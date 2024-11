Besiktas - Maccabi Tel Aviv Tipp, Prognose, Quoten 28.11.

SPORT1 Betting 27.11.2024 • 09:00 Uhr Besiktas - Maccabi Tel Aviv Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Verlieren die Israelis auch das 5. Spiel?

Unser Besiktas - Maccabi Tel Aviv Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 28.11.2024 lautet: Die Partie findet auf neutralem Boden statt. In unserem Wett Tipp heute trauen wir daher auch den nominellen Gästen ein Tor zu.

Nach den unschönen Szenen im Anschluss an das letzte Europa-League-Auswärtsspiel Tel Avivs in Amsterdam hat sich die UEFA entschieden, das kommende Auswärtsmatch der Israelis auf neutralem Boden austragen zu lassen. In unserer Besiktas Maccabi Tel Aviv Prognose können die Türken also nicht auf den Heimvorteil bauen.

Sie können dabei überhaupt nicht auf die Unterstützung ihrer Fans setzen, denn die Partie findet als Geisterspiel ohne Zuschauer im ungarischen Debrecen statt. Wir entscheiden uns für den Besiktas Maccabi Tel Aviv Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano .

Darum tippen wir bei Besiktas vs Maccabi Tel Aviv auf „Beide Teams treffen“:

Besiktas kassierte in 4 der letzten 5 Pflichtspiele Gegentreffer.

Nach 4 Pleiten muss Tel Aviv diese Partie unbedingt gewinnen.

Es gibt keinen Heimvorteil für die Türken, da das Match auf neutralem Boden und ohne Fans stattfindet.

Besiktas vs Maccabi Tel Aviv Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sehen die Türken in der klaren Favoritenrolle. Die Besiktas Maccabi Tel Aviv Quoten für Wetten auf einen Sieg des Istanbuler Klubs erreichen Höchstwerte um lediglich 1,55. Auf der anderen Seite ist den Bookies ein Tipp auf die Israelis Quoten bis 6,00 wert.

Tatsächlich muss man nach den bisherigen Ergebnissen im laufenden Wettbewerb die nominellen Gastgeber vorne sehen, sodass man auch über einen Tipp auf einen Sieg der Schwarzen Adler mit mindestens zwei Toren Unterschied nachdenken kann. Die diesbezüglichen Besiktas Maccabi Tel Aviv Wettquoten liegen im Schnitt bei 2,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Maccabi Tel Aviv Prognose: Besiktas das dominantere Team

Die Generalprobe für das bevorstehende Europapokal-Spiel hat Besiktas verpatzt. Am vergangenen Wochenende unterlag man im Rahmen des 13. Spieltags der heimischen Süper Lig zu Hause dem Aufsteiger Göztepe Izmir völlig überraschend mit 2:4. Besonders bitter: Bereits nach neun Minuten hatten die Schwarzen Adler mit 2:0 geführt.

In der Tabelle steht der amtierende türkische Pokalsieger nur auf Platz 6 und damit genau auf jenem Rang, auf dem er die vergangene Saison beendet hatte. Der Rückstand auf das Istanbuler Führungsduo Galatasaray und Fenerbahce beträgt schon 13 bzw. acht Punkte. Die Kritik an Trainer Giovanni van Bronckhorst wächst.

In der Europa League waren die Kara Kartallar mit zwei Niederlagen bei Ajax Amsterdam und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls ziemlich schlecht gestartet. Zuletzt konnten die Türken aber sowohl auswärts bei Olympique Lyon als auch zu Hause gegen Malmö gewinnen. In der Tabelle stehen sie vor dem fünften Spieltag auf Rang 18 von 36.

In drei der bisherigen vier Liga-Spiele in der Europa League kassierten die Istanbuler Gegentreffer. Zuletzt konnten sie in nur einem der letzten fünf Pflichtspiele hinten die Null halten. Selbst haben sie in neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele getroffen. Das sind Zahlen, die unseren Besiktas Maccabi Tel Aviv Tipp untermauern.

Besiktas - Maccabi Tel Aviv Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:4 Göztepe Izmir (H), 0:0 Basaksehir (A), 2:1 Malmö (H), 1:3 Kasimpasa (H), 1:2 Galatasaray (A)

Letzte 5 Spiele Maccabi Tel Aviv: 4:0 Bnei Sachnin (A), 0:5 Ajax Amsterdam (A), 0:1 Kiryat Shmona (H), 1:3 Beitar Jerusalem (A), 1:2 Real Sociedad (N)

Letzte Spiele Besiktas vs. Maccabi Tel Aviv: 3:2 (A), 5:1 (H)

Die Israelis feierten eine gelungene Generalprobe und konnten ihr Liga-Spiel bei Bnei Sachnin klar mit 4:0 gewinnen. Für Maccabi war das ein regelrechter Befreiungsschlag, denn zuvor hatte der Klub vier Pflichtspiele in Folge verloren und dabei insgesamt elf Gegentreffer kassiert.

