Bolivien - Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

Unser Bolivien - Kolumbien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Die Kolumbianer holten in der WM-Quali sieben Punkte mehr als Bolivien und sind auch in unserem Wett Tipp heute zu favorisieren.

Die kolumbianische Fußballnationalmannschaft spielte bisweilen eine sehr starke WM-Qualifikation und ist nach acht Spieltagen als einziger Teilnehmer weiterhin ungeschlagen. Zuletzt sprang auf heimischem Boden gegen den Tabellenführer aus Argentinien ein knapper 2:1-Erfolg heraus. Auch die Bolivianer zeigten sich kürzlich mit zwei Siegen auf der Höhe und wollen in unserer Bolivien Kolumbien Prognose ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchen.

Spielerisch sind die Kolumbianer deutlich überlegen und könnten bei einem weiteren Patzer der Argentinier sogar die Tabellenspitze übernehmen. In unserem Bolivien Kolumbien Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Kolumbien (Handicap +1) & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Bolivien vs Kolumbien auf „Sieg Kolumbien (Handicap +1) & Über 1,5 Tore“:

Bolivien hat 2 der 4 Heimspiele in der WM-Qualifikation verloren.

Die Kolumbianer sind im Turnierverlauf auf gegnerischem Boden ungeschlagen (1S, 3U).

Keinen der letzten 5 Gastauftritte in Bolivien hat die kolumbianische Nationalelf verloren (2S, 3U).

Bolivien vs Kolumbien Quoten Analyse:

Obwohl Kolumbien mit 312,5 Millionen Euro den 20-fachen Kader-Marktwert der Hausherren aufzeigt, sind die Bolivien Kolumbien Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt sehr ausgeglichen gestaltet und bewegen sich für Siegwetten zwischen 2,60 und 2,75. Ein verlockendes Angebot, da die Kolumbianer zwei der letzten drei Duelle in Bolivien für sich entschieden haben.

Unabhängig vom Austragungsort brachten fünf der vergangenen sieben Aufeinandertreffen beider Konkurrenten drei oder mehr Tore zum Vorschein. Trotzdem tendieren zahlreiche Bookies, darunter auch PayPal Wettanbieter, zu einem defensiv geführten Match und servieren für zwei oder weniger Tore Bolivien Kolumbien Wettquoten von durchschnittlich 1,60.

Bolivien vs Kolumbien Prognose: Klettern „Los Cafeteros“ auf Platz 1?

Dreimal hat Bolivien an einer WM-Endrunde teilgenommen. Bei allen drei Teilnahmen musste die Elf bereits nach der Gruppenphase die Koffer packen. Seit 1994 sollte aber die Teilnahme an einer Endrunde nicht mehr gelingen.

Auch in der aktuellen WM-Qualifikation legte die bolivianische Nationalelf einen Fehlstart hin und kassierte zum Auftakt vier Niederlagen. Zuletzt war jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. Drei der jüngsten vier Qualifikationsspiele führten zu einem Triumph. Die Erfolgserlebnisse kamen gegen Peru (2:0), Venezuela (4:0) und Chile (2:1) zum Vorschein. In Uruguay setzte es jedoch eine deutliche 0:3-Niederlage. Zwei der drei Erfolge kamen gegen den Tabellenletzten bzw. -vorletzten zustande. Nicht gerade die besten Vorzeichen für den Bolivien Kolumbien Tipp.

Sieben der acht Begegnungen in der WM-Qualifikation führten zu zwei oder mehr Toren. Nur zweimal konnte hinten eine Weiße Weste gehalten werden. Darüber hinaus war die Offensive im eigenen Stadion gefährlich und brachte sieben Tore zustande. Nur in einem der vier Heimspiele wurde ein eigener Treffer verpasst.

Bolivien - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bolivien: 2:1 Chile (A), 4:0 Venezuela (H), 1:3 Panama (H), 0:5 Uruguay (A), 0:2 USA (A).

