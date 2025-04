Chelsea - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2025

SPORT1 Betting 24.04.2025 • 23:00 Uhr Chelsea - Everton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Londoner Druck auf die Top 5 ausüben?

Unser Chelsea - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.04.2025 lautet: Die Blauen aus der Hauptstadt wollen in dieser Saison unbedingt ein CL-Ticket lösen. Gegen die Remis-Könige aus Liverpool wartet im Wett Tipp heute aber keine einfache Aufgabe.

In der Premier League geht es im Endspurt im Kampf um die Champions-League-Plätze extrem spannend zu. Dank der guten Ergebnisse in der laufenden Europapokal-Saison darf die englische Liga in der kommenden Spielzeit fünf Tickets für die Königsklasse vergeben. Hinter Liverpool und Arsenal kämpfen dabei fünf Teams um drei verbleibende Plätze.

Dazu gehört auch der Chelsea FC. Nachdem die Blues zuletzt ein paar Punkte liegen gelassen haben, muss in der Chelsea Everton Prognose eigentlich ein Dreier her. Wir bleiben dabei aber etwas vorsichtig und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Betano den Chelsea Everton Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Everton auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Everton wartet seit November 1994 auf einen Sieg bei den Blues

Chelsea hat nur eines der letzten 15 PL-Heimspiele verloren

Die Toffees konnten gerade mal eines der vergangen 8 Premier-League-Spiele für sich entscheiden

Chelsea vs Everton Quoten Analyse:

Das Tabellenbild und der Heimvorteil sprechen für die Blues. So haben die Londoner sieben Plätze und 19 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Dieser Unterschied wird auch bei den Chelsea vs Everton Quoten deutlich.

Trotzdem klettern die Quoten für einen Heimsieg immerhin auf einen Höchstwert von 1,61. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste bei den besten Buchmachern mit Chelsea gegen Everton Wettquoten zwischen 5,25 und 5,95 belohnt.

Chelsea vs Everton Prognose: Finden die Blues im Endspurt zu mehr Konstanz?

Die letzten vier Premier-League-Partien spiegeln die wenig konstante Saison von Chelsea eigentlich ganz gut wider. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen die Spurs kletterten die Blues zunächst auf Rang 4 der Tabelle. Dann folgten aber ein lustloses 0:0 in Brentford und ein fehlerbehaftetes 2:2 gegen Ipswich. Am vergangenen Wochenende, zu Gast beim Fulham FC, sicherte ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Sieg. Trotzdem steht der CFC nun wieder auf Platz 6 der Tabelle. Der dritte Rang ist drei Zähler entfernt.

Daheim sind die Männer von Coach Enzo Maresca 2024/25 recht stark. Kein Erstligist gab in dieser Spielzeit mehr Schüsse ab als Chelsea (18,8). Das ist der höchste Wert für den Verein seit der Spielzeit 2013/14 (19,6). Außerdem haben die Blauen nur eines der letzten 15 Heimspiele in der Liga verloren (9S, 5U) und sind seit sieben Partien an der Stamford Bridge ungeschlagen (5S, 2U). Mit einem Wert von 62,6 belegen die Londoner bei den Expected Goals einen guten zweiten Platz. 58 erzielte Treffer reichen im Ligavergleich aber nur für Rang 6.

Im Januar wurde beim Everton FC Coach Sean Dyche entlassen. Die Toffees hatten zu diesem Zeitpunkt nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Als Nachfolger kehrte David Moyes, der die Mannschaft schon von 2002 bis 2013 betreut hatte, nach Liverpool zurück. Der neue Mann konnte die Blauen schnell in die Spur bringen. Von den ersten zehn Partien unter Moyes wurde gerade mal eine verloren (4S, 5U). An den vergangenen vier Spieltagen kamen allerdings zwei Pleiten hinzu. Die beiden Niederlagen setzte es aber gegen den Liverpool FC (0:1) und daheim gegen Manchester City (0:2).

