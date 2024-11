Brasilien - Uruguay Tipp, Prognose & Quoten | 20.11.2024

SPORT1 Betting 19.11.2024 • 09:36 Uhr Brasilien - Uruguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Holt die Selecao erneut keinen Sieg?

Unser Brasilien - Uruguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 20.11.2024 lautet: Die Kicker vom Zuckerhut tun sich im Zuge der WM-Quali sehr schwer und werden auch in unserem Wett Tipp heute gegen Uruguay keinen leichten Stand haben.

Brasilien sorgte kürzlich in Venezuela für eine Überraschung und kam nicht über ein Remis hinaus. Dabei gingen die Gäste sogar in Führung, konnten diese aber nicht über die Zeit bringen. In unserer Brasilien Uruguay Prognose steht mit „La Celeste“ keine einfache Aufgabe auf der Agenda, zumal die Kicker aus der uruguayischen Nationalelf jüngst mit einem 3:2 gegen Kolumbien neues Selbstvertrauen tankten.

Auf einen Favoriten legen wir uns in unserem Brasilien Uruguay Wett Tipp heute nicht fest und tendieren zu einem torarmen Match. Für „Unter 2,5 Tore“ serviert Merkur Bets eine Quote von 1,64.

Darum tippen wir bei Brasilien vs Uruguay auf „Unter 2,5 Tore“:

Brasilien absolvierte 7 der 11 Qualifikationsspiele mit weniger als 2,5 Toren.

Uruguay bestritt die letzten 3 Fernduelle im Turnier mit weniger als 2,5 Treffern.

Die Kicker vom Zuckerhut haben zu Hause nur 3 Gegentore in 5 Spielen zugelassen und zweimal die Null gehalten.

Brasilien vs Uruguay Quoten Analysee:

Der klassische Drei-Weg-Markt ist deutlich eingepreist und lässt die Brasilianer als leichten Favoriten erkennen. Der Heimsieg bringt durchschnittliche Brasilien Uruguay Quoten von 1,65 mit sich. Durchaus nachvollziehbar, da die Recken vom Zuckerhut vier der letzten fünf Heimspiele gegen Uruguay gewonnen haben (1U).

In der laufenden WM-Qualifikation hat die Selecao im eigenen Stadion nur drei Gegentore zugelassen und will auch gegen „La Celeste“ mit einer starken defensiven Leistung überzeugen. Die Bookies rechnen mit einem defensiven Match und tendieren zu maximal zwei Toren. Dieser Spielausgang bringt in der ODDSET App Brasilien Uruguay Wettquoten von 1,65 mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brasilien vs Uruguay Prognose: Bleibt Uruguay weiterhin auf brasilianischem Boden sieglos?

Die Recken vom Zuckerhut können mit den gezeigten Leistungen im Rahmen der WM-Qualifikation nicht zufrieden sein.

Mit lediglich fünf Siegen wurden weniger als 50 Prozent der Qualifikations-Duelle siegreich gestaltet. Darüber hinaus stehen zwei Remis und vier Niederlagen zu Buche.

Momentan reicht es in der Tabelle für den vierten Platz und somit für die direkte Qualifikation für die WM 2026. Ausschlaggebend dafür waren in einem gewissen Maße die bisherigen Heimleistungen. Zehn der 17 erbeuteten Punkte resultierten auf heimischem Boden. Die einzige Heimpleite kam gegen den Tabellenführer aus Argentinien zum Vorschein.

Vor allem defensiv stehen die Mannen von Trainer Dorival Junior zu Hause sehr sicher und ließen nur drei Gegentore zu. Drei der letzten vier Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Toren und lassen auch in unserem Brasilien Uruguay Tipp auf eine defensive Angelegenheit schließen.

Brasilien - Uruguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brasilien: 1:1 Venezuela (A), 4:0 Peru (H), 2:1 Chile (A), 0:1 Paraguay (A), 1:0 Ecuador (H).

Letzte 5 Spiele Uruguay: 3:2 Kolumbien (H), 0:0 Ecuador (H), 0:1 Peru (A), 0:0 Venezuela (A), 0:0 Paraguay (H).

Letzte Spiele Brasilien vs. Uruguay: 2:4 n.E. (A), 0:2 (A), 4:1 (H), 2:0 (A), 1:0 (H).

