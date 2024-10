Bosnien - Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2024

SPORT1 Betting 14.10.2024 • 09:40 Uhr Bosnien - Ungarn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer holt endlich den ersten NL-Sieg?

Unser Bosnien - Ungarn Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 14.10.2024 lautet: Bei beiden Teams stimmten die Ergebnisse im bisherigen Turnierverlauf nicht. In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Gästen aus Ungarn dennoch leichte Vorteile ein.

Die Bosnier laden am Montag im heimischen Stadion „Bilino Polje“ zum Kellerduell in der Gruppe 3 der Nations-League-Division A. Sowohl die Bosnier als auch die Ungarn warten weiterhin auf den ersten Erfolg im Wettbewerb. Bosnien unterlag kürzlich dem Spitzenreiter Deutschland und die Magyaren überraschten auf heimischem Boden immerhin mit einem Remis gegen die Niederlande.

Beide Konkurrenten sind somit unter Zugzwang und liefern sich in unserer Bosnien Ungarn Prognose einen Kampf gegen den Platz am Tabellenende. Im Hinspiel trennten sich die Teams torlos. In unserem Bosnien Ungarn Wett Tipp heute räumen wir den Gästen leichte Vorteile ein und tendieren darüber hinaus zu einer defensiven Angelegenheit. Für „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ gewährt Sunmaker eine Quote von 1,63.

Darum tippen wir bei Bosnien vs Ungarn auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Ungarn hat noch nie in Bosnien verloren (1S, 1U).

4 der bisherigen 5 direkten Aufeinandertreffen endeten unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 2,5 Toren.

Die ungarische Nationalelf verfügt über mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Bosnien vs Ungarn Quoten Analyse:

Die Bosnien Ungarn Quoten lassen am Markt „1x2″ auf keinen klaren Favoriten schließen, räumen aber den Magyaren leichte Vorteile ein. Der Auswärtssieg bringt aber dennoch mehr als den doppelten Wetteinsatz mit sich und pendelt sich bei Quoten um 2,10 ein. .

Keines der bisherigen drei NL-Spiele haben die Kicker von der Balkaninsel siegreich gestaltet. Für das erste Erfolgserlebnis im Turnier servieren die Wettanbieter teilweise mehr als den 3,5-fachen Wetteinsatz. Es empfiehlt sich, Sportwetten mit PayPal zu spielen, um die anhand der Bosnien Ungarn Wettquoten erzielten Gewinne schnell und sicher auszuzahlen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bosnien vs Ungarn Prognose: Gibt es wieder eine Nullnummer?

Die Bosnier starteten mit einem sehr deutlichen Misserfolg ins Turnier und unterlagen in den Niederlanden mit 2:5. Im Anschluss stand das Hinspiel in Ungarn auf der Agenda und führte zu einem torlosen Remis. Zuletzt kassierten die Balkankicker im eigenen Stadion nur eine knappe 1:2-Niederlage gegen Deutschland und präsentierten sich kämpferisch, ließen teilweise aber jeglichen Zug zum gegnerischen Tor vermissen.

Zwei der drei Begegnungen im Turnier verliefen mit weniger als 3,5 Toren. Dennoch sollte die Offensive nicht gänzlich abgeschrieben werden und erzielte immerhin drei Tore in drei NL-Duellen. Mit nur einem Zähler auf dem Konto belegt die Elf von Trainer Sergej Barbarez, der erst seit April 2024 auf der Bank sitzt, aktuell den letzten Platz in der Tabelle und muss den Abstieg in die Division B fürchten, sollte im Bosnien Ungarn Tipp kein Sieg gelingen.

Vor der Nations League bestritt das Team unter dem neuen Coach Barbarez zwei Testspiele. Beide gingen gegen England (0:3) und Italien (0:1) ohne eigenen Torerfolg verloren. Drei der fünf Spiele unter dem neuen Trainer verstrichen ohne eigenen Treffer. Darüber hinaus ist der Schnitt von 0,2 Punkten pro Spiel von Barbarez als extrem schwach zu bewerten.

Bosnien - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bosnien: 1:2 Deutschland (H), 0:0 Ungarn (A), 2:5 Niederlande (A), 0:1 Italien (A), 0:3 England (A).

Letzte 5 Spiele Ungarn: 1:1 Niederlande (H), 0:0 Bosnien (H), 0:5 Deutschland (A), 1:0 Schottland (A), 0:2 Deutschland (A).

Letzte 5 Spiele Bosnien vs. Ungarn: 0:0 (A), 0:1 (A), 1:3 (H), 1:1 (H), 1:1 (A).

