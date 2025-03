Bayern - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 29.03.2025

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 06:00 Uhr Bayern – St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Gewinnt St. Pauli ausreichend Zweikämpfe in den entscheidenden Zonen?

Unser Bayern – St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister trifft im Wett Tipp heute auf eine der besten Defensiven. Ein Torfestival wird dem FC Bayern in diesem Fall nicht gelingen.

Die Meisterschaft scheint längst entschieden und doch ist der deutsche Rekordmeister seit zwei Bundesliga-Spielen sieglos (1U, 1N). Zweifel an einem Dreier gegen die Kiezkicker kann diese kleine Dürre in unserer Bayern St. Pauli Prognose nicht streuen, dafür aber das Ausmaß der Tordifferenz beeinflussen.

Beim Tabellenführer waren viele Spieler in der Länderspielpause aktiv. Den Hanseaten hingegen standen viele Profis für zusätzliche Trainingseinheiten zur Verfügung. Ein kleiner Vorteil für den Aufsteiger, der ohnehin zu den besten Defensiven der Bundesliga zählt.

Für den Bayern St. Pauli Wett Tipp heute greifen wir unter anderem deshalb auf eine Quote von 1,93 zurück und spielen bei Merkur Bets „Bayern Unter 2,5 Tore”. Geheim-Tipp: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben.

Darum tippen wir bei Bayern vs St. Pauli auf „Bayern Unter 2,5 Tore”:

St. Pauli kassierte an 24 von 26 Spieltagen weniger als 3 Gegentore.

Die Kiezkicker haben erst 30 Gegentore zugelassen (3.).

Nur Bayern (55) ließ weniger gegnerische Schüsse aufs eigene Tor zu als St. Pauli (105).

Bayern vs St. Pauli Quoten Analyse:

Acht Spieltage vor dem Ende dieser Bundesliga-Spielzeit führen die Münchner (62) das Tableau mit sechs Zählern Vorsprung auf Leverkusen (56) an. Aus den Bayern St. Pauli Quoten erkennen wir keine Zweifel der Wettanbieter an einem neuerlichen Erfolg der Hausherren.

Ein Sieg des Tabellenführers ist bei Bayern St. Pauli Wettquoten von unter 1,20 höchstwahrscheinlich. Die Kiezkicker verloren acht ihrer neun vorangegangenen Pflichtspiel-Duelle mit dem deutschen Rekordmeister. Eine erneute Niederlage wird in der Allianz Arena nur schwer zu verhindern sein. Unterstrichen wird das von Siegquoten um die 15,55. Weitaus interessanter sehen die Angebote in der übersichtlichen Merkur Bets App für andere Wett-Optionen aus. Der Buchmacher mit deutscher Lizenz weiß mit einem hohen Quotenschlüssel für die Bundesliga-Paarungen zu überzeugen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs St. Pauli Prognose: Gesunde Selbsteinschätzung

Alexander Blessin führt die Hanseaten durch die erste Bundesliga-Spielzeit nach dem Wiederaufstieg im vergangenen Jahr. Anders als noch bei seinem Vorgänger konzentrieren sich die Gäste unter dem 51-Jährigen auf die Defensive. Diese Erkenntnis hat Blessin in den ersten Auftritten erlangt, als St. Pauli zu anfällig in der Verteidigung war. Die Vorteile dieser Herangehensweise sind leicht zu erkennen, ebenso wie der Mehrwert einer Anmeldung bei Merkur Bets. Gebt ihr eure Wetten bei diesem Buchmacher ab, zahlt ihr keine Wettsteuern – ein absoluter Gewinn für euch.

Unser Bayern vs. St. Pauli Tipp auf „Bayern Unter 2,5 Tore“ erfüllt mit einer Quote von 1,93 die Voraussetzungen für eine Gratiswette, die Teil des Bonuspakets bei Merkur Bets ist. Wir erkennen zusätzlich einen klaren Value. Die Kiezkicker kassierten bis jetzt nur in zwei von 26 Bundesliga-Begegnungen mehr als zwei Gegentore. Schon im Hinrunden-Duell zwang der Aufsteiger den deutschen Rekordmeister in eine torarme Partie und verlor nur knapp mit 0:1.

Darüber hinaus berücksichtigen wir die aktuelle Verfassung der Gastgeber. Der FCB ist nicht nur seit zwei Spieltagen sieglos (1U, 1N), sondern erzielte in beiden Paarungen jeweils „Unter 2,5 Tore”. Eine Wette auf „Unter 2,5 Tore im Spiel” ist ebenso eine Option für die Bayern vs. St. Pauli Prognose. Der FCB (18,4 xGA) kassierte die wenigsten erwartbaren Gegentreffer aller Bundesliga-Teams. St. Pauli (33,81 xGA) rangiert in dieser Statistik auf einem bemerkenswert guten fünften Rang.

Nach vier Niederlagen in Serie sind die Gäste wieder auf der Erfolgsspur unterwegs und seit zwei Partien ungeschlagen (1S, 1U). Grund dafür ist mal wieder die starke Verteidigung der Hanseaten. Die Blessin-Elf kassierte im Laufe der Rückrunde erst neun Gegentreffer – der viertbeste Wert unter allen Bundesliga-Teams.

