Bologna - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2025

Unser Bologna - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.01.2025 lautet: Der Job von BVB-Coach Sahin steht am Dienstag auf der Kippe. Im Wett Tipp heute trauen wir den Schwarz-Gelben zu Gast beim BFC auf jeden Fall etwas Zählbares zu.

In der Champions-League-Saison 2024/25 lief es für den BVB bisher eigentlich ganz ordentlich. Nach sechs Spieltagen stehen die Dortmunder mit zwölf Punkten auf Rang 9 und verpassen das direkte Ticket fürs Achtelfinale aktuell nur um einen Zähler und einen Platz.

Aufgrund der schwachen Ergebnisse in der Bundesliga steht Coach Nuri Sahin am Dienstag in der Königsklasse aber vor einem Endspiel. Die Schwarz-Gelben müssen in der Bologna Dortmund Prognose Ergebnisse liefern. Wir trauen den Gästen auf jeden Fall etwas Zählbares zu und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Bologna Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bologna vs Dortmund auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Der BVB hat nur 3 der letzten Spiele in der CL-Gruppen- bzw Ligaphase verloren

Dortmund ist seit 3 Duellen gegen italienische Teams in der Königsklasse ungeschlagen

Der BFC ist in dieser CL-Saison noch ohne Sieg und hat lediglich ein Tor erzielt

Bologna vs Dortmund Quoten Analyse:

In der aktuellen CL-Tabelle hat der BVB klar die Nase vorne. Auch der Kaderwert spricht mit 445 zu 270 Millionen Euro für die Borussen. So schicken die Bologna vs Dortmund Quoten die Gäste als leichte Favoriten auf den Rasen.

Für einen Sieg von Schwarz-Gelb bekommt ihr bei den besten Buchmachern Quoten im Schnitt von 2,10. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit Bologna gegen Dortmund Wettquoten zwischen 3,25 und 3,45 belohnt.

Bologna vs Dortmund Prognose: Die CL-Erfahrung spricht für den BVB

Bologna hatte mit dem vierten Platz der vergangenen Saison ziemlich überraschend ein Ticket für die Champions League gelöst. In ihrer ersten Spielzeit in der Königsklasse müssen die “Veltri” bisher aber Lehrgeld zahlen. Nach sechs Spieltagen stehen nur zwei Remis und ein mageres Tor auf der Habenseite. Der einzige Treffer kam dabei durch einen Freistoß zustande. Die Männer aus der Emilia Romagna sind in dieser CL-Saison der einzige Verein, der noch keine Minute in Führung lag. Ein Grund für das bisher so schwache Abschneiden war der große Qualitätsverlust im Sommer.

Die Rossoblu mussten nach den Erfolgen aus dem vergangenen Jahr den Erfolgscoach Thiago Motta und einige Stammspieler ziehen lassen. Auch in der Serie A kam der BFC nur schwer ins Rollen. Unter dem neuen Coach Vincenzo Italiano stand nach acht Spieltagen nur ein Sieg auf dem Konto. Doch inzwischen hat sich die Mannschaft gefangen und mit 33 Punkten aus 20 Partien den Anschluss an die Europapokal-Plätze hergestellt. Daheim sind die Rot-Blauen in der Liga recht stark. In den vergangenen 14 Serie-A-Partien im heimischen Renato Dall’Ara setzte es gerade mal eine Niederlage (5S, 8U).

Eigentlich fehlen dem BVB in der Königsklasse noch vier Punkte zum sicheren Einzug ins Achtelfinale. Die Zwischenrunde haben die Schwarz-Gelben ohnehin bereits gebucht, doch das 0:2 am Freitag in Frankfurt war die dritte Pleite für die Borussen in Serie in der Bundesliga. In dieser sind die Westfalen inzwischen auf Rang 10 abgerutscht. Der Rückstand auf den ersten CL-Platz beträgt schon sieben Punkte. So fordern die Verantwortlichen von Coach Nuri Sahin nun dringend “Siege und Erfolgserlebnisse”.

