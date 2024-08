Bochum - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 06:00 Uhr Bochum - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht es für den VfL weiter bergab?

Unser Bochum - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: In Bochum bahnt sich bereits nach zwei Pflichtspielen eine handfeste Krise an. In unserem Wett Tipp heute ist nicht davon auszugehen, dass die Recken aus dem Ruhrpott gegen Gladbach den Karren aus dem Dreck ziehen.

Der VfL Bochum sorgte bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung und besiegelte mit einem 0:1 gegen Regensburg das frühe Ausscheiden. Zum Bundesliga-Auftakt präsentierten sich die Blau-Weißen gegen RB Leipzig bissig und mutig, gingen aber mit 0:1 erneut leer aus. Auch diesmal in der Bochum Gladbach Prognose? Die Fohlen-Elf aus Gladbach eröffnete die neue Saison mit einem knappen Misserfolg gegen den amtierenden deutschen Meister aus Leverkusen.

In unserem Bochum Gladbach Wett Tipp heute rechnen wir mit einem offenen Match, in dem „Über 2,5 Tore“ fallen. Merkur Bets gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,58.

Darum tippen wir bei Bochum vs Gladbach auf „Über 2,5 Tore“:

Bochum absolvierte 6 der letzten 7 Liga-Heimspiele mit 3 oder mehr Toren.

Gladbach bestritt in der Vorsaison mehr als 75 Prozent der Auswärts-Partien mit mehr als 2,5 Toren.

Unabhängig vom Austragungsort führten 3 der letzten 4 direkten Aufeinandertreffen zu 3 oder mehr Treffern.

Bochum vs Gladbach Quoten Analyse:

Anhand der Bochum Gladbach Quoten lässt sich am Drei-Weg-Markt auf keinen Favoriten schließen. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet und brauchen Punkte, um nicht weiter in eine Krise zu schlittern. Der Direktvergleich spricht für die Fohlen-Elf. Diese verlor nämlich nur eines der letzten sechs Kräftemessen im Vonovia Ruhrstadion (2S, 3U). Eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ bringt in der Merkur Bets Sportwetten App beinahe den 1,5-fachen Wetteinsatz mit sich.

Ähnlich unserer Einschätzung gehen auch die Wettanbieter von einem offensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu drei oder mehr Toren. Der Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich durch die entsprechenden Bochum Gladbach Wettquoten aus.

Bochum vs Gladbach Prognose: Wer holt den ersten Liga-Erfolg?

Bereits in der vergangenen Saison konnte der VfL Bochum nur mit viel Mühe den Verbleib im deutschen Oberhaus sicherstellen und hielt erst in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf die Klasse. Ein ähnliches Szenario soll in dieser Spielzeit um jeden Preis vermieden werden.

Dennoch legten die Recken aus dem Ruhrpott einen klassischen Fehlstart hin. In der ersten Runde des DFB-Pokals leistete sich die Elf von Trainer Peter Zeidler gegen Regensburg einen katastrophalen Aussetzer und unterlag mit 0:1. Zum Saisonauftakt präsentierten sich die Recken aus Nordrhein-Westfalen kämpferisch, zogen aber beim 0:1 gegen RB Leipzig dennoch den Kürzeren.

Bochum gewann im eigenen Stadion nur eines der letzten sechs Pflichtspiele (2U, 3N). Dennoch war in der letzten Bundesliga-Spielzeit auf heimischem Boden ein gewisser Zug zum gegnerischen Tor zu vernehmen. Immerhin wurde nur beim 0:5 gegen Leverkusen zu Hause ein eigener Treffer verpasst.

Die Abwehr musste sich im eigenen Stadion 29 Gegentore ankreiden lassen. Sechs der letzten sieben Liga-Heimspiele endeten mit drei oder mehr Toren.

Bochum - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:1 RB Leipzig (A), 0:1 Regensburg (A), 6:5 n. E. Fortuna Düsseldorf (A), 0:3 Fortuna Düsseldorf (H), 1:4 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:3 Bayer Leverkusen (H), 3:1 Erzgebirge Aue (A), 0:4 VfB Stuttgart (A), 1:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:2 Werder Bremen (A).

Letzte Spiele Bochum vs. Gladbach: 2:5 (A), 1:3 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 0:2 (H).

Auch Gladbach legte in der letzten Spielzeit Probleme an den Tag und holte mit 34 Zählern nur einen Punkt mehr als der Kontrahent aus Bochum. Vor allem defensiv stand die Fohlen-Elf alles andere als sicher und musste sich 67 Gegentore ankreiden lassen. Nur Bochum (74) und Darmstadt (86) ließen mehr zu.

Nur zwei der vergangenen 17 Auswärtsspiele im deutschen Oberhaus sollten siegreich gestaltet werden. Zudem stehen sieben Remis und acht Niederlagen zu Buche. Vor allem defensiv zeigten die Borussen teilweise Zerfallserscheinungen auf und mussten sich auswärts 41 Gegentore ankreiden lassen. Die Offensive erzielte im Schnitt pro Fernduell 1,71 Treffer. Mehr als 75 Prozent sämtlicher Auswärtsspiele endeten im deutschen Oberhaus für Gladbach mit drei oder mehr Toren. Nur beim torlosen Remis gegen Leverkusen sollte die Null gehalten werden.

Gegen die Werkself galt es auch, prompt zum Saisonauftakt zu bestehen. Dabei zeigten sich die Recken von Trainer Gerardo Seoane kämpferisch und kamen nach einem Zwei-Tore-Rückstand zum nicht unverdienten Ausgleich. Letztlich setzte sich aber die Klasse der Leverkusener mit 3:2 durch.

In der ersten Runde des DFB-Pokals behielten die Fohlen zudem beim 3:1 die Oberhand und feierten gegen Erzgebirge Aue das Weiterkommen. Beide Paarungen in der noch jungen Spielzeit endeten jeweils mit mehr als 3,5 Toren.

Bochum vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Drewes - Passlack, Medic, Masovic, Wittek - Sissoko, Losilla, Bero, Daschner - P. Hofmann, Broschinski

Ersatzbank Bochum: T. Horn, Gamboa, Loosli, Oermann, Elezi, Pannewig, Baldé, Bamba, Boadu

Startelf Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi - Honorat, Reitz, Weigl, Netz, Stöger, Plea - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Nicolas, Chiarodia, Friedrich, Lainer, Hack, Neuhaus, Sander, Ngoumou, Cvancara

Ein Blick auf die Kader-Marktwerte räumt den Gästen im Bochum Gladbach Tipp klare Vorteile ein. Mit 159,45 Millionen Euro zeichnet sich das Team von Trainer Gerardo Seoane durch mehr als den 2,5-fachen Kader-Marktwert der Hausherren (57,28 Millionen Euro) aus.

Der VfL Bochum muss verletzungsbedingt auf Bernardo und Ivan Ordets verzichten.

Unser Bochum - Gladbach Tipp: Über 2,5 Tore

Wir tun es den Buchmachern gleich und legen uns ebenfalls auf keinen Favoriten in diesem Match fest. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet und stehen bereits am zweiten Spieltag unter Zugzwang.

In der Vorsaison konnten sowohl Bochum als auch Gladbach defensiv nicht überzeugen und ließen viele Gegentore zu. Auch diesmal rechnen wir mit einem torreichen Kräftemessen.