Uruguay fand jüngst nach vier sieglosen Duellen (3U, 1N) wieder zurück in die Erfolgsspur und setzte sich mit einem 3:2 gegen Kolumbien durch.

Dabei zeigte „La Celeste“ Moral und holte sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit am Ende knapp mit 3:2 den Sieg. In der Brasilien vs. Uruguay Prognose soll es am besten in dieser Tonart weitergehen.

Aufgrund des Sieges konnte sich Uruguay auf Platz 2 der Tabelle schieben und zeigt nur noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Argentinien auf. Genau wie Brasilien behielt auch die Elf von Trainer Marcelo Bielsa in fünf der elf Qualifikations-Duelle die Oberhand. In der Fremde waren die Leistungen aber sehr bescheidener Natur. Nur eine der bisherigen fünf Auswärtspaarungen war von Erfolg gekrönt. Dem überraschenden 2:0 beim Tabellenführer Argentinien stehen auf der anderen Seite auswärts zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber.

Kürzlich wurde gegen Venezuela (0:0) und Peru (0:1) in der Fremde ein eigener Treffer verpasst. Die letzten drei Paarungen endeten auswärts mit weniger als 2,5 Toren. Darüber hinaus brachten die vergangenen drei Auswärtspaarungen keine beiderseitigen Tore zum Vorschein. Wer für seinen Brasilien Uruguay Tipp auf der Suche nach einem Wettbonus ist, könnte den Bet-at-home Gutschein nutzen. Der Bookie mit deutscher Lizenz verdoppelt nämlich die erste Einzahlung bis zu 100 Euro.

So seht ihr Brasilien - Uruguay im TV oder Stream:

20. November 2024, 01:45 Uhr, Arena Fonte Nova, Salvador (Brasilien)

Übertragung TV: FIFA+

Übertragung Stream: FIFA+

FIFA+ beansprucht die Übertragungsrechte für die Südamerika-WM-Qualifikation für sich.

Die Paarung zwischen den beiden Konkurrenten wird somit lediglich vom Streaming-Dienstleister übertragen. Im Übrigen möchte FIFA+ sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit seinem Angebot etablieren.

Brasilien vs Uruguay: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brasilien: Ederson - Vanderson, Marquinhos, Magalhães, Abner - Gerson, Bruno Guimaraes, Savinho, Raphinha, Vinicius Junior - Igor Jesus

Ersatzbank Brasilien: Bento, Weverton, Danilo, Leo Ortiz, Murillo, Pereira, Paqueta, Martinelli, Henrique, Estevao

Startelf Uruguay: Rochet - Varela, Gimenez, M. Olivera, Saracchi - Bentancur, Fede Valverde, Pellistri, Aguirre, Maxi Araujo - Darwin

Ersatzbank Uruguay: Israel, Mele, Marichal, J. Rodriguez, Fonseca, C. Olivera, Torres, B. Rodriguez, L. Rodriguez, J. Rodriguez, Ugarte

Zur tragischen Figur des letzten Spiels der Brasilianer wurde Vinicius Junior. Der 24-jährige Linksaußen kehrte nach der Verletzungspause gegen Venezuela zurück, vergab aber den entscheidenden Elfmeter zur Führung. Somit muss der Angreifer weiterhin auf den ersten Treffer im Turnier warten. Als treffsicherster Spieler in den eigenen Reihen gilt nach wie vor Raphinha. In unserer Brasilien Uruguay Prognose ist ein weiterer Treffer des Torjägers nicht ausgeschlossen.

Uruguay muss in der Viererkette auf Nahitan Nandez verzichten. Der 28-Jährige ist nämlich gegen die Kicker vom Zuckerhut gesperrt und könnte durch Guillermo Varela ersetzt werden. Für Torgefahr sorgt Darwin Nunez. Der Neuner steht in den Diensten des FC Liverpool und erzielte fünf Tore im Turnierverlauf.

Unser Brasilien - Uruguay Tipp: Unter 2,5 Tore

Wenngleich Brasilien spielerisch überlegen ist und darüber hinaus auf heimischem Boden agiert, sind die Gäste keineswegs zu unterschätzen und standen bereits mehrfach in der WM-Qualifikation ihren Mann.

Auf einen Favoriten möchten wir uns nicht festlegen und gehen somit nicht einher mit der allgemeinen Einschätzung der Wettanbieter. Vielmehr tendieren wir zu einem defensiv geführten Match, das zu wenigen Toren führt.