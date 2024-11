Bayern - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2024

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 13:12 Uhr Bayern - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Vergibt PSG erneut zu viele Torchancen?

Unser Bayern - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Bis jetzt haben die Pariser nur 3,6 Prozent ihrer Schüsse aufs Tor in einen Treffer verwandelt. Diese miserable Rate verhilft uns im Wett Tipp heute zum Erfolg.

Auf nationaler Ebene haben beide Mannschaften ihre Konkurrenten im Griff. Die Bayern PSG Prognose beinhaltet zwei Teams, die im nationalen Liga-Wettbewerb jeweils bereits sechs Zähler zwischen sich und den ersten Verfolger gebracht haben. International mussten die Münchner und „Les Parisiens“ hingegen schon Rückschläge wegstecken.

Bei den Gästen hapert es in erster Linie vor dem gegnerischen Tor. Die hochdekorierte PSG-Offensive erzielte in vier CL-Spielen nur drei Treffer und verzweifelte an der eigenen Chancenverwertung. Diese Tendenz bestätigt sich in unserem Bayern PSG Wett Tipp heute. Wir verwenden diesen Bet365 Angebotscode und spielen „Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,76 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Bayern vs PSG auf „Unter 3,5 Tore“:

PSG (1,9 xGA) erlaubte die wenigsten erwartbaren Gegentore.

PSG erzielte in den letzten 6 Champions-League-Spielen jeweils „Unter 1,5 Tore“ (insgesamt 3).

Bayern gewann seine 6 vorangegangenen Pflichtspiele allesamt ohne Gegentor.

Bayern vs PSG Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter sind nicht die einzigen Buchmacher, bei denen ihr Bayern PSG Quoten mit einer klaren Favoritenrolle der Münchner finden könnt. Nur vereinzelt reichen die Siegquoten der Gastgeber bis an den 1,70-fachen Gewinn.

Zu Gast in der Allianz Arena versuchen „Les Parisiens“ die zuletzt schwache Bilanz in der Königsklasse zu korrigieren. Nur eines der sechs vorangegangenen CL-Spiele konnte der französische Teilnehmer gewinnen, weshalb uns Bayern PSG Wettquoten bis 5,00 für einen Erfolg der Gäste nicht wirklich irritieren.

Bayern vs PSG Prognose: Es könnte besser laufen

Zufrieden mit ihrer bisherigen Saison in der Königsklasse sind weder die Bayern (6 Punkte) noch PSG (4 Punkte). Beide Mannschaften verloren die Hälfte ihrer ersten vier Begegnungen.

Vincent Kompany wird mit der Entwicklung seiner Mannschaft jedoch einverstanden sein. Der deutsche Rekordmeister gewann zuletzt sechs Pflichtspiele in Folge und kassierte seit der 1:4-Niederlage gegen den FC Barcelona kein einziges Gegentor mehr.

Die erwartbaren Gegentore der Bayern in der Königsklasse (3,4 xGA) zeigen, dass die Gastgeber bislang eine der fünf stärksten Hintermannschaften im europäischen Fußball aufbieten können.

Nach vier absolvierten Spieltagen in der Champions League gibt es nur vier Teams, bei denen weniger erwartbare Gegentore auf dem Zettel stehen. Die stärkste erwartbare Abwehr kommt aus der französischen Hauptstadt mit nur 1,9 xGA, was den Bayern PSG Tipp umso spannender macht.

Bayern - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Augsburg (H), 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Benfica Lissabon (H), 3:0 Union Berlin (H), 4:0 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 3:0 Toulouse (H), 4:2 Angers (A), 1:2 Atletico Madrid (H), 1:0 Lens (H), 3:0 Marseille (A).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. PSG: 2:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (A), 2:3 (H), 1:0 (A).

Es sind erste Hinweise, die in der Bayern gegen PSG Prognose zeigen: Tore müssen in diesem Aufeinandertreffen hart erarbeitet werden! Bayern sollte im eigenen Stadion etwas einfacher an Torchancen geraten können, haben die Hausherren doch bereits 10,3 erwartbare Tore herausgespielt (4.).

Zudem gewannen die Münchner 30 ihrer letzten 32 Champions-League-Gruppenspiele in der Allianz Arena (2U) sowie fünf der sechs vorangegangenen Duelle mit PSG.

PSG tat sich auf der höchsten europäischen Ebene zuletzt extrem schwer vor dem gegnerischen Kasten und erzielte in vier CL-Partien nur drei Treffer. Ihre 7,2 erwartbaren Tore sind im Vergleich der 36 Teilnehmer oberer Durchschnitt, aber nicht mehr (13.).

Die letzten drei direkten Duelle schenkten „Les Parisiens“ gegen die Bayern allesamt ab, ohne dabei auch nur einen einzigen eigenen Treffer zu erzielen. Erwartet ihr einen vierten Vergleich mit „PSG Unter 0,5 Toren“, könnt ihr diese Wetten ohne Einzahlung für die mit etwas Risiko angereicherte Quote von 3,00 für den Bayern vs. PSG Tipp verwenden.

Noch am ersten Spieltag gewann PSG ein knappes Duell mit Girona (1:0) und startete erfolgreich in den neuen Liga-Modus der Königsklasse.

Seither fuhr der französische Tabellenführer nur noch einen weiteren Zähler ein (1:1 vs. PSV Eindhoven) und hat sowohl gegen Arsenal (0:2) als auch Atletico Madrid (1:2) zwei Niederlagen kassiert.

Bayern vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Dier, Aznou, Boey, Laimer, Gnabry, Ibrahimovic, Sane, Müller

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Zaire-Emery, Vitinha, Dembele, Barcola, Asensio

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Skriniar, Beraldo, Tape, Zague, Doue, Fabian Ruiz, Lee, Mbaye, Kolo Muani

Im Laufe der Partie sollten eure Augen in der Bayern PSG Prognose immer wieder auf Harry Kane gerichtet sein. Der englische Mittelstürmer erzielte in 16 CL-Partien bereits 13 Tore für den FCB.

Dieses Jahr erzielte Kane fünf Tore in nur vier Champions-League-Begegnungen und war auf nationaler Ebene in zwölf Liga-Spielen an 21 Treffern direkt beteiligt (14 Tore, 7 Torvorlagen).

Unser Bayern - PSG Tipp: Unter 3,5 Tore

Zwei Top-5-Defensiven treten in der Allianz Arena gegeneinander an. Bayern hat seit der 1:4-Pleite gegen Barcelona kein einziges Gegentor mehr geschluckt. Trotz der damals aufkeimenden Kritik lässt Vincent Kompany seine Spieler weiterhin höher pressen als jeder andere Trainer (7,4 PPDA). Der Unterschied: Mittlerweile passt die Restverteidigung!