Vervollständigt wird die Bilanz in diesem Zeitraum von einem 1:1 gegen Arsenal und einem 1:0-Sieg beim Drittplatzierten Nottingham Forest. Trotzdem konnte der EFC lediglich eines der letzten acht PL-Matches für sich entscheiden (5U, 2N). Mit 14 Remis an den ersten 33 Spieltagen sind die Toffees die Unentschieden-Könige der Liga. Das spielt auch in unseren Chelsea Everton Tipp mit hinein. Die Defensive kann sich mit Platz 4 bei den Expected Goals Against (41,9) und zehn Weißen Westen (Platz 5) durchaus sehen lassen. Allerdings haben nur die Teams auf den letzten drei Plätzen, Ipswich (4), Leicester (4) und Southampton (2) weniger Liga-Spiele gewonnen als Everton (8).

Chelsea - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:1 Fulham (A), 1:2 Legia Warschau (H), 2:2 Ipswich Town (H), 3:0 Legia Warschau (A), 0:0 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Everton: 0:2 Manchester City (H), 1:0 Nottingham Forest (A), 1:1 Arsenal (H), 0:1 Liverpool (A), 1:1 West Ham United (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Everton: 0:0 (A), 6:0 (H), 0:2 (A), 2:2 (H), 1:0 (A)

Eigentlich haben die Männer aus Liverpool fünf der letzten zwölf Premier-League-Duelle gegen Chelsea gewonnen (3U, 4N), doch alle Siege gegen die Londoner in diesem Zeitraum holten die Toffees im heimischen Goodison Park.

Zu Gast bei den Blues hat Everton seit November 1994 und 29 Partien nicht mehr gewonnen (13U, 16N). Auch Gästetrainer David Moyes wartet nach 19 Gastspielen an der Stamford Bridge noch auf seinen ersten Sieg (7U, 12N). Das sind natürlich Zahlen, die für unsere Chelsea Everton Prognose eine große Rolle spielen.

Wir gehen am Samstag zwar nicht von einem Torfestival aus, am Torschützen-Markt muss man aber Cole Palmer im Auge behalten. Der Chelsea-Angreifer hat nur gegen Brighton (5) mehr Tore erzielt als gegen Everton (4).

Buchmacher VBET belohnt den Chelsea Everton Tipp “Palmer trifft” mit einer Quote von 2,29. Ihr habt noch kein Konto bei diesem Bookie? Dann lest euch unseren VBET Test durch und sichert euch den VBET Bonus!

So seht ihr Chelsea - Everton im TV oder Stream:

26. April 2025, 13:30 Uhr, Stamford Bridge, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt in der Saison 2024/25 in Deutschland und Österreich die komplette Premier League, davon über 250 Spiele live. Bis mindestens 2028 ist die höchste englische Liga bei diesem Bezahlsender daheim.

So seht ihr auch das Duell zwischen Chelsea und Everton bei Sky. Der Anpfiff an der Stamford Bridge von London erfolgt am Samstag um 13:30 Uhr.

Chelsea vs Everton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Sanchez - James, Chalobah, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez, Palmer - Neto, Jackson, George

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen (Tor), Acheampong, Badiashile, Dewsbury-Hall, Lavia, Gusto, Sancho, Adarabioyo, Madueke

Startelf Everton: Pickford - O’Brien, Keane, Branthwaite - Mykolenko, Gueye, Garner, Harrison - Doucoure, Ndiaye; Beto

Ersatzbank Everton: Joao Virginia (Tor), Coleman, Patterson, Young, Iroegbunam, McNeil, Alcaraz, Tarkowski, Broja

Die Gäste müssen ohne Spieler wie Tarkowski, Calvert-Lewin, Lindström und Mangala auskommen.

Bei den Hausherren ist die Liste der Ausfälle noch länger, was auch Auswirkungen auf die Chelsea Everton Prognose haben kann. Hier fallen Profis wie Gusto, Anselmino, Mudryk, Guiu, Kellyman und Fofana aus.

Unser Chelsea - Everton Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Eigentlich spricht bei dieser Paarung ganz viel für die Hausherren. Chelsea ist in dieser Saison sehr heimstark und darf auch noch auf ein Champions-League-Ticket hoffen. Everton wird dagegen die Spielzeit im grauen Mittelfeld beenden.

Zudem gab es für die Toffees seit Ewigkeiten an der Stamford Bridge nichts mehr zu holen, doch wir sichern unseren Tipp auf die Hausherren trotzdem mit der Doppelten Chance ab. Das hat mit den zahlreichen Unentschieden von Everton zu tun. Zudem zeigt die Formkurve des Vereins aus Liverpool unter Coach Moyes klar nach oben.