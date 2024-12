Bochum - Heidenheim Tipp, Prognose & Quote | 22.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 14:00 Uhr Bochum - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zumindest einige Tore im Keller-Duell?

Unser Bochum - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.12.2024 lautet: Beide Teams stehen mit dem Rücken zur Wand, den VfL hat es als Schlusslicht noch schlimmer getroffen. Im Wett Tipp heute werden sich die Kontrahenten mit einigen Toren zu befreien versuchen.

Am 22. Dezember treffen im Vonovia Ruhrstadion die Teams VfL Bochum und FC Heidenheim am 15. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich derzeit in einer misslichen Lage: Bochum ist auf dem letzten Platz (18.) mit nur drei Punkten, während Heidenheim auf Platz 16 rangiert mit zehn Punkten. Bochum liegt, wie auch die Berichte zeigen, auf ähnliche Weise im Kampf gegen eine Serie von Verletzungen und Sperren, darunter fallen wichtige Spieler wie Luis Hartwig und Myron Boadu.

Auch Heidenheim hat mehrere Verletzungen zu beklagen, insbesondere Marvin Pieringer und Paul Wanner. In einem Spiel, in dem beide Teams laut Bochum Heidenheim Prognose zahlreiche Gegentore kassieren, könnte eine empfohlene Wette auf mehr als 2,5 Tore interessante Möglichkeiten bieten.

Daher lautet unser Bochum Heidenheim Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,75 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Bochum vs Heidenheim auf “Über 2,5 Tore”:

Unsere empfohlene Wette für diese Begegnung lautet, auf mehr als 2,5 Tore zu setzen. Dies liegt daran, dass beide Teams dazu neigen, viele Gegentore zu kassieren und zusammen in dieser Saison nur drei Siege erzielt haben. Außerdem zeigen die Statistiken, dass in Spielen der beiden Mannschaften in letzter Zeit oft viele Tore gefallen sind.

Beide Mannschaften haben in ihrer letzten Begegnung viele Gegentore kassiert.

Die allgemeine Form beider Teams deutet darauf hin, dass sie defensiv anfällig sind.

Die Wetterbedingungen könnten zu einem offenen Spielverlauf mit vielen Torchancen führen.

Bochum vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Quoten für diese Begegnung sind relativ ausgeglichen, obwohl der VfL Bochum der Buchmacher-Favorit ist. Angesichts der aktuellen Form beider Teams überrascht dies etwas, da Bochum in der Bundesliga die Rote Laterne trägt. Sollte Bochum trotz aller Widrigkeiten den Sieg einfahren, würde dies durch Bochum Heidenheim Quoten von 2,35 unterstützt wird.

Ein Unentschieden ist ebenfalls eine realistische Option, da beide Mannschaften Schwierigkeiten haben, Spiele zu gewinnen. Hierfür sind Quoten um 3,60 zu finden. Der Auswärtssieg der Heidenheimer, wird doch mit hohen Bochum Heidenheim Wettquoten von 3,05 bedacht, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt. Mit nur drei Siegen zusammen in dieser Saison und defensiver Anfälligkeit könnten Tore eine wichtige Rolle spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs. Heidenheim Prognose: Analyse Bochum

Bochums jüngste Leistungen: UNNNU

In den letzten fünf Liga-Spielen hat der VfL Bochum eine durchwachsene Leistung gezeigt. Die Mannschaft konnte nur zwei Unentschieden verbuchen, daneben stehen drei Niederlagen.

Bochum hat in den letzten Spielen Schwierigkeiten gehabt, Tore zu erzielen, mit einem durchschnittlichen Ertrag von nur 0,40 Toren pro Spiel. Zusätzlich zur Angriffsschwäche konnte die Mannschaft in keinem der letzten fünf Spiele eine Weiße Weste bewahren. Die anfällige Defensive und mangelnde Durchschlagskraft im Angriff machen es für den VfL Bochum schwer, Punkte zu sammeln - auch im Bochum vs. Heidenheim Tipp. Die Mannschaft ist derzeit auf der letzten Position der Bundesliga mit nur drei Punkten nach 14 Spielen.

