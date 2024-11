Bayern - Benfica Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2024

SPORT1 Betting 05.11.2024 • 11:00 Uhr Bayern - Benfica Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holen die Münchner die dringend benötigten Punkte?

Unser Bayern - Benfica Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.11.2024 lautet: In der Königsklasse steht der Rekordmeister nach zwei Pleiten unter großem Druck. Gegen den Lieblingsgegner aus Lissabon verspricht der Wett Tipp heute aber einen klaren Erfolg.

Unter Vincent Kompany waren die Bayern so toll in die Champions-League-Spielzeit 2024/25 gestartet. Beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb stellten die Münchner einen neuen Torrekord auf. Doch seitdem ging der FCB leer aus. Nach einem 0:1 bei Aston Villa setzte es danach gegen Ex-Coach Hansi Flick und den FC Barcelona ein bitteres 1:4. So steht der deutsche Rekordmeister in der Königsklasse aktuell nur auf Rang 23. Erstmals seit April 2017 hatte man zwei CL-Pleiten in Serie hinnehmen müssen. Drei Niederlagen in Folge im Wettbewerb kassierte man seit Oktober 2002 nicht mehr. Das Heimspiel am Mittwoch gegen Benfica verspricht laut der Bayern Benfica Prognose Wiedergutmachung.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Sieg Bayern HC -1″.

Darum tippen wir bei Bayern vs Benfica auf „Sieg Bayern HC -1″:

Die Bayern sind in der Champions League seit 31 Heimspielen in der Gruppen- bzw. Ligaphase ungeschlagen

9 Mal gewann der FCB gegen Benfica, 8-mal mit mindestens 2 Treffern Vorsprung

Nach 12 Duellen gegen die Bayern wartet Benfica noch auf den ersten Sieg

Bayern vs Benfica Quoten Analyse:

Für die Münchner spricht bei den Bayern vs Benfica Wettquoten der Heimvorteil. Zudem hat der deutsche Rekordmeister mit 939 Mio. Euro gegenüber 335 Mio. Euro auch beim Marktwert klar die Nase vorne.

So müsst ihr euch bei diesem Spiel für einen Heimsieg mit einer Höchstquote von 1,32 begnügen. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Bayern gegen Benfica Quoten auf Werte zwischen 8,00 und 9,50.

Wenn ihr vor einem Tipp auf diese Partie noch auf der Suche nach einem neuen Anbieter seid, dürfte unser Sportwetten Bonus Vergleich eine große Hilfe sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Benfica Prognose: Wie funktioniert das System von Kompany gegen die Adler?

Die ersten Wochen der Bayern unter Vincent Kompany waren sehr vielversprechend. Mit einem extrem hohen sowie effektiven Pressing und sehenswerten Kombinationen spielten die Münchner viele Mannschaften an die Wand. Doch als es dann gegen die ersten Gegner auf Augenhöhe wie Leverkusen, Aston Villa, Frankfurt oder Barcelona ging, geriet der Aufschwung gewaltig ins Stocken. Vor allem die heftige Klatsche gegen Barca war eine Lehrstunde. Ein Grund für die Probleme ist sicher die Defensivschwäche.

Denn das riskante System des Coach duldet keine Stellungs- oder Abwehrpatzer. In der Bundesliga kann der FCB dies durch seine Offensive bisher kaschieren. So steht der FC Bayern nach neun Spieltagen bei sieben Siegen, zwei Remis und 32:7 Toren. Zudem kassierte der Verein zum ersten Mal seit Mai 2020 in drei Bundesliga-Spielen in Folge kein Gegentor. Die Pleite am zweiten Spieltag gegen Aston Villa beendete eine Serie von 41 CL-Gruppen- oder Ligaspielen ohne Niederlage. Daheim ist man in der Königsklasse seit 31 Heimspielen (Gruppen- oder Ligaphase) aber immer noch ungeschlagen (29S, 2U).

Der deutsche Coach Roger Schmidt hatte bei Benfica eine Euphorie entfacht und den Klub 2023 zur Meisterschaft geführt. Zu Beginn dieser Saison war davon aber nicht mehr allzu viel übrig. So wurde der Trainer nach einem nicht allzu geglückten Start vor die Tür gesetzt und durch Bruno Lage, der den Verein schon 2019 zur Meisterschaft geführt hatte, ersetzt. Und tatsächlich setzte es in zehn Spielen unter dem neuen Mann auch nur eine Niederlage (9S). Diese Pleite war ein 1:3 daheim in der Königsklasse gegen Feyenoord Rotterdam.