Bayern – St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:1 Union Berlin (A), 2:0 Leverkusen (A), 2:3 Bochum (H), 3:0 Leverkusen (H), 3:1 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:0 Hoffenheim (H), 1:1 Wolfsburg (A), 0:2 Dortmund (H), 0:2 Mainz (A), 0:1 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs St. Pauli: 1:0 (A), 8:1 (A), 3:0 (H), 2:1 n.V. (A). 3:0 (A)

Als Zentrale der Hintermannschaft ist Hauke Wahl ein Paradebeispiel für die herausragende Arbeit gegen den Ball. Der Innenverteidiger verpasste bis jetzt keine einzige Spielminute und sah sogar keine Gelbe Karte. Sein Timing in den direkten Duellen ist elitär und nur zehn begangene Fouls belegen sein Gefühl für das richtige Maß im Zweikampf.

Für unseren Bayern vs. St. Pauli Tipp ist seine Klasse ebenso gefragt wie die hohe Leidensfähigkeit der gesamten Gastmannschaft. Die Kiezkicker zeigten bisher die meiste Laufbereitschaft unter allen Bundesliga-Teams (3148,9 km) und hielten durch hervorragendes Verschieben die gefährlichen Räume rund um den eigenen Strafraum stets geschlossen.

Die Konzentration auf die Arbeit gegen den Ball hat den offensiven Output der Gäste allerdings stark limitiert. Weniger Treffer als der Aufsteiger (20) hat niemand im deutschen Oberhaus erzielt. „Bayern gewinnt ohne Gegentor” ist mit einer Quote von 1,68 positiv aufgefallen und sollte in euren Gedanken vorkommen. Im Merkur Bets Test haben wir den Buchmacher für euch geprüft.

Für eine Begegnung mit nur wenigen Treffern sprechen ebenso die grandiosen Zweikampf-Quoten dieser beiden Vereine. Bayern (67 Prozent) gewann ligaweit die höchste Rate an Defensivduellen. An dritter Stelle dieser Kategorie findet ihr bereits die Hanseaten (65,5 Prozent).

Etwas weiter gefasst könnt ihr eure Bayern vs. St. Pauli Prognose auch einer Kombiwette zum gesamten Bundesliga-Spieltag hinzufügen und damit bei Merkur Bets den Kombi-Boost aktivieren. Dafür reichen bereits fünf Tipps, mit denen ihr die Quote um fünf Prozent anheben könnt.

Zudem blicken wir in dieser Begegnung gespannt auf Harry Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist seit fünf Bundesliga-Spieltagen torlos. Bis jetzt konnte er gegen jeden Bundesliga-Verein treffen, mit einer Ausnahme – den FC St. Pauli. Verlängert sich seine Durststrecke, erhöht sich unsere Chance auf eine erfolgreiche Wette.

Als elementarer Faktor gilt ebenso die Torhüter-Leistung, speziell auf Seiten der Gäste. Nikola Vasilj zählt zu den besten Schlussmännern der Bundesliga. Bis jetzt hielt der Torwart 70,9 Prozent der gegnerischen Abschlüsse, die auf seinen Kasten geflogen sind (6.).

So seht ihr Bayern – St. Pauli im TV oder Stream:

29. März 2025, 15.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Damit können wir direkt einen weiteren Bestandteil im Bayern vs. St. Pauli Tipp einbauen. Bayern (55) ließ die wenigsten gegnerischen Abschlüsse aufs eigene Tor zu (55).

Direkt dahinter taucht etwas überraschend St. Pauli auf (105). Das ist ein weiterer Beleg für die brillante Defensivleistung der Kiezkicker in dieser Spielzeit.

Bayern vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Urbig – Stanisic, Dier, Kim, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Coman – Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Boey, Ito, Laimer, Gnabry, Joao Palhinha, Müller, Pavlovic, Sané, Vidovic

Startelf St. Pauli: Vasilj – Wahl, Nemeth, Van der Heyden – Saliakas, Smith, Irvine, Treu – Sinani – Saad, Weißhaupt

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Dzwigala, Ritzka, Boukhalfa, Metcalfe, Afolayan, Banks, Ceesay, Eggestein

An dieser Stelle wollen wir nochmal auf das Hinrunden-Duell verweisen. In diesem gewann Bayern nicht nur denkbar knapp (1:0), sondern erarbeitete sich nur 0,8 erwartbare Treffer. Nur im Vergleich mit Leverkusen (0:0) kreierte die Auswahl von Vincent Kompany weniger erwartete Tore (0,1 xG).

Die gut geölte Defensive der Gäste hängt zum Teil an den wenigen Veränderungen in der Startelf. Alexander Blessin nahm an seiner Anfangsformation erst 30 Wechsel vor – der niedrigste Wert im deutschen Oberhaus.

Eine Weiße Weste kommt den Hanseaten ebenfalls nicht fremd vor. Als Aufsteiger verhinderten die Kiezkicker bereits in acht Begegnungen ein Gegentor (6.). Bayern klebt in dieser Disziplin (12) direkt hinter RB Leipzig (13) an zweiter Stelle.

Unser Bayern – St. Pauli Tipp: Bayern Unter 2,5 Tore

In Anlehnung an das letzte Aufeinandertreffen am Millerntor (1:0-Sieg Bayern) gehen wir von einer weiteren torarmen Partie zwischen Bayern und St. Pauli aus. Der deutsche Rekordmeister agierte in den beiden vorangegangenen Bundesliga-Partien nicht unbedingt überzeugend und versprühte gegen Union Berlin (1:1) nur wenig Esprit im Angriff.