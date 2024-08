Bayern - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2024

Unser Bayern - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.09.2024 lautet: Der 3:1-Erfolg des SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart hat Eindruck hinterlassen und uns im Wett Tipp heute zu einer Match-Kombi bewegt.

Die erste echte Standortbestimmung haben die Bundesligisten hinter sich gebracht. Bayern gewann am ersten Spieltag eine torreiche Partie in Wolfsburg (3:2) und muss sich beim Heim-Debüt von Vincent Kompany in der Bayern Freiburg Prognose auf einen starken Gegner einstellen. Der SC Freiburg brachte beim Saisonauftakt den VfB Stuttgart überraschend zu Fall (3:1).