Die ungarische Nationalelf startete katastrophal in die Nations League und musste zum Auftakt eine 0:5-Niederlage gegen Deutschland hinnehmen. Dabei zeigten sich die Mitteleuropäer vollkommen von der Rolle. Der zweite Spieltag war ebenfalls wenig überzeugend und führte auf heimischem Boden trotz 66 Prozent Ballbesitz und mehr Torabschlüssen gegen Bosnien lediglich zu einem torlosen Remis. Das letzte Gruppenspiel hätte gegen die Niederlande beinahe zu einem Sieg geführt, brachte aber letztlich aufgrund eines späten Gegentores nur ein 1:1 mit sich.

Momentan sind die Magyaren auf dem dritten Platz anzutreffen und zeigen fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus Deutschland auf. Die letzten beiden Gruppenduelle brachten weniger als 2,5 Tore zum Vorschein.

Im Zuge der EM 2024 wussten die Ungarn nicht zu überzeugen und holten nur einen Sieg in drei Gruppenspielen. Fairerweise muss aber erwähnt werden, dass die Konkurrenz mit Deutschland (0:2), der Schweiz (1:3) und Schottland (1:0) nicht zu verachten war. Alle drei Konkurrenten liegen im FIFA-Ranking deutlich vor dem kommenden Gegner aus Bosnien. Zudem endeten zwei der drei Begegnungen bei der EURO 2024 mit weniger als 2,5 Toren. Gegen Schottland stand sogar ein „Clean Sheet“ zu Buche.

So seht ihr Bosnien - Ungarn im TV oder Stream:

14. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Stadion Bilino Polje, Zenica (Bosnien)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer über ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN verfügt, darf sich freuen. Der Streaming-Dienstleister überträgt nämlich die Paarung und macht es möglich, den Bosnien Ungarn Tipp mit Live-Bildern zu überprüfen.

Im Free-TV sind in Deutschland nur Nations-League-Partien mit deutscher Beteiligung zu sehen.

Bosnien vs Ungarn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bosnien: Vasilj - Barisic, Katic, Kolasinac - Gazibegovic, Basic, Burnic, Gigovic, Huseinbasic - Dzeko, Demirovic

Ersatzbank Bosnien: Hadzikic, Zlomislic, Bicakcic, Mujakic, Omerovic, Tahirovic, Saric, Hajradinovic, Bajraktarevic, Radeljic, Kulasin, Tabakovic

Startelf Ungarn: Dibusz - Fiola, Orban, M. Dardai - Bolla, Nikitscher, Schäfer, Z. Nagy, Sallai, Szoboszlai - Varga

Ersatzbank Ungarn: Szappanos, Toth, Szücs, Botka, Gera, Nagy, P. Dardai, Gazdag, Kata, Csoboth, Adam, Schön

Bereits im Hinspiel stellte Bosnien-Coach Barbarez mit einer Fünferkette sehr defensiv auf, um möglichst wenig zuzulassen. Ob er im Rückspiel seine Elf offensiver auf den Platz schickt, bleibt abzuwarten. Für offensive Momente könnte Ermedin Demirovic sorgen. Der Neuner steht beim VfB Stuttgart unter Vertrag und stürmt an der Seite von Kapitän Edin Dzeko, der schon zweimal in der Nations League einnetzte.

Ungarns Trainer Marco Rossi dürfte auch im 70. Spiel als Trainer der Magyaren am 3-4-2-1 festhalten. Dabei ist Kapitän Dominik Szoboszlai als Schlüsselspieler zu bewerten. Der Mittelfeldakteur zeichnet sich durch einen Marktwert von 75 Millionen Euro aus und steht in Liverpool unter Vertrag. Im Turnierverlauf wartet der 23-Jährige weiterhin auf den ersten Treffer. In der Bosnien Ungarn Prognose könnte es am Montagabend soweit sein.

Unser Bosnien - Ungarn Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Sowohl die Balkankicker als auch die Mitteleuropäer haben sich im bisherigen Turnierverlauf nicht gerade mit Ruhm bekleckert und warten weiterhin auf den ersten Sieg. Einen klaren Favoriten sehen wir deshalb nicht. Dennoch gibt es einige Aspekte, die uns in Richtung Auswärtssieg tendieren lassen. Die Gäste verfügen mit 133,9 Millionen Euro über den besseren Kader als die Hausherren (82,05 Millionen Euro). Darüber hinaus haben die Bosnier noch nie zu Hause gegen Ungarn gewonnen (1U, 1N). Vier der bisherigen fünf Duelle brachten unabhängig vom Austragungsort weniger als 2,5 Tore zum Vorschein.