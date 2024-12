Bayern - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 10:00 Uhr Bayern - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zeigen die Bayern eine Reaktion auf die Pleite in Mainz?

Unser Bayern - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2024 lautet: Der Rekordmeister will mit einem deutlichen Vorsprung in der Tabelle in die Winterpause gehen. Im Wett Tipp heute müssen sich die Münchner womöglich aber mit einem Remis begnügen.

Am Samstag war es soweit: Mit dem 1:2 in Mainz kassierten die Bayern nun auch in der Bundesliga die erste Niederlage der Saison 2024/25. Die Münchner führen die Tabelle im Oberhaus weiterhin an, doch das Polster auf den ersten Verfolger Leverkusen beträgt nur noch vier Zähler. Im letzten Spiel vor der Winterpause darf somit kein weiterer Patzer hinzukommen.

Die Aufgabe am Freitag daheim gegen die Leipziger ist aber alles andere als einfach. Die Quoten der Bayern RB Leipzig Prognose schlagen sich deutlich auf die Seite der Gastgeber.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten den Wett Tipp heute ”Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Die Bayern sind seit 9 Heimspielen in der Liga ungeschlagen

Die Roten Bullen konnten nur eines von 8 Gastspielen in München für sich entscheiden

Leipzig hat 4 der letzten 5 Pflichtspiele in der Fremde verloren

Bayern vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Roten Bullen stehen vor dem 15. Spieltag auf Platz 4 der BL-Tabelle und haben sechs Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. In der heimischen Allianz-Arena werden die Gastgeber anhand der Bayern vs RB Leipzig Quoten wenig überraschend als klare Favoriten ins Rennen geschickt.

Die Quoten für einen Heimsieg schaffen es gerade mal auf einen Bestwert von 1,40. Dafür bekommt ihr bei den Buchmachern, die auch immer mit dem besten Sportwetten Bonus der Branche aufwarten können, Bayern gegen RB Leipzig Wettquoten um 6,75 für einen Dreier der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs RB Leipzig Prognose: Schlägt die Offensive der Münchner zurück?

In Mainz agierten die Bayern 90 Minuten lang ohne Inspiration, Biss und Souveränität. Die Hausherren setzten dem Gegner mit aggressivem, intensivem Pressing zu. Die Münchner konnten sich ohne echten Mittelstürmer nicht mit langen Bällen aus diesen Situationen befreien. So setzte es am Ende eine verdiente 1:2-Pleite. Nach zwei Niederlagen in der Champions League und dem Aus im Pokal war es für den Rekordmeister insgesamt die vierte in der Saison 2024/25. Sieben von 23 Pflichtpartien in dieser Saison haben die Münchner nicht gewonnen.

In den vergangenen Wochen büßte die Mannschaft durch die defensivere Anpassung nach der klaren Pleite gegen Barcelona etwas von ihrer fußballerischen Dominanz ein. Das System von Coach Vincent Kompany ist berechenbarer geworden. Auf der Mittelstürmer-Position gibt es keinen Ersatz für Harry Kane, auch nicht im Bayern RB Leipzig Tipp. Bei Statistiken wie “xG”, “Torschüsse pro Spiel” oder “Große Chancen” liegt der FCB auf Platz 1 der Bundesliga, aber auch kein Erstligist hat so viele Großchancen vergeben wie die Bayern (33). 42 Tore und zwölf Gegentreffer sind aber weiterhin die Bestwerte im Oberhaus.

RB Leipzig musste 2024/25 mit einem großen Verletzungspech klarkommen. Das ist auch sicher ein Grund, warum die Roten Bullen eine so enttäuschende Champions-League-Saison gespielt haben. In der Königsklasse haben die Sachsen nach sechs Spieltagen null Punkte auf dem Konto und können mit dieser Ausbeute, obwohl noch zwei Spieltage zu absolvieren sind, nicht mal mehr die K.o.-Playoff-Runde erreichen. Auch in der Bundesliga lief es zwischendurch gar nicht gut.

