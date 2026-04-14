SPORT1 Betting 14.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern München vs Real Madrid Prognosen für das Champions-League-Rückspiel am 14.04.2026. Analysen, die besten Quoten und unsere Wett Tipps.

Der FC Bayern hat mit dem 2:1 im Bernabéu in der Vorwoche eine Serie von neun Spielen ohne Erfolg gegen Real Madrid beendet (2U, 7N) und geht nun als klarer Favorit in das entscheidende Rückspiel. Doch es ist weiterhin Vorsicht geboten.

Nur einmal zuvor konnten die Münchner beide Spiele einer K.o.-Phase im Europapokal gegen die Königlichen gewinnen. Auch sind die “Blancos” seit vier Auswärtsspielen gegen den deutschen Rekordmeister ungeschlagen (3S, 1U).

Wir erwarten trotzdem, dass die Bayern ihre Heimstärke ausspielen und erneut gewinnen. Das Duell in der Allianz Arena findet am 14.04.2026 statt. Wir sehen die Gastgeber vorne und spielen mit einer Quote von 1,56 bei Winamax den Sieg für Bayern München.

Was Winamax alles zu bieten hat und wie der Winamax Bonus ausfällt, schildern wir hier in unseren Winamax Erfahrungen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Mannschaft von Vincent Kompany präsentiert sich in dieser Saison in der Champions League zu Hause makellos. Fünf Siege aus fünf Spielen in der Allianz Arena mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 16:3 unterstreichen die Dominanz. Die Offensive der Bayern ist mit durchschnittlich 3,09 Toren pro 90 Minuten die stärkste im Wettbewerb.

Der Sieg im Hinspiel war der erste Erfolg im Bernabéu seit 25 Jahren und gibt zusätzliches Selbstvertrauen. Die Bayern haben 12 ihrer letzten 13 Pflichtspiele gewonnen und dabei im Schnitt 3,46 Tore pro Spiel erzielt.

Im Gegensatz dazu befindet sich Real Madrid in einer Formkrise. Die Königlichen sind seit drei Spielen sieglos, darunter das 1:1 gegen Girona am vergangenen Freitag. Seit Ende Januar haben “Los Blancos” vier ihrer neun Auswärtsspiele in allen Wettbewerben verloren.

Die Geschichte spricht ebenfalls für die Münchner: In 21 von 22 K.o.-Runden im Europapokal kam der deutsche Rekordmeister weiter, wenn er das Hinspiel auswärts gewonnen hat.

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Bayern München vs Real Madrid: Wett Tipps für Tipper

Dieses Champions-League-Viertelfinale verspricht Hochspannung und großartige Wettmöglichkeiten. Basierend auf unserer Analyse haben wir die folgenden Prognosen und Wett Tipps für Sie zusammengestellt:

Sieg für Bayern München ( Quote 1,56 bei Winamax ): Mit einer Quote von 1,56 ist dies unser Haupttipp. Die beeindruckende Heimserie in der Champions League, die aktuelle Formschwäche von Real Madrid und der psychologische Vorteil aus dem Hinspiel machen einen Sieg der Bayern sehr wahrscheinlich.

Mit einer Quote von 1,56 ist dies unser Haupttipp. Die beeindruckende Heimserie in der Champions League, die aktuelle Formschwäche von Real Madrid und der psychologische Vorteil aus dem Hinspiel machen einen Sieg der Bayern sehr wahrscheinlich. Bayern -0,75 Asiatisches Handicap ( Quote 1,65 bei bet365 ): Für eine etwas höhere Quote von 1,65 bietet sich dieses Handicap an. Bayerns Angriffskraft, insbesondere zu Hause, sollte ausreichen, um mit mindestens zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Real Madrids Defensive wirkte zuletzt anfällig.

Für eine etwas höhere Quote von 1,65 bietet sich dieses Handicap an. Bayerns Angriffskraft, insbesondere zu Hause, sollte ausreichen, um mit mindestens zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Real Madrids Defensive wirkte zuletzt anfällig. Halbzeitergebnis – Sieg für Bayern (Quote 1,98 bei Winamax): Die Bayern sind bekannt für ihre schnellen Starts in der Allianz Arena. In 20 Heimspielen dieser Saison lagen sie zur Halbzeit nie zurück. Real Madrid hingegen hat in den letzten neun Auswärtsspielen zur Pause nie geführt. Eine Quote von 1,98 auf eine Halbzeitführung der Bayern ist daher sehr attraktiv.

Es deutet alles auf ein torreiches und spannendes Spiel hin, bei dem die Bayern am Ende die Oberhand behalten sollten. Für die besten Quoten empfehlen wir einen Blick auf die Anbieter, die wir auf unserer speziellen Seite für Sie getestet haben. Hier erfahrt ihr auch, bei welchem Bookie Sportwetten Paysafecards akzeptiert werden. Jetzt heißt es Daumen drücken und das Spiel genießen!