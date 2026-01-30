Bochum vs Schalke Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 31.01.2026

SPORT1 Betting 30.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Bochum vs Schalke Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 31.01.2026.

Am 14. Spieltag erklomm der FC Schalke 04 die Tabellenspitze der 2. Bundesliga und steht mittlerweile seit sechs Runden oben. An diesem Wochenende könnten die Knappen den Platz an der Sonne nach zuletzt nur mäßigen Ergebnissen aber wieder verlieren. Die Königsblauen müssen am Samstag zum schweren Auswärtsspiel nach Bochum.

Mit Absteigern aus der Bundesliga hatte S04 in der Vergangenheit so seine Probleme. Zudem kennt sich der VfL mit Tabellenführern im Unterhaus gut aus und hat zuletzt im November 2025 ein Ligaspiel verloren. Mit einem Heimsieg wollen die Ruhrkicker auch eine Negativserie gegen die Schalker beenden.

Wir erwarten ein weitestgehend ausgeglichenes Revierderby, bei dem hohe Remisgefahr herrscht. Ein Unentschieden war zuletzt auch das Standard-Ergebnis des VfL. Da wir nicht davon ausgehen, dass es langweilig wird, entscheiden wir uns letzten Endes für den Bochum Schalke Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”. Hierfür gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,40!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vergangenen Wochenende konnte Schalke auch das dritte Zweitligaspiel in Folge nicht gewinnen - zum ersten Mal in dieser Saison (2U, 1N). Beim Debüt von Neuzugang Edin Dzeko war es der Bosnier höchstpersönlich, der mit seinem Treffer zum 1:2 in der 87. Minute die späte Aufholjagd einläutete, die am Ende noch in einem 2:2 mündete. Durch den Sieg von Darmstadt ist der Vorsprung von S04 an der Tabellenspitze auf nur noch zwei Zähler geschrumpft. Sollten die Knappen auch am Samstag nicht gewinnen, dann wäre es auch das erst zweite Mal in der Zweitliga-Geschichte des Klubs, dass er keine der ersten drei Rückrunden-Partien gewinnen konnte. Zuletzt passierte das den Königsblauen in der Zweitliga-Saison 1988/89.

Dass die Gäste am Samstag keine drei Punkte aus Bochum entführen, ist alles andere als unwahrscheinlich. Von ihren letzten sechs Pflichtspielen auf des Gegners Platz konnten sie nur eines für sich entscheiden, und zwar beim aktuell Drittletzten Düsseldorf. Drei der übrigen fünf Auswärtsbegegnungen haben sie verloren (2U). Zudem zogen sie in acht ihrer letzten neun Duelle mit Bundesliga-Absteigern den Kürzeren. Die einzige Ausnahme bildet ein 2:1-Heimerfolg in der Hinrunde der laufenden Saison gegen - natürlich - Bochum. Seit Schalkes eigenem Abstieg im Jahr 2023 sammelte kein anderer Zweitligaklub mehr Pleiten gegen Bundesliga-Absteiger als Königsblau (7).

Der VfL auf der anderen Seite spielt nicht ungern gegen Tabellenführer aus dem Unterhaus. Von ihren letzten zehn Duellen mit Spitzenreitern aus der 2. Bundesliga verloren die Ruhrkicker nur eines (4S, 5U). Diese einzige Niederlage datiert aus dem Januar 2020 und liegt damit über sechs Jahre zurück. Daheim gab es insgesamt nur eine Pleite in elf Partien gegen einen Zweitliga-Tabellenführer (5S, 5U). Diese gab es im April 2011 beim 0:2 gegen Hertha, mithin also vor fast 15 Jahren. Nicht zuletzt deswegen erwarten wir, dass die Bochumer am Samstag zumindest einen Punkt holen.

