen die Schweizer.

Schon im ersten CL-Spiel dieser Saison daheim gegen Aston Villa blieb Bern ohne eigenes Tor. Können die Schwarz-Gelben auch gegen Barca nicht einnetzen? Dann bietet sich der Barcelona Young Boys Tipp „Sieg Barca zu Null“ an.

Dafür bekommt ihr bei Bet365 eine Quote von 1,80. Zuvor könnt ihr euch bei diesem Anbieter, egal ob Neu- oder Bestandskunde, noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern.

So seht ihr Barcelona - Young Boys im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Olympiastadion Barcelona

Übertragung Stream: DAZN

Einen Großteil der Champions-League-Spiele in der Saison 2024/25 überträgt DAZN. So ist es auch am Dienstag beim Duell zwischen dem FC Barcelona und dem BSC Young Boys.

Noch immer können die Blaugrana nicht ins heimische Camp Nou. So wird die Partie um 21 Uhr in der aktuellen Ersatz-Heimat, dem Olympiastadion von Barcelona, angepfiffen.

Barcelona vs Young Boys: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Casado, Raphinha, Pedri - Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Pablo Torre, Ansu Fati, Pau Victor, Héctor Fort, Gerard Martin, S. Domínguez, Cuenca, Yaakobishvili, Guillermo, Toni Fernandez

Startelf Young Boys: Von Ballmoos - Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam - Colley, Lauper, Niasse, Monteiro - Ugrinic, Ganvoula

Ersatzbank Young Boys: Keller, Lakomy, Elia, Benito, Abdu Conté, Virginius, Itten, Imeri, Niasse, Males, Joel Monteiro

Die Hausherren müssen auf Spieler wie Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal, Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen und Fermín López verzichten.

Der BSC sucht dagegen in dieser Saison immer noch seine Stammelf und hofft auf die richtige Wahl für die Barcelona Young Boys Prognose.

Unser Barcelona - Young Boys Tipp: Sieg Barcelona HC -2

Sicherlich lief es bisher für Bern in der Champions League etwas besser als in der heimischen Liga. Aber im Großen und Ganzen hat der Schweizer Meister aktuell extrem viele Baustellen. Alles andere als eine Niederlage in Barcelona wäre eine große Überraschung.

Zudem dürfte der Sieg deutlich ausfallen. Denn die Hausherren sind auf Wiedergutmachung aus. Dabei wird Hansi Flick wieder seine beste Elf auf den Rasen schicken. Gegen Spieler wie Raphina oder Lamine Yamal wird die YB-Abwehr größere Probleme bekommen.