Bochum - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 Union Berlin (A), 0:1 Werder Bremen (H), 0:1 Augsburg (A), 0:2 VfB Stuttgart (A), 1:1 Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:3 VfB Stuttgart (H), 1:3 Basaksehir (A), 2:4 Bayern (A), 0:4 Frankfurt (H), 0:2 Chelsea (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Heidenheim: 1:1 (H), 0:0 (A), 2:0 (A), 3:0 (H), 3:0 (H).

Bochums Schlüsselspieler

Einige Spieler des VfL Bochum könnten im kommenden Spiel entscheidend sein. Myron Boadu ist der Top-Torjäger mit zwei Treffern in dieser schwierigen Saison. Seine Fähigkeit, Räume in der gegnerischen Verteidigung zu nutzen, wird besonders gegen die anfällige Abwehr des FC Heidenheim wichtig sein, sollte er fit sein.

Ein weiteres Schlüsselfeld in der Bochum gegen Heidenheim Prognose ist das Mittelfeld. Ibrahima Sissoko hat durch seine körperliche Präsenz und Passgenauigkeit eine zentrale Rolle inne. Die Defensive wird stark von Ivan Ordets abhängen, der bisher solide verteidigt hat.

Erwartete Aufstellung für Bochum:

Torwart: Patrick Drewes

Verteidiger: Tim Oermann, Ivan Ordets, Bernardo

Mittelfeldspieler: Felix Passlack, Maximilian Wittek, Matus Bero, Ibrahima Sissoko

Stürmer: Myron Boadu, Moritz Broschinski, Philipp Hofmann

Schlüsselduelle werden Myron Boadu, wenn er schon für einen Einsatz bereit ist, gegen Patrick Mainka und Ibrahima Sissoko gegen Niklas Dorsch sein.

Bochums Sperren & Verletzungen

VfL Bochum hat mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, die ihre Taktik und Formation beeinflussen könnten:

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Luis Hartwig Armverletzung In wenigen Tagen Gerrit Holtmann Leistenverletzung Mitte Januar 2025

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Bochum - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-3

Schlüsselstürmer: Myron Boadu

Mittelfeld Viererreihe: Felix Passlack, Matus Bero, Ibrahima Sissoko, Maximilian Wittek

Defensive Dreierreihe: Tim Oermann, Ivan Ordets, Bernardo

Bochums Taktik unter Dieter Hecking setzt auf eine stabile Dreierkette, die durch zwei zentrale und zwei flankierende Mittelfeldspieler unterstützt wird.

Defensive Tiefe: 3er Abwehrreihe hält Gegner auf Distanz

Kombinationsspiel im Mittelfeld: Sissoko und Bero zentral

Flügelspiel: Passlack und Wittek über die Seitenbahnen

Mit dieser Aufstellung fokussiert sich Bochum auf kompakte Verteidigung und schnelle Konterangriffe über die Flügel.

Bochum vs Heidenheim Prognose: Analyse Heidenheim

Heidenheims jüngste Leistungen: NNNNN

FC Heidenheims jüngste Form sieht besorgniserregend aus, da sie ihre letzten fünf Pflichtspiele verloren haben und null Punkte aus diesen Begegnungen herausgeholt haben. Mit durchschnittlich nur 0,80 Toren pro Spiel sind ihre Offensivleistungen eher schwach.

Auch defensiv hatten sie Probleme, da sie in diesen Spielen keine einzige Weiße Weste vorzuweisen haben. Frank Schmidts Truppe wird im Bochum Heidenheim Tipp sicherlich versuchen, ihre Abwehr zu stärken und die Offensive in den Griff zu bekommen, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

Heidenheims Schlüsselspieler

Marvin Pieringer, mit 4 Toren der Topscorer des FC Heidenheim, wird leider verletzungsbedingt fehlen. In seiner Abwesenheit müssen Spieler wie Adrian Beck und Mathias Honsak in die Bresche springen.

Niklas Dorsch wird im Mittelfeld eine wichtige Rolle spielen und die Angriffe koordinieren. Ein spannendes Duell könnte sich zwischen Heidenheims Mittelstürmern und Bochums Abwehrreihe um Ivan Ordets entwickeln.

