Bournemouth - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 09:00 Uhr Bournemouth - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Erobern die Gunners die Tabellenspitze?

Unser Bournemouth - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Hauptstädter spielen eine starke Saison und kicken um die Meisterschaft mit. In unserem Wett Tipp heute dürften die Londoner an ihre starke Form anknüpfen.

Nach wie vor ist Arsenal im englischen Oberhaus ungeschlagen und setzte sich kürzlich auf heimischem Boden mit 3:1 gegen Southampton durch. Bournemouth hingegen musste drei der letzten vier PL-Spieltage mit einer Niederlage abschreiben. Zuletzt gingen „The Cherries“, wie die Recken von der Südküste Englands auch bezeichnet werden, nach einem 0:1 gegen Leicester City leer aus und rutschten in der Tabelle immer weiter nach unten. Die Rollen sind in unserer Bournemouth Arsenal Prognose klar verteilt.

Spielerisch sind die Gäste aus London deutlich überlegen, gieren nach der Tabellenspitze und werden voraussichtlich ihre Qualität auf den Platz bringen. In unserem Bournemouth Arsenal Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Arsenal“ zu einer Quote von 1,70 bei Betway.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Arsenal auf „Sieg Arsenal“:

Bournemouth gewann nur eines von 3 Heimspielen (1U, 1N).

Auswärts sind die Gunners in der Premier League ungeschlagen (2S, 1U).

4 der letzten 5 Gastauftritte im Vitality Stadium gingen an die Recken aus der englischen Hauptstadt.

Bournemouth vs Arsenal Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk auf den klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird schnell erkennen, dass die Gäste aus London als Favorit auf drei Punkte gesetzt sind und Bournemouth Arsenal Quoten in Höhe von durchschnittlich 1,65 aufzeigen. Absolut nachvollziehbar, da die Gunners seit Januar 2018 in Bournemouth nicht mehr verloren haben.

Sechs der letzten acht Begegnungen endeten zwischen beiden Konkurrenten im Vitality Stadium mit drei oder mehr Toren und lassen auch diesmal auf eine offensive Angelegenheit schließen. Ein Großteil der Bookies in unserem Wettanbieter Vergleich gewährt für drei oder mehr Tore durchschnittliche Bournemouth Arsenal Wettquoten in Höhe von 1,70.

Bournemouth vs Arsenal Prognose: Sorgt Bournemouth für eine Überraschung?

Bournemouth spielt eine sehr durchwachsene Saison und ließ zuletzt einen deutlichen Abwärtstrend aufblitzen. Nur eine der letzten vier Begegnungen im englischen Oberhaus brachte einen Sieg zum Vorschein. Dem 3:1 gegen Southampton stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegen Leicester (0:1), Liverpool (0:3) und Chelsea (0:1) gegenüber.

Aufgrund der schlechten Ausbeute an Punkten an den vergangenen Spieltagen rutschte die Elf von Trainer Andoni Iraola auf den 13. Platz ab. Alle drei Niederlagen kamen zudem ohne eigenen Torerfolg zum Vorschein, was sich auf den Bournemouth Arsenal Tipp auswirkt.

Auf heimischem Boden konnte in dieser Saison nur ein Sieg errungen werden. Darüber hinaus stehen ein Remis und eine Niederlage zu Buche. Zumindest in zwei der drei Heimspiele im englischen Oberhaus resultierte ein eigener Treffer.

Bereits in der vergangenen Spielzeit gewann Bournemouth keines seiner drei Duelle auf heimischem Boden gegen die Top 3 der Liga und kassierte gegen die Gunners eine vernichtende 0:4-Pleite. In unserer Bournemouth Arsenal Prognose deutet viel auf einen weiteren Misserfolg hin.

Bournemouth - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 0:1 Leicester City (A), 3:1 FC Southampton (H), 0:3 FC Liverpool (A), 0:1 FC Chelsea (H), 3:2 FC Everton (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:1 FC Southampton (H), 2:0 PSG (H), 4:2 Leicester City (H), 5:1 Bolton Wanderers (H), 2:2 Manchester City (A).