Unter den letzten vier Pleiten war unter anderem auch jene im Liga-Heimspiel gegen Aufsteiger Kiryat Shmona, mit der man die Tabellenführung an Beitar Jerusalem abgegeben hatte, gegen das man zuvor ebenfalls den Kürzeren gezogen hatte. Die anderen beiden dieser insgesamt vier Niederlagen gab es dagegen in der Europa League.

In dieser hat der amtierende israelische Meister nach vier Spieltagen überhaupt noch keinen Punkt auf seinem Konto. Mit null Zählern und einem Torverhältnis von 2:11 stehen die Gelben in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. Der Rückstand auf die Playoff-Ränge beträgt vier Zähler. Für den nominellen Gast ist ein Sieg also fast schon Pflicht.

Dass die Begegnung auf neutralem Boden und ohne Fans stattfindet, kommt Maccabi ohne Frage mehr gelegen als dem Gegner. Dennoch sehen auch wir den israelischen Vertreter in unserer Besiktas Maccabi Tel Aviv Prognose nach den bisherigen Ergebnissen im laufenden Wettbewerb als Außenseiter.

So seht ihr Besiktas - Maccabi Tel Aviv im TV oder Stream:

28. November 2024, 18:45 Uhr, Nagyerdei Stadion, Debrecen

Übertragung Stream: RTL+

Nur bei RTL+ im Stream könnt ihr das insgesamt dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs live miterleben. Die beiden bisherigen Duelle gab es in der Gruppenphase der Europa League in der Saison 2011/12.

Auch wenn diese beiden Begegnungen knapp 13 Jahre zurückliegen und damit keine Relevanz für unseren Besiktas Maccabi Tel Aviv Tipp haben, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass die Türken seinerzeit zu Hause mit 5:1 und auswärts mit 3:2 gewannen.

Besiktas vs Maccabi Tel Aviv: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Besiktas: Günok; Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Mausaku; Ndour, Fernandes, Muci, Rafa Silva, Joao Mario; Kilicsoy

Ersatzbank Besiktas: Baytekin, Destanoglu, Al Musrati, Hekimoglu, Bulut, Sanuc, Keles, Rashica, Topcu, Immobile, Ucan, Zaynutdinov

Startelf Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Asante, Stojic, Shlomo, Jehezkel; Davida, Sissokho, Kanichowsky; Shahar, Turgeman, Madmon

Ersatzbank Maccabi Tel Aviv: Sluga, Addo, Cohen, Bitton, Layous, Davidzada, Peretz, Lemkin, Nachmias, Weslley Patati, van Overeem, Zahavi

Maccabi hat an allen bisherigen vier Spieltagen der Europa-League-Gruppenphase mindestens zwei Gegentreffer kassiert. Zweimal verloren die Gelben mit mindestens zwei Toren Differenz. Im letzten Spiel geriet man in Amsterdam mit 0:5 gehörig unter die Räder.

Wir bleiben in der Besiktas Maccabi Tel Aviv Prognose daher dabei, dass „Sieg Besiktas (HC 0:1)“ eine lukrative Option ist. Unter den aktuellen Gegebenheiten, allen voran der Tatsache, dass es sich um ein Geisterspiel handelt, ist dieser Alternativ-Tipp im besten Fall im Rahmen einer Gratiswette ohne Einzahlung zu spielen.

Unser Besiktas - Maccabi Tel Aviv Tipp: „Beide Teams treffen“

Dem Namen nach sind die Türken hier die Favoriten. Auch wenn die Gegebenheiten ungewohnt sind, sollte sich Besiktas in diesem Duell durchsetzen. Allerdings muss man festhalten, dass die Schwarzen Adler zuletzt eher bescheidene Wochen hinter sich haben und nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewannen (1U, 3N).

Maccabi auf der anderen Seite muss diese Partie gewinnen, ansonsten rücken die Playoff-Plätze in ganz weite Ferne. Nach alldem ist für uns eine Torwette die vermeintlich sicherste aller in Betracht kommenden Wett-Alternativen.