In der Liga haben die Roten aber durch ein Remis und eine Niederlage, bei einem Spiel weniger, schon acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Sporting. In der Champions League hatte Benfica zuvor durch Siege bei Roter Stern Belgrad (2:1) und daheim gegen Atletico Madrid (4:0) die ersten sechs Punkte geholt. Von den letzten 25 internationalen Partien in der Fremde hat Benfica gerade mal fünf verloren (11S, 9U). Drei Auswärtserfolge in Serie glückten im Europapokal aber nicht mehr seit März 1990. Große Hoffnungen ruhen auf Kerem Aktürkoglu, der in seinen letzten 14 Pflichtspielen auf 13 Treffer kommt.

Bayern - Benfica Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Union Berlin (H), 4:0 Mainz (A), 5:0 Bochum (A), 1:4 FC Barcelona (A), 4:0 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Benfica: 2:1 SC Farense (A), 3:0 Santa Clara (H), 5:0 Rio Ave (H), 1:3 Feyenoord Rotterdam (H), 2:0 Pevidem (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Benfica: 5:2 (H), 4:0 (A), 5:1 (H), 2:0 (A), 2:2 (A)

Benfica gehört im Europapokal zu den Lieblingsgegnern der Bayern. Denn nach 12 Duellen ist der deutsche Rekordmeister mit neun Siegen und drei Remis noch immer ohne Niederlage gegen die Adler.

Die Roten aus Lissabon haben alle sechs Gastspiele in München verloren und dabei 24 Gegentore kassiert. Von insgesamt 27 Auswärtspartien auf deutschem Boden konnten die „Aguias“ nur zwei gewinnen (7U, 18N).

In fünf der sechs bisherigen Heimspiele ging Bayern gegen Benfica mit einer Führung in die Halbzeit. Wir rechnen damit, dass der FCB auch dieses Mal schon früh die Weichen auf Sieg stellt.

So bekommen wir bei Betano für den Bayern Benfica Tipp „Bayern führt zur HZ“ eine Quote von 1,70. Wenn ihr noch kein Konto bei dem Anbieter habt, dürft ihr euch den Betano Neukunden-Bonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Bayern - Benfica im TV oder Stream:

06. November 2024, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung Stream: DAZN

Die Bayern-Fans, die das Spiel ihrer Mannschaft nicht vor Ort in der Allianz Arena verfolgen können, brauchen für die Live-Übertragung der Partie ein Abo bei DAZN. Denn der Streaming-Anbieter besitzt in dieser Saison die Exklusivrechte für die Königsklasse. Nur ein Partie pro Spieltag ist bei Amazon Prime zu sehen.

Anpfiff der Partie ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Bayern vs Benfica: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Joao Palhinha - Olise, Musiala, Coman - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich (Tor), Gnabry, Laimer, Tel, Goretzka, Sané, Dier, Müller, Aznou

Startelf Benfica: Trubin - Bah, Tomas Araujo, Otamendi, Carreras - Florentino, Aursnes - di Maria, Kökcü, Aktürkopglu - Pavlidis

Ersatzbank Benfica: Samuel Soares (Tor), Antonio Silva, Kaboré, Rollheiser, Beste, Amdouni, Arthur Cabral, Schjelderup, Renato Sanches

Die Bayern müssen am Mittwoch lediglich auf Pavlovic, Stanisic und Ito verzichten. Die Gäste müssen sogar nur ohne Leandro Barreiro auskommen. Der Stand bei den Verletzten dürfte keine allzu großen Auswirkungen auf die Bayern Benfica Prognose haben.

Unser Bayern - Benfica Tipp: Sieg Bayern HC -1

Gegen Benfica darf am Mittwoch nichts mehr schiefgehen. Denn sonst gerät der Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League langsam in Gefahr. Doch die Adler aus Lissabon sind sogar in Portugal aktuell nur die Nummer 3.

Zudem gab es für die Roten gegen die Münchner bisher noch kaum etwas zu holen. Die Ergebnisse der FCB-Heimspiele gegen die „Aguias“ lauteten: 5:2, 5:1, 1:0, 4:1, 5:1, 4:1. Und auch dieses Mal spricht alles für einen recht klaren Sieg des deutschen Rekordmeisters.