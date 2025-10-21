Bayern - Club Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 22.10.2025

SPORT1 Betting 21.10.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Club Brügge Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Feiern die Münchner den 12. Sieg?

Unser Bayern - Club Brügge Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister eilt in der Saison 2025/26 bisher von Sieg zu Sieg. Im Wett Tipp heute gegen den Club aus Brügge dürfte sich daran auch nichts ändern.

Der FC Bayern ist nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League mit einer makellosen Bilanz in die Saison 2025/26 gestartet. Nach dem 3:1 gegen Chelsea wartet nach dem klaren Sieg gegen Pafos (5:1) nun mit Brügge der nächste Außenseiter. Danach stehen in der Königsklasse die schweren Gastspiele gegen PSG und Arsenal an.

So müssen die Münchner, da sie dieses Jahr auf jeden Fall die Playoffs vermeiden wollen, gegen die Belgier dreifach punkten. Die Quoten der Bayern Club Brügge Prognose gehen von einer klaren Sache aus. Auch wir sehen das so und spielen mit einer Quote von 1,88 bei Winamax den Bayern Club Brügge Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Club Brügge auf “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore”:

Qualität und Heimvorteil sprechen deutlich für die Bayern

In der CL-Gruppenphase/Ligaphase sind die Münchner seit 35 Partien in der Allianz Arena ohne Niederlage

In 8 Heimspielen im Europapokal gegen Vereine aus Belgien feierte der deutsche Rekordmeister 7 Siege

Bayern vs Club Brügge Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und der Marktwert (951 zu 194 Mio. Euro) sprechen klar für den deutschen Rekordmeister. Das schlägt sich auch in den Bayern vs Club Brügge Quoten nieder. Aktuell gibt es bei Buchmacher Winamax nur eine 1,17 für einen Sieg der Hausherren.

Doch der Sportwettenanbieter hat dafür auch gleich eine Lösung parat. Denn mit dem aktuellen Winamax 1000er Boost dürft ihr euch für einen Dreier der Münchner eine sensationelle Quote von 14,0 sichern!

Vervollständigt werden die Bayern gegen Club Brügge Wettquoten bei Winamax mit einer 7,25 für ein Remis und einer 15,0 für einen Erfolg der Belgier. Unsere Winamax Erfahrungen teilen wir im Winamax Test mit euch.

Vor einer Wette bei dem Bookie solltet ihr euch auf jeden Fall den Winamax Bonus Code im Oktober 2025 sichern! Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Club Brügge Prognose: Machen die Münchner kurzen Prozess?

Die Bayern sind in dieser Saison noch ohne ernsthafte Konkurrenz. Der BVB konnte dem Rekordmeister am Samstag vor allem im zweiten Durchgang zwar einiges an Paroli bieten, musste sich am Ende auswärts aber doch mit 1:2 geschlagen geben. So wollen die Münchner ihren Rekord-Start mit elf Siegen aus elf Spielen weiter ausbauen. Bei der Mannschaft von Coach Kompany ist auch ein Entwicklungsschritt zu erkennen. In der vergangenen Saison hatte der FCB in knappen Spielen oft Punkte verschenkt. In dieser Spielzeit wirkt das Team reifer, abgeklärter und konzentrierter.

Mit dieser Form soll es nun auch in der Königsklasse weiter vorangehen als in der vergangenen Spielzeit. Von den jüngsten 24 Heimspielen in der Champions League hat man nur eines verloren (18S, 5U). Schaut man nur auf die CL-Gruppenphase/Ligaphase beträgt die Serie sogar 35 Partien in der Allianz Arena ohne Niederlage (33S, 2U). Seit seinem Debüt im Wettbewerb für den FC Bayern im Oktober 2023 hat Harry Kane mehr Tore erzielt (22) und war an mehr Treffern beteiligt (27) als jeder andere Spieler. Zu Null konnten die Münchner unter Coach Kompany in der Königsklasse aber nur viermal in 16 Partien spielen.

Der Club Brügge KV nimmt in dieser Saison das 12. Mal am Hauptwettbewerb der Champions League teil. In der vergangenen Saison sicherten sich die “Blauw-Zwart” auf Platz 24 der Ligaphase das letzte Ticket für die Zwischenrunde. Nach einem überraschend klaren Weiterkommen gegen Atalanta Bergamo (2:1, 3:1) war dann aber im Achtelfinale gegen Aston Villa (1:3, 0:3) Endstation für die Belgier. In dieser Saison startete der Club mit einem starken 4:1 daheim gegen Monaco in den Wettbewerb. An Spieltag 2 setzte es dann eine 1:2-Pleite in Bergamo.

