Besiktas - Lugano Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2024

Unser Besiktas - Lugano Sportwetten Tipp zum Europa League Playoffs Spiel am 29.08.2024 lautet: Sechs Tore bot das Hinspiel zwischen Besiktas und Lugano. Im Wett Tipp heute reichen uns bereits drei Treffer.

Diesmal müssen es nicht gleich sechs Treffer sein, wobei die Anzahl der Tore in diesem Spiel trotzdem von Bedeutung ist. Im Besiktas Lugano Wett Tipp heute spielen wir bei NEObet eine Quote von 1,72 für „Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Lugano auf „Über 2,5 Tore“:

Besiktas vs Lugano Quoten Analyse:

Das größte Manko der Gäste liegt in der Defensive. Diese konnte nur in einem der bisherigen zehn Pflichtspiele ein Gegentor verhindern, weshalb Besiktas Lugano Wettquoten bis 7,25 für uns keine große Überraschung darstellen. Wer seinen Sportwetten Bonus sinnvoll einsetzen will, kann sich mit einer Handicapwette beschäftigen.