Letzte Spiele Bournemouth vs. Arsenal: 4:5 n. E. (A), 0:3 (A), 0:4 (H), 2:3 (A), 0:3 (H).

Nach sieben Premier-League-Spieltagen sind die Gunners weiterhin ungeschlagen und holten fünf Siege. Neben den Erfolgen stehen ein starkes 2:2 beim englischen Serienmeister Manchester City sowie ein überraschendes 1:1 auf heimischem Boden gegen Brighton zu Buche. Derzeit rangiert die Elf von Trainer Mikel Arteta auf dem dritten Tabellenplatz und ist punktgleich mit Manchester City. Der Spitzenreiter aus Liverpool hat mit 18 Zählern einen Punkt mehr auf dem Konto.

Auswärts lassen sich die Hauptstädter nicht die Butter vom Brot nehmen und sind nach wie vor ungeschlagen. Dabei kamen bei Tottenham (1:0) und Aston Villa (2:0) Erfolgserlebnisse zum Vorschein, mit Manchester City wurden nach einem 2:2 die Punkte geteilt. Auffällig ist, dass zwei der drei Auswärtsspiele als „Clean Sheet“ bewältigt wurden. Bereits in der vergangenen Spielzeit bestritten die Gunners elf ihrer 19 Fernduelle mit Weißer Weste. Zudem behielt Arsenal in beinahe 70 Prozent der Ansetzungen in der Fremde die Oberhand. Ein Bournemouth Arsenal Tipp auf den Auswärtssieg erscheint sinnvoll.

So seht ihr Bournemouth - Arsenal im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Vitality Stadium, Bournemouth (England)

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Sport

Das Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten wird bei Sky Sport übertragen und ist somit nicht im Free-TV verfügbar.

Wer die Begegnung verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Pay-TV-Anbieter.

Bournemouth vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bournemouth: Arrizabalaga - Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez - Cook, Christie, Semenyo, Kluivert, Tavernier - Evanilson

Ersatzbank Bournemouth: Travers, Araujo, Hill, Huijsen, Scott, Sinisterra, Ouattara, Brooks, Ünal

Startelf Arsenal: Raya - Partey, Saliba, Magalhaes, Calafiori - Martinelli, Jorginho, Rice, Sterling - Trossard, Gabriel Jesus

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kiwior, Tomiyasu, Lewis-Skelly, Merino, Nwaneri, Butler-Oyedeji

Die Gastgeber müssen vermutlich weiterhin auf Tyler Adams verzichten. Der Akteur im defensiven Mittelfeld droht aufgrund seiner Rückenverletzung zu fehlen. Bei Bournemouth geht vieles über die rechte Seite. Antoine Semenyo erzielte bereits drei Tore in dieser Saison.

Nach wie vor müssen die Gunners auf ihren Mittelfeldakteur Martin Odegaard verzichten. Der 25-Jährige fällt aufgrund einer Verstauchung des Sprunggelenks weiterhin aus. Auch hinter dem Einsatz von Bukayo Saka auf der rechten Außenbahn steht aufgrund einer Beinverletzung ein Fragezeichen. Gleiches gilt für Kai Havertz, der mit Knieproblemen zu kämpfen hat und gleichzeitig mit vier Toren der beste Angreifer ist. Trotz der zahlreichen Verletzten verfügen die Gunners in der Bournemouth Arsenal Prognose nach wie vor über deutlich mehr Qualität als die Hausherren.

Unser Bournemouth - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Obwohl die Gunners mit einigen Ausfällen zu kämpfen haben, zeigen sie im Kader nach wie vor deutlich mehr Qualität als die Hausherren auf. Darüber hinaus möchte sicher der eine oder andere Spieler aus der zweiten Reihe in Erscheinung treten und Ansprüche auf einen Stammplatz stellen.

Aufgrund des Direktvergleichs lässt sich auf einen Auswärtssieg schließen. Vier der letzten fünf Gastauftritte an der Südküste Englands gingen an das Team aus der Hauptstadt.