Einen solchen holten sie in jedem ihrer letzten vier Zweitligaspiele. Damit holte der VfL vier seiner insgesamt fünf Remis allein an den letzten vier Spieltagen. Weiter zurückblickend ist er seit sechs Begegnungen im Unterhaus ungeschlagen (2S, 4U). Nur Darmstadt ist von den Zweitligaklubs aktuell länger unbesiegt. Dennoch steht Bochum in der Tabelle mit 23 Punkten nur auf Rang 11 und hat einen Vorsprung von lediglich drei Zählern auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Aber: Seit dem Amtsantritt von Uwe Rösler holte nur der kommende Gegner Schalke in elf Zweitliga-Begegnungen mehr Punkte (21) als die Bochumer (20). Unter Rösler verloren die Ruhrkicker auch nur eines von elf Zweitliga-Spielen und damit in diesem Zeitraum zusammen mit Darmstadt die wenigsten.

Bochum vs Schalke: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Revierderby haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Bochum vs Schalke Prognosen für das Match am 20. Spieltag der 2. Bundesliga stehen unter anderem Duelle des VfL gegen Zweitliga-Spitzenreiter sowie Begegnungen der Königsblauen mit Bundesliga-Absteigern im Fokus.

Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen ( Quote 2,40 bei Bet365 ): Bochum ist seit sechs Zweitligaspielen ungeschlagen und hat zu Hause in den letzten fast 15 Jahren nur eines von elf Duellen mit einem Tabellenführer aus dem Unterhaus verloren. Schalke dagegen ist seit drei Partien sieglos, hat acht der letzten neun Duelle mit Bundesliga-Absteigern verloren und auswärts nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewonnen. In den letzten drei Zweitligaspielen des VfL gab es stets Tore auf beiden Seiten. Aus Sicht von S04 war das in zwei der letzten drei Partien der Fall.

Unentschieden zur Halbzeit ( Quote 2,10 bei Bet365 ): Diese Duell birgt ohnehin eine hohe Remisgefahr. Die letzten vier Zweitligaspiele der Schalker standen zur Halbzeit allesamt remis. Im Fall der Bochumer stand es in drei ihrer letzten fünf Partien im Unterhaus zur Pause unentschieden.

Beide Teams treffen in 1. Halbzeit ( Quote 4,50 bei Bet365 ): Sowohl der VfL als auch S04 erzielten allein in den ersten 30 Minuten bereits neun Tore und damit so viele wie kein anderes Team. Damit erzielten die Ruhrkicker genau ein Drittel ihrer Treffer in der ersten halben Stunde (9 von 27). Bei den Knappen sind es sogar fast 38 % aller Tore (9 von 24).

Torschütze Edin Dzeko (Quote 3,00 bei Bet365): Bei seinem Debüt gegen Kaiserslautern am vergangenen Wochenende brauchte Dzeko nach seiner Einwechslung circa 20 Minuten, um seinen ersten Treffer im neuen Dress zu erzielen. Man darf davon ausgehen, dass der Bosnier am Samstag in der Startelf stehen und entsprechend mehr Spielzeit bekommen wird. In Diensten des VfL Wolfsburg schoss Dzeko seinerzeit in sechs Duellen mit Bochum vier Tore. Sollte er auch am Samstag treffen, wäre er erst der dritte Königsblaue, der bei seinen ersten beiden Zweitliga-Einsätzen für S04 trifft.

Der letzte VfL-Pflichtspielsieg gegen Königsblau datiert vom Februar 2009 und war ein knappes 2:1 zu Hause in der Bundesliga. Seitdem trafen die beiden Kontrahenten in sechs Pflichtspielen aufeinander, von denen die Knappen kein einziges verloren. Sie entschieden vielmehr fünf dieser letzten sechs Pflichtspiel-Duelle für sich (1U).

Allerdings kreuzten die beiden Kontrahenten vor dem Hinspiel der laufenden Saison zuletzt in der Bundesliga-Spielzeit 2022/23 die Klingen. Aufgrund der letzten Ergebnisse der beiden Klubs gehen wir nicht davon aus, dass die Gäste mit drei Punkten nach Hause fahren. Da zudem der VfL in elf der letzten zwölf und Königsblau in elf der letzten 13 Zweitligaspiele traf, rechnen wir auch mit Toren und tippen schließlich auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,40 bei Bet365.