In der heimischen Pro League konnte der Verein vier Meisterschaften in den letzten sechs Spielzeiten gewinnen. In der Vorsaison musste man sich mit Rang 2, drei Punkte hinter Union Saint-Gilloise begnügen. Genau die gleiche Konstellation herrscht in der belgischen Liga aktuell nach elf Spieltagen 2025/26. Beide Pleiten kassierte Brügge auswärts. Daheim ist der FCB mit vier Siegen und einem Remis noch ungeschlagen. In der Königsklasse sind die Blau-Schwarzen seit vier Auswärtsspielen in der Gruppenphase/Ligaphase ohne Sieg (1U 3N). Das unterstreicht unseren Bayern Club Brügge Tipp.

Bayern - Club Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Dortmund (H), 3:0 Frankfurt (A), 5:1 Pafos FC (A), 4:0 Bremen (H), 4:1 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Club Brügge: 1:0 Leuven (A), 1:0 Union Saint-Gilloise (H), 1:2 Bergamo (A), 2:1 Standard Lüttich (A), 5:5 Westerlo (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Club Brügge: 1:1 (A), 1:0 (H)

Bei der Bayern Club Brügge Prognose können wir nur auf ein direktes Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen blicken. Die Münchner siegten in der Saison 2005/06 in der CL-Gruppenphase daheim mit 1:0 und mussten sich in Brügge mit einem 1:1 begnügen.

Insgesamt haben die Bayern lediglich eines ihrer letzten zehn Spiele gegen belgische Klubs verloren (6S, 3U). Daheim kommt der Rekordmeister im Europapokal gegen Vereine aus Belgien auf sieben Siege in acht Spielen.

Auf der Gegenseite können die “Blauw-Zwart” gegen Teams aus der Bundesliga in den jüngsten 15 Vergleichen gerade mal zwei Siege vorweisen (4U, 9N). In 16 Gastspielen in Deutschland reichte es sogar nur für einen Sieg (5U, 10N).

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Harry Kane ist wie schon erwähnt in absoluter Topform. So bekommt ihr zum Beispiel bei Anbieter NEO.bet, der euch auch Sportwetten mit Paysafecard ermöglicht, für einen Treffer des Engländers am Mittwoch lediglich eine Quote von 1,37.

Aber spielt ihr den Bayern Club Brügge Tipp “Sieg Bayern & Torschütze Kane” klettert die Quote bei NEO.bet immerhin auf einen akzeptablen Wert von 1,56.

So seht ihr Bayern - Club Brügge im TV oder Stream:

22. Oktober 2025, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN besitzt auch in dieser Saison die Exklusivrechte an der UEFA Champions League. Lediglich dienstags darf sich Amazon eine Partie aussuchen, die exklusiv auf der Plattform Prime Video übertragen wird. Da die Partie zwischen den Bayern und dem Club Brügge aber am Mittwoch um 21 Uhr in der Allianz Arena von München angepfiffen wird, ist DAZN für die Übertragung verantwortlich.

Bayern vs Club Brügge: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Olise, Kane, Luis Diaz - Jackson

Ersatzbank Bayern: Ulreich (Tor), Urbig (Tor), Guerreiro, Daiber, Karl, Mike, Goretzka, Bischof, Kim

Startelf Club Brügge: Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Sandra - Carlos Forbes, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

Ersatzbank Club Brügge: van den Heuvel (Tor), Siquet, Vetlesen, Campbell, Audoor, Diakhon, Vermant, Spileers, Meijer

Für die Bayern Club Brügge Prognose schauen wir natürlich auch auf die möglichen Aufstellungen. Die Bayern müssen weiterhin ohne Davies, Musiala, Urbig und Ito auskommen. Der Einsatz von Gnabry steht auf der Kippe. Bei den Blauw-Zwart fallen Onyedika und Mignolet aus.

Unser Bayern - Club Brügge Tipp: Sieg Bayern & Über 3,5 Tore

Die Ausgangslage ist klar: Die Belgier reisen als klarer Underdog nach München. Für die form- und offensivstarken Bayern ist das Heimspiel gegen den Club aus Brügge nur eine Pflichtaufgabe.

Und nach dem tollen Saisonstart des Rekordmeisters spricht überhaupt nichts dafür, dass die Männer von Coach Vincent Kompany nicht den nächsten Sieg einfahren sollten. Dabei sorgt die FCB-Offensive um Harry Kane und Co. auch wieder für einige Treffer.