Immerhin lief es für Dortmund 2024/25 mit Siegen gegen Brügge (3:0), Celtic (7:1), Sturm Graz (1:0) und Dinamo Zagreb (3:0) international ganz ordentlich. Niederlagen setzte es nur gegen die spanischen Schwergewichte Real Madrid (2:5) und Barcelona (2:3). So hat der BVB in den vergangenen 16 Gruppen- bzw Liga-Spielen der Champions League gerade mal drei Niederlagen kassiert (8S, 5U). Zudem wurden drei der letzten vier Gastspiele siegreich gestaltet (1N). Diese Statistiken befeuern unseren Bologna Dortmund Tipp.

Bologna - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 3:1 Monza (H), 2:2 Inter Mailand (A), 2:2 AS Rom (H), 2:3 Hellas Verona (H), 2:0 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:2 Eintracht Frankfurt (A), 2:4 Holstein Kiel (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H), 3:1 Wolfsburg (A), 1:1 Hoffenheim (H)

Letzte Spiele Bologna vs Dortmund: -

Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Bologna traf in seiner Europapokal-Geschichte nur einmal auf einen deutschen Verein. 1970/71 gab es im Pokal der Pokalsieger zwei Remis gegen Vorwärts Berlin. Dieses Spiel hat für unsere Bologna Dortmund Prognose aber keine Bedeutung.

Die Westfalen haben mit 13 Siegen und 19 Niederlagen (7U) eine negative Bilanz gegen Vereine aus Italien. Auch auswärts gab es bisher nur fünf Erfolge, bei zwölf Pleiten (2U), doch in der Königsklasse sind die Schwarz-Gelben seit drei Spielen gegen italienische Teams ohne Niederlage (1S, 2U).

In fünf von sechs Spielen von Borussia Dortmund in dieser CL-Saison wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Wir können uns gut vorstellen, dass sich diese Serie am Dienstag fortsetzt.

Für den Bologna Dortmund Tipp "Mehr Tore in 2. Halbzeit" bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 1,94.

So seht ihr Bologna - Dortmund im TV oder Stream:

21. Januar 2024, 21 Uhr, Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Übertragung Stream: Amazon Prime

Am 7. Spieltag fiel diese Wahl auf das Duell zwischen Bologna und Dortmund.

Der Anpfiff im Stadio Renato Dall’Ara von Bologna erfolgt am Dienstagabend um 21 Uhr.

Bologna vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bologna: Skorupski - Holm, Lucumi, Beukema, Miranda - Freuler, Pobega - Orsolini, Ferguson, Dominguez - Castro

Ersatzbank Bologna: Bagnolini, Ravaglia (Tor), Casale, Erlic, Iling-Junior, Moro, Urbanski, Dallinga, Lykogiannis, Ndoye, de Silvestri, Fabbian, Posch, Odgaard

Startelf Dortmund: Kobel - Yan Couto, Anton, Schlotterbeck, Ryerson - Can, Groß - Adeyemi, Reyna, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Kabar, Campbell, Sabitzer, Duranville, F. Nmecha, Bensebaini, Brandt, Beier

Die Situation im jeweiligen Lazarett hat keine Auswirkungen auf die Bologna vs Dortmund Prognose.

Während die Hausherren aus dem Vollen schöpfen können, müssen die Gäste mit Mane und Süle auch nur auf zwei Spieler verzichten.

Unser Bologna - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Sicher ist Bologna in der Liga sehr heimstark, doch in der Königsklasse bekommen die Veltri bisher nicht viel gebacken. Der BVB zeigt dagegen in der Champions League ein ganz anderes Gesicht als in der Bundesliga.

Während sich die Dortmunder im deutschen Oberhaus auswärts sehr schwer tun, gab es in dieser CL-Spielzeit auswärts schon zwei 3:0-Siege. Auch dieses Mal trauen wir den Gästen, die wieder fast alle Spieler an Bord haben, mindestens einen Punkt zu.