Erwartete Aufstellung für Heidenheim:

Torwart: Kevin Müller

Verteidiger: Omar Traoré, Patrick Mainka, Thomas Keller, Jonas Föhrenbach

Mittelfeldspieler: Tim Siersleben, Niklas Dorsch, Jan Schöppner

Angreifer: Adrian Beck, Mathias Honsak, Luca Kerber

Heidenheims Sperren & Verletzungen

Bologna muss in diesem Spiel gegen AS Rom auf einige wichtige Spieler verzichten. Diese Ausfälle könnten die Mannschaft stark beeinflussen, vor allem angesichts der wichtigen anstehenden Spiele.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Julian Niehues Kreuzbandverletzung Ende Dezember 2024 Sirlord Conteh Krankheit In wenigen Tagen Lennard Maloney Kopfverletzung Ende Dezember 2024 Luka Janes Schulterverletzung Ende Dezember 2024 Marvin Pieringer Achillessehnenverletzung Anfang Februar 2025 Mikkel Kaufmann Knöchelverletzung Anfang Januar 2025 Paul Wanner Fußverletzung Unklar

Die lange Liste von Verletzungen beim FC Heidenheim, insbesondere das Fehlen ihres Top-Torjägers Marvin Pieringer, könnte das Team empfindlich schwächen. Ohne Pieringer wird die offensive Last auf Spieler wie Adrian Beck und Mathias Honsak fallen.

Die Rückkehr einiger Spieler, wie Lennard Maloney und Luka Janes, könnte rechtzeitig erfolgen, um das Defensivspiel zu stärken. Dennoch bleibt die Fitness und Form dieser Rückkehrer ungewiss, was zusätzliche Herausforderungen für Trainer Frank Schmidt in der Bochum vs. Heidenheim Prognose bedeutet.

Heidenheim - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Wichtige Stürmer: Marvin Pieringer (fehlt aufgrund einer Verletzung), Mathias Honsak

Zentrales Mittelfeld: Niklas Dorsch, Jan Schöppner und Tim Siersleben

Defensive Stabilität: Keine Weiße Weste in den letzten fünf Pflichtspielen

FC Heidenheim setzt meist auf eine 4-2-3-1-Formation, wobei der FCH viel Wert auf defensive Stabilität und schnelle Konterangriffe legt.

Kernstrategie:

Offensive Last: Ohne ihren Top-Torjäger Pieringer müssen Spieler wie Adrian Beck und Mathias Honsak mehr Verantwortung übernehmen.

Mittelfeldkontrolle: Dorsch und Schöppner fungieren als zentrale Figuren, um das Spiel nach vorne zu treiben und gleichzeitig die Defensive zu unterstützen.

Flügelangriffe: Traore und Fördernbach auf den Außenverteidigerpositionen sorgen für Breite und unterstützen die Flügelspieler.

Unser Bochum - Heidenheim Tipp: Über 2,5 Tore

Frank Schmidt wird sicherlich versuchen, das Optimum aus den verbliebenen Spielern herauszuholen, um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern. Die letzten Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem FC Heidenheim bieten interessante Einblicke für die anstehende Begegnung.

Bochum hat in den letzten fünf Begegnungen die Nase vorne und bleibt zu Hause eine schwierige Herausforderung für Heidenheim. Die Ergebnisse zeigen eine dominante Bilanz des VfL Bochum, besonders in Heimspielen. Beide Teams streben danach, das Ruder in dieser Saison herumzureißen, was auf ein spannendes Duell hindeutet.

Das Spiel findet im Vonovia Ruhrstadion statt, das eine Kapazität von etwa 27.599 Zuschauern bietet. Dieses traditionelle Fußballstadion bietet eine beeindruckende Atmosphäre, besonders wenn die Fans der Heimmannschaft die Ränge füllen. Beide Teams müssen sich darauf einstellen, möglicherweise mehr Fokus auf ihre Defensivarbeit zu legen, um unnötige Fehler zu vermeiden.