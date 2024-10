Basaksehir - Rapid Wien Tipp, Prognose, Quoten 02.10.2024

SPORT1 Betting 01.10.2024 • 07:00 Uhr Basaksehir - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Bleiben die Rapidler ungeschlagen?

Unser Basaksehir - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 02.10.2024 lautet: Im Wett Tipp heute zum ersten Duell zwischen Basaksehir und Rapid Wien verhindern die Gäste eine Niederlage.

Rapid Wien mischt in der österreichischen Bundesliga bis jetzt im Titelkampf mit. Freudig erwarten die Gäste den ersten Spieltag der Conference League, an dem sie in die Türkei reisen. Die Form der vergangenen Wochen stärkt unser Vertrauen in die Mannschaft von Robert Klauß, welche in unserer Basaksehir SK Rapid Prognose mindestens einen Punktgewinn feiert.

Basaksehir ist ebenfalls ein toller Start in die neue Spielzeit geglückt. Sechs Liga-Spiele nutzten die Hausherren zu insgesamt 13 Punkten, womit sie in der Süper Lig Rang 5 bekleiden. Trotzdem spielen wir im Basaksehir Rapid Wien Wett Tipp heute eine Quote von 1,71 bei ODDSET für eine „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Basaksehir vs Rapid Wien auf „Doppelte Chance X2″:

Rapid Wien ist seit 6 Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 3U).

Rapid Wien erzielte bislang die meisten erwartbaren Tore in der österreichischen Bundesliga (16,5 xG).

Nur RB Salzburg (6,9 xGA) erlaubte im nationalen Wettbewerb weniger erwartbare Gegentore als die Rapidler (8,4 xGA).

Basaksehir vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Keiner der uns bekannten Buchmacher verteilt in seiner Sportwetten App Siegquoten von unter 2,00. Tendenziell zeigen die Basaksehir SK Rapid Quoten einen leichten Vorteil bei den Gastgebern an, die in der Spitze eine Siegquote von 2,10 aufrufen.

Schwenkt ihr euren Blick auf die andere Seite, findet ihr Basaksehir SK Rapid Wettquoten bis zu 3,50, was in unseren Augen durchaus Beachtung verdient.

Basaksehir vs Rapid Wien Prognose: Überzeugende Intensität

Robert Klauß vertraut bei den Wienern in dieser Saison auf eine neue 4-2-2-2-Formation, aus der Rapid enorme Intensität in der Arbeit gegen den Ball entwickeln kann. Damit erschweren die Gäste in dieser Saison das Aufbauspiel ihrer Konkurrenten.

In der österreichischen Bundesliga erlaubte nur RB Salzburg (6,9 xGA) weniger erwartbare Gegentore als die Rapidler (8,4 xGA), wobei die Klauß-Elf schon zwei Spiele mehr absolviert hat.

Laut Wyscout sind Salzburg (6,3) und SK Rapid (6,2) in der Bundesliga die beiden Mannschaften mit der höchsten Herausforderungs-Intensität (Duelle, Tackling und Ballabfangen pro Minute des gegnerischen Ballbesitzes).

Für Basaksehir bahnt sich gegen einen extrem formstarken Gegner (6 ungeschlagene Spiele in Serie) im Basaksehir Rapid Wien Tipp eine komplizierte Paarung an.

Basaksehir - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Basaksehir: 2:1 Sivasspor (A), 0:2 Samsunspor (A), 1:0 Bodrumspor (A), 5:2 Antalyaspor (H), 2:0 St. Patricks (H).

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 LASK (H), 3:1 Donaufeld (A), 2:1 Austria (H), 1:1 Wolfsberger AC (A), 3:2 RB Salzburg (H).

Letzte 5 Spiele Basaksehir vs. Rapid Wien: -

Rapid Wien ist mittlerweile seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 3U) und hat zwei der drei vorangegangenen Begegnungen gewonnen. Die Basis für den Erfolg ist die Arbeit gegen den Ball.

Bis auf RB Salzburg (52) ließ kein Team aus der österreichischen Bundesliga weniger Schüsse gegen sich zu als die Gäste (63). Sobald die Bullen ihre ausstehenden Nachholspiele absolviert haben, werden die Rapidler aller Voraussicht nach in dieser Kategorie die Führung übernehmen.

Gestartet ist Robert Klauß mit seiner Mannschaft in der Europa-League-Qualifikation und das mit achtbaren Erfolgen. Erst wurde Wisla Krakau insgesamt mit 8:1 bezwungen, dann feierte Rapid zwei Siege gegen Trabzonspor (1:0, 2:0) - ebenfalls eine Truppe aus der Süper Lig.

In der entscheidenden Qualifikations-Runde entpuppte sich allerdings der SC Braga (1:2, 2:2) als zu starker Kontrahent und zwang die Klauß-Schützlinge in die Conference League, wo es nun in der Basaksehir Rapid Wien Prognose erstmals richtig zur Sache geht.

Basaksehir hingegen begann von Anfang an in der Conference-League-Qualifikation und ließ sich dort in keinem Vergleich aus der Ruhe bringen. Fünf von sechs Quali-Spielen gegen La Fiorita, Iberia 1999 und St. Patricks wurden gewonnen.

Das beeindruckende in diesen insgesamt sechs ungeschlagenen internationalen Pflichtspielen war die Defensive der Hausherren, welche nur im ersten Auftritt (6:1 vs. La Fiorita) überwunden werden konnte.

Im Angriff schaltete der türkische Vertreter zuletzt allerdings einen Gang zurück und erzielte nur in einem der drei vorangegangenen Pflichtspiele mehr als einen Treffer. Das könnte auch im Basaksehir Rapid Wien Tipp der Fall sein.

Basaksehir vs Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Basaksehir: Sengezer, Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Özdemir, Crespo, Figueiredo, Türuc, Piatek, Gürler

Ersatzbank Basaksehir: Babacan, Dilmen, Güreler, Kaplan, Duarte, Lima, Berkay Özcan, Pelkas, Emre Karaal, Ali Sahiner, Davidson, Kena

Startelf SK Rapid: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Schaub, Sangare, Grgic, Seidl, Beljo Burgstaller

Ersatzbank SK Rapid: Gartler, Haas, Böckle, Schöller, Hofmann, Kerschbaum, Lang, Borkeeiet, Jansson, Kaygin, Oswald, Mmaee, Gale, Bishof

Auf den vorderen Positionen im 4-2-2-2-System der Gäste tummelt sich mit Guido Burgstaller (35 Jahre) und Dion Beljo (22 Jahre) ein spannender Mix aus Erfahrung und junger Energie, der die gegnerischen Defensiven vor unterschiedliche Aufgaben stellt.

Bei den Gastgebern fielen in den bisherigen Partien besonders zwei Akteure auf - Krzysztof Piatek (4 Tore) und Joao Figueiredo (5 Tore), die gemeinsam neun der 13 Tore innerhalb der Süper Lig erzielten und auch in der Basaksehir Rapid Wien Prognose Gefahr ausstrahlen werden.

Unser Basaksehir - Rapid Wien Tipp: Doppelte Chance X2

Die Gäste aus Wien können mit ihrer herausfordernden Art und Weise in der Defensive den Hausherren die Spielfreude nehmen. Damit ist eine gute Gelegenheit für einen Punkt oder sogar mehr geschaffen.