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 2:1 Argentinien (H), 1:1 Peru (A), 0:1 n.V. Argentinien (A), 1:0 Uruguay (A), 5:0 Panama (H).

Letzte 5 Spiele Bolivien vs. Kolumbien: 0:3 (A), 0:3 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 2:3 (H).

Anders als Bolivien, das bereits nach der Vorrunde ausschied, sorgte Kolumbien bei der Copa America für Furore und zog bis ins Endspiel ein. Dabei kamen vier Siege, ein Remis und eine Niederlage zum Vorschein. Die einzige Pleite musste im Finale in der Verlängerung gegen Argentinien hingenommen werden. Ein Misserfolg, für den sich „Los Cafeteros“ zuletzt im Rahmen der WM-Qualifikation revanchierten. Denn der vergangene Spieltag führte auf heimischem Boden zu einem knappen 2:1 über die Gauchos.

Mit vier Siegen und vier Remis ist die Elf von Trainer Nestor Lorenzo nach wie vor im Turnierverlauf ungeschlagen und rangiert auf Platz 2. Der Rückstand auf Spitzenreiter Argentinien beträgt lediglich zwei Zähler. Die Offensive erzielte im Turnierverlauf neun Tore. Der Abwehr wurden auf der anderen Seite fünf Gegentore eingeschenkt.

Auf gegnerischem Boden sind die Kolumbianer nach wie vor in der WM-Qualifikation ungeschlagen und blicken auf einen Sieg und drei Remis.

Bolivien vs Kolumbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bolivien: Viscarra - Medina, Haquin, Suárez, Jo. Sagredo - Tomé, E. Vaca, Villamil - Miguelito, Algaranaz, R. Fernandez

Ersatzbank Bolivien: B. Poveda, Paz, Camacho, Chavez, Chura, E. Monteiro, M. Paniagua, M. Torrez, Rocha, Cuellar

Startelf Kolumbien: Vargas - Munoz, Y. Mosquera, Lucumi, Mojica - Richard, Lerma, J. Arias - Rodriguez, Duran, Luis Diaz

Ersatzbank Kolumbien: Mier, A. Montero , Cabal, S. Arias, Borja, Castano, Portilla, Asprilla, Quintero, Borré, Sinisterra, Cordoba

Bei Bolivien verletzte sich am vergangenen Spieltag beim 2:1 in Chile Keeper Carlos Lampe. Der 37-Jährige dürfte durch Guillermo Viscarra ersetzt werden. Mit 15,6 Millionen Euro mangelt es dem Team von Trainer Oscar Villegas, der den Klub nach dem schwachen Abschneiden bei der Copa America erst im Juli übernahm, an Qualität in den eigenen Reihen.

Den Kolumbianern stehen vor dem Match mit der bolivianischen Nationalelf alle Stammkräfte zur Verfügung. Vor allem ruhen die Hoffnungen in der Bolivien vs. Kolumbien Prognose auf Kapitän Luis Diaz, der mit drei Toren im Wettbewerb seinen Zug zum gegnerischen Gehäuse untermauerte. Mit einem Marktwert von 80 Millionen Euro ist er zudem der mit Abstand teuerste Spieler in den eigenen Reihen.

Unser Bolivien - Kolumbien Tipp: Sieg Kolumbien (Handicap +1) & Über 1,5 Tore

„Los Cafeteros“ haben bisher keines ihrer vier Auswärtsspiele in der WM-Qualifikation verloren. Eine Bilanz, die vermutlich unangetastet bleibt. Spielerisch sind die Gäste den Hausherren in allen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und sind zu favorisieren.

Da die Kolumbianer auswärts jedoch einen Hang zum Unentschieden haben, können wir dieses nicht gänzlich ausschließen. Der Direktvergleich gibt uns recht. Keiner der letzten fünf Gastauftritte in Bolivien endete mit einer Niederlage der Kolumbianer (2S, 3U). Darüber hinaus kamen viermal mehr als 1,5 Tore zum Vorschein.