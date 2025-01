Bayern - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 01.02.2025

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 06:00 Uhr Bayern - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht Bayern früh in Führung?

Unser Bayern - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Jamal Musiala leitete im Hinrunden-Duell mit seinem Treffer nach 14 Sekunden einen Kantersieg ein (6:1). Dem Wett Tipp heute würde ein früher Torjubel ebenfalls nicht schaden.

Vor der Saison war die Bundesliga für Holstein Kiel noch absolutes Neuland. Langsam haben sich die Störche an ihr neues Terrain gewöhnt und zuletzt sieben Punkte aus fünf Liga-Spielen gesammelt. Einen Auswärtssieg durfte die KSV bislang noch nicht bejubeln. Das Warten darauf hält in unserer Bayern Kiel Prognose weiter an.

Zumindest auf ein torreiches Spiel müssen die mitgereisten Fans in der Allianz Arena nicht verzichten. Ebenso wie im letzten Aufeinandertreffen sollte der deutsche Rekordmeister wieder einige Treffer erzielen können. Den Bayern Kiel Wett Tipp heute geben wir bei Interwetten zu einer Quote von 1,90 für “Über 4,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei Bayern vs Kiel auf “Über 4,5 Tore”:

In den letzten 4 Heimspielen der Bayern sind je “Über 4,5 Tore” gefallen.

Zuletzt enthielten 4 von 6 Bundesliga-Spielen der Störche “Über 4,5 Tore”.

Kiel erzielte in jedem Auswärtsspiel einen Treffer, kassierte aber ebenso stets mindestens 2 Gegentore.

Bayern vs Kiel Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter stehen mit ihren Einschätzungen zur haushohen Favoritenrolle der Gastgeber nicht alleine da. Eine klassische Drei-Weg-Wette umgeht ihr angesichts der ungünstigen Bayern Kiel Quoten von nur 1,05 besser direkt.

Erste brauchbare Bayern Kiel Quoten findet ihr erst ab einem “Sieg Bayern (HC -2)”. Dieses Angebot reicht bis an den zweifachen Gewinn eures Einsatzes und hätte im ersten Bundesliga-Vergleich dieser beiden Mannschaften zum Erfolg geführt. Für einen Sieg der KSV winken unfassbar hohe Quoten von 33,0.

Bayern vs Kiel Prognose: Ein Kampf bis zum Abpfiff

Noch bleiben den Störchen 15 Spieltage, an denen der Bundesliga-Neuling die Abstiegsränge hinter sich lassen kann. Kiel fasste in den vergangenen Wochen neuen Mut, holte sieben Punkte aus fünf Begegnungen und verringerte den Abstand auf den Relegationsplatz bis auf zwei Zähler.

Gekämpft wird bis zum Ende der Saison, ebenso wie bis zum Abpfiff der einzelnen Partien. Darauf müssen sich auch die Münchner einstellen. Die KSV erzielte bereits elf Saisontore in der letzten Viertelstunde - nur Wolfsburg und der deutsche Rekordmeister selbst sind in dieser Kategorie noch besser (12).

Eine weitere Stärke der Gäste ist die Bank. An der Hälfte der KSV-Tore ist ein eingewechselter Spieler direkt beteiligt gewesen (14/28). Ihr solltet den Bayern vs. Kiel Tipp definitiv nicht vor Abpfiff abschreiben, selbst wenn noch mehrere Tore zu einer erfolgreichen Wette fehlen.

Zwei Akteure im Dress der Störche sind besonders wichtig. Shuto Machino (7) und Phil Harres (7) erzielten gemeinsam die Hälfte der bisherigen Bundesliga-Tore des Debütanten. Letztgenannter jubelte über zwei seiner drei vorangegangenen Treffer innerhalb der letzten Viertelstunde - typisch Kiel.

Bayern - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 Slovan Bratislava (H), 2:1 Freiburg (A), 0:3 Feyenoord (A), 3:2 Wolfsburg (H), 5:0 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:2 Wolfsburg (A), 1:3 Hoffenheim (H), 4:2 Dortmund (H), 2:3 Freiburg (A), 2:1 Union Berlin (A).

Letzte Spiele Bayern vs. Kiel: 6:1 (A), 5:6 n.E. (A).

Schon über die gesamte Saison hinweg musste während einer Bundesliga-Konferenz extrem häufig zu Partien mit Beteiligung der Störche geschaltet werden. KSV-Begegnungen boten bislang 4,00 Treffer pro Spieltag.

Die Gastauftritte lagen in der Regel sogar leicht darüber (durchschnittlich 4,11 Tore). Auswärts wartet der Bundesliga-Neuling zwar noch auf seinen ersten Dreier der Vereinsgeschichte - getroffen haben die Spieler von Marcel Rapp jedoch in jeder Auswärts-Begegnung.

Die Störche griffen zuletzt ziemlich erfolgreich an und erzielten in vier ihrer fünf vorangegangenen Bundesliga-Paarungen “Über 1,5 Tore”. “Beide Teams treffen” ist in der Bayern vs. Kiel Prognose möglich.

Als Einzelwette findet ihr in der Merkur Bets App ein Angebot über eine Quote von 2,27 für “Beide Teams treffen”. Diese Variante hat bislang in allen Bundesliga-Auswärtsspielen der KSV gefruchtet. Zudem war der deutsche Rekordmeister in letzter Zeit wieder des Öfteren für Gegentore zu begeistern. Bayern kassierte in drei der vier vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele mindestens einen Gegentreffer - in zwei von vier Fällen sogar “Über 1,5 Gegentore”.

So seht ihr Bayern - Kiel im TV oder Stream:

01. Februar 2025, 15.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Vom Tabellenführer erwarten wir vor allem großen Appetit auf Torchancen. Die Münchner erzielten bis jetzt mit Abstand die meisten Tore (58) und erwartbaren Treffer (46,9 xG) aller Bundesliga-Teams.

Ein Auge solltet ihr im Bayern vs Kiel Tipp auf Harry Kane richten. Der englische Nationalspieler hat vor seinem 50. Bundesliga-Einsatz bereits 53 Treffer erzielt. Einen seiner sieben Bundesliga-Hattricks hat der Angreifer gegen Kiel erzielt.

Bayern vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Palhinha, Coman, Olise, Müller, Musiala, Kane

Ersatzbank Bayern: Klanac, Schmitt, Kimmich, Buchmann, Stanisic, Aznou, Pavlovic, Boey, Sane, Tel, Gnabry

Startelf Kiel: Weiner - Komenda, Zec, Becker, Porath, Knudsen, Gigovic, Javorcek, Kelati, Machino, Arp

Ersatzbank Kiel: Dähne, Geschwill, Ivezic, Tolkien, Rosenboom, Skrzybski, Pichler, Harres

Die Allianz Arena in München war zuletzt ein hervorragender Austragungsort, um auf eine Begegnung mit mindestens fünf Treffern zu setzen. Vor dieser Partie endeten vier FCB-Bundesliga-Heimspiele in Serie mit “Über 4,5 Toren”.

Mit den Störchen als Gast sollte diese Serie in der Bayern gegen Kiel Prognose verlängert werden. Kiel nahm an vier der sechs vorangegangenen Bundesliga-Spieltage an einem Aufeinandertreffen mit mindestens fünf Treffern teil.

Unser Bayern - Kiel Tipp: Über 4,5 Tore

Der beste Angriff (58 Tore) fordert die schwächste Defensive (48 Gegentore) heraus. Ein solches Duell eignet sich natürlich für eine Wette auf mehrere Tore in der Begegnung. Zudem wusste die KSV-Offensive zuletzt ebenfalls zu überzeugen.