Betis Sevilla - Barcelona Tipp, Prognose, Quoten 07.12.24

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 07:00 Uhr Betis Sevilla - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Geht die Krise der Verdiblancos weiter?

Unser Betis Sevilla - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 07.12.2024 lautet: Die Blaugrana haben sich nach einer kleinen Leistungsdelle unter der Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch der Wett Tipp heute geht von einem Sieg der Katalanen aus.

Nach nur einem Punkt aus drei La-Liga-Spielen stand der FC Barcelona vor dem Gastspiel bei RCD Mallorca unter Druck. Doch die Mannschaft von Coach Hansi Flick zeigte mit dem 5:1-Auswärtssieg eine beeindruckende Reaktion. Da Erzrivale Real Madrid bei Athletic Bilbao als Verlierer vom Platz ging, konnten die Katalanen sogar die Tabellenführung wieder ausbauen. Am Samstag beim Gastspiel bei Real Betis wollen die Blaugrana nun nachlegen. Anhand der Quoten der Betis Sevilla Barcelona Prognose spricht in diesem Duell auch einiges für die Gäste.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und entscheiden uns mit einer Quote von 1,78 bei ODDSET für den Wett Tipp heute “Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Barcelona auf “Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore”:

Seit fast 14 Jahren ist Betis ohne Heimsieg gegen Barca

Sevilla wartet in La Liga seit 4 Partien auf einen Dreier

Barca hat mit 48 Toren die mit Abstand beste Offensive in La Liga

Betis Sevilla vs Barcelona Quoten Analyse:

Barca hat vor dem 16. Spieltag 17 Punkte und neun Plätze Vorsprung auf die Verdiblancos. Schon dieses Tabellenbild sorgt vor dem Spiel bei den Buchmachern, die auch immer wieder mit Gratiswetten aufwarten können, für ziemlich klare Betis Sevilla vs Barcelona Quoten.

Für einen Dreier der Gäste müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,63 abfinden. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Hausherren Betis Sevilla gegen Barcelona Wettquoten zwischen 4,75 und 5,20 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Barcelona Prognose: Finden die Andalusier einen Ausweg?

Manuel Pellegrini betreut Real Betis schon seit 2020. Der Coach gewann 2022 mit dem Verein die Copa del Rey und führte die Andalusier am Saisonende in seiner Ära in La Liga immer auf die Plätze 5 bis 7. Doch in diesem Jahr läuft es bei den “Verdiblancos” bisher noch nicht. Sicherlich muss der Verein aktuell vor allem mit einem großen Verletzungspech klarkommen, doch der Trainer lässt auch jegliche Reflexion und Selbstkritik vermissen. Mehrere Leistungsträger sind außer Form. Zudem wirkt die Mannschaft verunsichert und sucht verzweifelt nach mehr Kreativität im Mittelfeld.

So ist Betis in der Liga seit vier Spielen ohne Sieg (2U, 2N) und damit ins graue Mittelfeld abgerutscht (Platz 10). Auch in der UEFA Conference League liegen die Grün-Weißen mit vier Punkten aus vier Spielen gerade mal auf Rang 22. Die Zähler holte Sevilla durch einen knappen Sieg daheim gegen Celje (2:1) und ein Remis gegen Kopenhagen (1:1). Auf der Gegenseite setzte es Niederlagen bei Legia Warschau (0:1) und Mlada Boleslav (1:2). Am Mittwoch bekam die Mannschaft im Pokal bei der viertklassigen UE Sant Andreu die Chance auf etwas Wiedergutmachung. Doch auch hier zeigte Betis ein ganz schwaches Spiel und kam nur mit viel Not und Mühe mit einem 3:1 eine Runde weiter. Immerhin holte man 14 der 20 Liga-Punkte in dieser Saison daheim und würde im Betis Sevilla Barcelona Tipp gerne weitere Zähler sammeln.

Barca hatte einen furiosen Start unter Hansi Flick hingelegt. Highlights waren sicherlich das 4:1 in der Königsklasse gegen die Bayern und das 4:0 im Clasico bei Erzrivale Real Madrid. Doch im November kam plötzlich ein Bruch ins Spiel der Katalanen. Das hatte unter anderem mit der Verletzung von Jungstar Lamine Yamal zu tun, der aktuell wohl kaum ersetzt werden kann. Doch mit Niederlagen gegen Real Sociedad und Las Palmas sowie einem Remis gegen Celta Vigo kamen auch erste Zweifel an den Blaugrana auf. Diese wurden am Dienstag allerdings souverän weggewischt.

Der deutsche Coach ließ seinen Nummer-1-Stürmer Robert Lewandowski, der die Torschützenliste in Spanien mit 15 Treffern anführt, völlig überraschend 90 Minuten auf der Bank. Dafür kehrte Lamine Yamal in die Startelf zurück und sorgte vor allem im zweiten Durchgang zusammen mit Raphinha, der durch seinen Doppelpack nun schon bei elf Liga-Toren steht, für ein Feuerwerk. Nach einem 1:1 zur Pause stand zum Abpfiff ein 5:1 für die Gäste auf der Anzeigetafel. Damit hat Barcelona, bei einem Spiel mehr, nun wieder vier Punkte Polster auf Real. 48 Tore in 16 Spielen bedeuten die mit Abstand beste Offensive.

Betis Sevilla - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 0:2 Real Sociedad (A), 1:2 Mlada Boleslav (A), 2:4 Valencia (A), 2:2 Celta Vigo (H), 2:1 Celje (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:1 RCD Mallorca (A), 1:2 Las Palmas (H), 3:0 Stade Brest (H), 2:2 Celta Vigo (A), 0:1 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs Barcelona: 2:4 (H), 0:5 (A), 0:4 (A), 1:2 (H), 2:4 n.E. (H)

In den Datenbanken finden sich 128 Duelle zwischen beiden Vereinen. Barcelona führt die Bilanz mit 78 Siegen zu 27 Niederlagen klar an (23U). Sogar in Sevilla haben die Katalanen mit 29 Erfolgen in 62 Vergleichen bei 18 Pleiten (15U) die Nase vorne.

Von den vergangenen 25 Partien gegen Barca konnte Betis auch nur zwei gewinnen (2U, 21N). Beide Erfolge feierten die Verdiblancos im Camp Nou. Seit 13 Heimspielen und Januar 2011 wartet Real Betis auf einen Erfolg gegen die Blaugrana (3U, 10N), was natürlich auch in der Betis Sevilla Barcelona Prognose nicht unbemerkt bleibt.

In den vergangenen sieben Duellen zwischen beiden Vereinen in Andalusien klingelte es immer auf beiden Seiten. Auch am Samstag gehen wir von Treffern auf beiden Seiten aus.

In der Interwetten App bekommt ihr für den Betis Sevilla vs Barcelona Tipp “Beide Teams treffen” eine Quote von 1,52.

So seht ihr Betis Sevilla - Barcelona im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 16:15 Uhr, Estadio Benito Villamarin, Sevilla

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auch La Liga ist exklusiv bei DAZN zu Hause. Die Partien der höchsten spanischen Spielklasse werden exklusiv von diesem Streaming-Dienst ausgestrahlt.

Dazu gehört auch das Duell am Samstag zwischen Betis Sevilla und dem FC Barcelona. Der Schiedsrichter wird die Partie im Estadio Benito Villamarin von Sevilla um 16:15 Uhr anpfeifen.

Betis Sevilla vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Betis Sevilla: Rui Silva - Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud - Guirao, Altimira, Rodriguez, Lo Celso, Abde - Vitor Roque

Ersatzbank Betis Sevilla: Adrian, Fran Vieites (Tor), Natan, Rodriguez, Aitor Ruibal, Diao, Losada, Chimy Avila, Bakambu, Flores, Juanmi

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde - Pedri, Casado, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Astralaga, Szczesny (Tor), Dominguez, Fort, Martin, Pablo Torre, Ferran Torres, de Jong, Pau Victor, Gavi, Eric, Fermin

Bei den Gästen fehlen immer noch die Langzeitverletzten Fati, Christensen, ter Stegen und Bernal. Robert Lewandowski dürfte nach seiner Pause wieder in die Startelf zurückkehren.

Die Hausherren müssen weiter auf Leistungsträger wie Bellerin, Roca, Fornals, Cardosos, Mendy und Carvalho verzichten. Dieses große Verletzungspech müssen wir in unserer Betis Sevilla gegen Barcelona Prognose durchaus berücksichtigen.

Unser Betis Sevilla - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Real Betis steckt aktuell in einer handfesten Krise, die sich über alle Wettbewerbe erstreckt. Da sich der FC Barcelona nach einem schwachen Monat November wieder gefangen hat, spricht in diesem Duell alles für die Gäste.

Zudem gehören die Verdiblancos seit Jahren zu den Lieblingsgegnern der Blaugrana, vor allem in Andalusien. Da Barca in dieser Saison so torgefährlich ist, rechnen wir auch am Samstag mit einigen Toren und einem Dreier für die Katalanen.