Ein Tief mit nur einem Punkt aus vier Spielen haben die Roten Bullen aber überwunden. Mit dem 2:1 am Sonntag daheim gegen Frankfurt festigte die Mannschaft den für die erneute Qualifikation zur Champions League so wichtigen 4. Platz. Nachdem RB in dieser Spielzeit schon fünfmal nach einer Führung doch noch als Verlierer vom Platz ging, schlugen die Männer von Coach Marco Rose dieses Mal zurück und erzielten nach dem Gegentor zum Ausgleich sogar noch den Siegtreffer. Kein Team kann im Oberhaus mehr Weiße Westen (8) vorweisen.

Bayern - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:2 Mainz (A), 5:1 Shakhtar Donetsk (A), 4:2 Heidenheim (H), 0:1 Bayer Leverkusen (H), 1:1 Borussia Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:3 Aston Villa (H), 2:0 Holstein Kiel (A), 3:0 Eintracht Frankfurt (H), 1:5 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs RB Leipzig: 2:1 (H), 2:2 (A), 0:3 (H), 1:3 (H), 1:1 (A)

Die Bayern führen die Bilanz gegen die Roten Bullen nach 20 Duellen mit zehn Siegen zu drei Niederlagen klar an. Auch in München kassierte der Rekordmeister in acht Partien gegen Leipzig gerade mal eine Niederlage (5S, 2U), das soll auch in der Bayern gegen RB Leipzig Prognose so bleiben.

Im Kalenderjahr 2023 blieb RB in vier Vergleichen mit dem FCB mit zwei Auswärtssiegen und zwei Remis allerdings ohne Niederlage. Das letzte Spiel in der Allianz Arena im Februar 2024 ging mit 2:1 aber wieder an den FC Bayern.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

In den vergangenen acht Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen fielen 34 Treffer. Das ergibt einen Schnitt von über vier Toren pro Spiel. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit einem torreichen Spiel.

So bekommen wir in der Bet365 App für den Bayern RB Leipzig Tipp “Über 3,5 Tore” eine Quote von 1,87.

So seht ihr Bayern - RB Leipzig im TV oder Stream:

20. Dezember 2024, 20:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN, Sat 1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn, Ran.de

Die Freitagabend-Spiele in der Bundesliga werden normalerweise immer exklusiv von DAZN übertragen. Das letzte Spitzenspiel vor der Winterpause wird aber auch kostenlos im Free-TV bei Sat 1 gezeigt.

Anstoß in der Allianz Arena von München ist um 20:30 Uhr.

Bayern vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Peretz - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic, Olise, L. Sané - Tel, Musiala

Ersatzbank Bayern: Pavlesic (Tor), Schmitt (Tor), Aznou, Dier, Ibrahimovic, Kusi-Asare, Boey, Goreztka, Müllerl

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Seiwald, Orban, Geertruida - Henrichs, X. Schlager, Kampl, Nusa, Baumgartner - Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle (Tor), Raum, Gebel, Jatta, Sakar, Klostermann, Silva, Bitshiabu

Bei den Bayern fielen zuletzt wichtige Spieler wie Neuer, Davies, Ito, Stanisic, Coman, Gnabry, Joao Palhinha und Kane aus. Ob von den Stammkräften am Freitag gegen Leipzig wieder jemand zur Verfügung steht, ist noch unklar.

Bei den Roten Bullen darf Vermeeren nach seiner Gelbsperre wieder mitwirken. Elmas, Poulsen, Lukeba, Raum, Xavi Simons und Ouedraogo werden das Spitzenspiel aber verpassen. Die angespannte Personalsituation auf beiden Seiten hat durchaus Auswirkungen auf unsere Bayern RB Leipzig Prognose.

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Die Bayern dürfen sich gegen Leipzig nicht noch einen Patzer leisten, sonst droht ein ungemütliches Weihnachtsfest. Diverse Dinge wie der direkte Vergleich, die Formkurve oder der Heimvorteil sprechen bei diesem Spiel sicher für die Hausherren. Auch wir sehen die Münchner vorne.

Ob Harry Kane am Freitag sein Comeback feiern kann, ist noch unklar. Anfang der Woche konnte der Angreifer immerhin Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Weil ein Einsatz des Engländers für den FCB sehr wichtig wäre, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab.