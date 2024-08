Bialystok – Ajax Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2024

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 11:00 Uhr Bialystok – Ajax Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Playoff Wette | Beendet der Underdog aus Polen den Negativtrend?

Unser Bialystok - Ajax Sportwetten Tipp zum Europa League Playoff Spiel am 22.08.2024 lautet: Noch nie konnte sich die Elf aus dem Nordosten Polens für die Europa League qualifizieren. Im Wett Tipp heute dürfte es auch in den Playoffs gegen Ajax eng werden.

Zwischen beiden Mannschaften liegen Welten. Ajax ist eine international erfahrene Truppe und die Hausherren aus Polen sind ein unbeschriebenes Blatt auf internationaler Ebene. Somit sind die Rollen bei der Bialystok Ajax Prognose bereits vor dem Anpfiff verteilt.

Wir gehen davon aus, dass die Niederländer ihr spielerisches Potenzial entfalten und spielen unseren Bialystok Ajax Wett Tipp heute auf „Sieg Ajax“ zu einer Quote von 1,83 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Bialystok vs Ajax auf „Sieg Ajax“:

Die Recken aus der größten Stadt in den Niederlanden verfügen über mehr internationale Erfahrung.

Zuletzt musste die polnische Elf 3 Niederlagen am Stück hinnehmen.

Ajax hat noch nie auswärts gegen einen polnischen Vertreter verloren (2S, 1U).

Bialystok vs Ajax Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen in dieser Begegnung die Gäste aus Amsterdam als leichten Favoriten und bewerten diese mit durchschnittlichen Bialystok Ajax Quoten in Höhe von 1,83. Absolut nachvollziehbar, da Ajax in der Vergangenheit gegen polnische Konkurrenten auswärts einen guten Eindruck hinterlassen hat.

Drei der vier Spiele auf internationaler Ebene bestritt der polnische Meister mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal tendieren die Bookies zu einem offensiv geführten Kräftemessen mit drei oder mehr Toren.

Bialystok vs. Ajax Prognose: Behält Ajax die Oberhand?

In der vergangenen Spielzeit sorgte Jagiellonia Bialystok für eine Überraschung und holte erstmals in der Vereinsgeschichte die nationale Meisterschaft. Ein riesiger Erfolg in den 18 Jahren Erstklassigkeit.

Als amtierender polnischer Meister startete die Elf von Trainer Adrian Siemieniec einst in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League. Diese wurde gegen den litauischen Klub Panevezys mit zwei Siegen (4:0, 3:1) sehr souverän gestaltet. Die dritte Runde brachte jedoch zwei Niederlagen (0:1, 1:4) gegen Bodö/Glimt mit sich.

Drei der vier Qualifikations-Duelle endeten mit mehr als 3,5 Toren. Die Offensive erzielte in den vier Begegnungen acht Tore und der Abwehr wurden auf der anderen Seite sechs Gegentore eingeschenkt.

Auf nationaler Ebene startete der polnische Meister mit drei Siegen, kassierte jedoch zuletzt gegen KS Cracovia eine deutliche 2:4-Heimniederlage. In allen drei Heimspielen resultierten auf nationaler Ebene jeweils zwei Treffer.

Bialystok - Ajax Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bialystok: 2:4 KS Cracovia (H), 1:4 Bodö/Glimt (A), 0:1 Bodö/Glimt (H), 2:0 Stal Mielec (H), 3:1 Panevezys (H).

Letzte 5 Spiele Ajax: 1:2 NAC Breda (A), 13:12 n.E. Panathinaikos Athen (H), 1:0 SC Heerenveen (H), 1:0 Panathinaikos Athen (A), 3:1 FK Vojvodina (A).

Letzte Spiele Bialystok vs. Ajax: -

Für Ajax scheinen die großen internationalen Tage bereits gezählt. In der vergangenen Saison war in der Europa League bereits nach der Gruppenphase Schluss. Als Tabellendritter wurde zumindest der Einzug in die Conference League bewerkstelligt. Auch dort endete die Reise gegen Aston Villa im Achtelfinale.

Als Vorjahres-Fünfter starteten „De Godenzonen“, wie die Schützlinge aus Amsterdam auch genannt werden, in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation. In dieser standen gegen den serbischen Vertreter FK Vojvodina zwei Siege (1:0, 3:1) zu Buche. Wesentlich enger gestaltete sich die dritte Runde. In dieser setzte sich Ajax gegen Panathinaikos Athen im Rückspiel erst im Elfmeterschießen durch und löste das Ticket für die Playoffs. Die Rot-Weißen erzielten in den vier Qualifikationsspielen fünf Tore. Die Defensive hielt in zwei der vier Begegnungen die Null und stand weitestgehend sicher.

Im niederländischen Oberhaus glänzte der Rekordmeister bisweilen nicht und startete mit einem knappen 1:0 gegen den SC Heerenveen. Zuletzt setzte es bei NAC Breda sogar eine knappe 1:2-Pleite.

Unser Bialystok – Ajax Tipp: Sieg Ajax

Wenngleich Ajax in den vergangenen Jahren auf internationaler Ebene nicht mehr viel bewegt hat, stand zumindest immer die Qualifikation für die CL, EL oder UECL zu Buche. Somit verfügt der Klub im Bialystok Ajax Tipp über deutlich mehr internationale Erfahrung als die Hausherren aus Polen.

Mit 246,55 Millionen Euro besticht der niederländische Rekordmeister anhand des beinahe 16-fachen Kader-Marktwerts der Hausherren und ist spielerisch deutlich überlegen.

Wir gehen davon aus, dass die Gäste ihre spielerische Klasse auf den Platz bringen und tendieren zu einem Auswärtssieg.