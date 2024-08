Brasilien - USA Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

SPORT1 Betting 09.08.2024 • 10:11 Uhr Brasilien - USA Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Frauen Fußball Olympia 2024 Wette | Ein goldenes Ende für Marta?

Unser Brasilien - USA Sportwetten Tipp zum Frauen Fußball Olympia 2024 Finale am 10.08.2024 lautet: Im Wett Tipp heute zum dritten Olympia-Finale zwischen Brasilien und den USA erwarten wir ein knappes Endergebnis, in dem ein Treffer entscheiden könnte.

Völlig egal wie dieses Finale endet, die Fußballerinnen aus den USA haben nach dieser Partie an sechs von acht Olympia-Endspielen teilgenommen. Der Weg dorthin war kein leichter und führte sowohl im Viertelfinale (1:0 vs. Japan) als auch im Halbfinale (1:0 vs. Deutschland) durch die Verlängerung.

Das Team vom Zuckerhut darf in der Brasilien USA Prognose im letzten Spiel wieder auf Marta setzen, die nach ihrer Rotsperre in beiden K.o.-Spielen gefehlt hat. Endet ihr letzter Auftritt im Trikot der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft mit der ersten Goldmedaille für die „Os Canarinhos“? Ausgeschlossen ist das in unserem Wett Tipp heute nicht, den wir bei Betano zu einer Quote von 1,78 auf „Beide Teams treffen: Nein“ platzieren.

Darum tippen wir bei Brasilien vs USA auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Die US-Amerikanerinnen haben in 5 Begegnungen nur 2 Gegentore zugelassen.

3 von 5 Partien der Brasilianerinnen erfüllten die Voraussetzungen für „Beide Teams treffen: Nein“.

Die USA haben 3 der letzten 4 direkten Duelle ohne Gegentor gewonnen.

Brasilien vs USA Quoten Analyse:

Die Dominanz der US-Amerikanerinnen im internationalen Frauenfußball kennt keine Grenzen. Vier der sieben verteilten Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gingen an die „Stars & Stripes“. Brasilien USA Quoten von 1,90 bei Bwin spiegelt den durchschnittlichen Gewinn bei einer Wette auf „Sieg USA“ wider.

Zwei Silbermedaillen (2004, 2008) hat die brasilianische Frauen-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen bereits gesammelt. Für die erste Goldmedaille müssen sich die „Os Canarinhos“ bei Brasilien USA Wettquoten von über 5,00 mächtig ins Zeug legen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brasilien vs USA Prognose: Werden die Letzten die Ersten sein?

Als letztes Team qualifizierte sich Brasilien für das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen 2024. Eine kritische Gruppenphase mit zwei Niederlagen aus drei Begegnungen sprach jedoch nicht für den späteren Einzug ins Endspiel.

Überraschend schlugen die Kolleginnen von Marta im Viertelfinale die Gastgeberinnen aus Frankreich (1:0). Für das Halbfinale war ein zweites Aufeinandertreffen mit den amtierenden Weltmeisterinnen geplant. Gegen Spanien wählte Trainer Arthur Elias plötzlich eine aktivere Herangehensweise und ließ seine Mannschaft ins hohe Pressing gehen.

Damit überraschte die Selecao und zog verdient mit 4:2 ins Finale ein. Bis dato endeten drei von fünf Begegnungen der Elias-Elf ohne Tore auf beiden Seiten. Im dritten Olympia-Endspiel gegen die USA könnte das erneut der Fall sein, doch die Chancen stehen in der Brasilien USA Prognose nicht schlecht, dass Brasilien ohne Treffer vom Feld gehen muss.

Die letzten sieben direkten Duelle hat die brasilianische Frauen-Nationalmannschaft allesamt gegen die US-Amerikanerinnen verloren, drei von vier zuletzt ohne eigenen Torerfolg beendet.

Brasilien - USA Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brasilien: 4:2 Spanien (N), 1:0 Frankreich (N), 0:2 Spanien (N), 1:2 Japan (N), 1:0 Nigeria (N).

Letzte 5 Spiele USA: 1:0 n.V. Deutschland (N), 1:0 Japan (N), 2:1 Australien (N), 4:1 Deutschland (N), 3:0 Sambia (N).

Letzte 5 Spiele Brasilien vs. USA: 0:1 (N), 1:2 (N), 0:2 (N), 0:1 (N), 1:4 (N).

Sicher ist ein Tor nach 90 Minuten für keine der beiden Auswahlmannschaften. Beide K.o.-Spiele der „Stars & Stripes“ gingen nach einem 0:0 in die Verlängerung. Erst in dieser behaupteten sich die Turnier-Favoritinnen.

Unter Emma Hayes haben die US-Amerikanerinnen neun Begegnungen bestritten - geschlagen wurden sie noch nicht (8S, 1U). Während dieser Olympia-Ausgabe blieben die Spielerinnen von Hayes in drei Partien ohne Gegentor.

Das Angriffsspiel ist an die Leistungen der „Big Three“ geknüpft. Smith, Trinity Rodman und Mallory Swanson waren an zehn der elf erzielten Treffer direkt beteiligt. Kriegt die Selecao das Trio nicht in den Griff, müssen sie sich zum dritten Mal mit der Silbermedaille begnügen.

Wettanbieter mit Startguthaben eignen sich hervorragend für ein kleines Risiko in der Wett-Auswahl. Die Quoten von über 1,90 für einen „Sieg USA“ solltet ihr dafür im Brasilien USA Tipp im Auge behalten.

Unser Brasilien - USA Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die US-Amerikanerinnen fuhren in der Gruppenphase drei Siege in drei Spielen ein, brauchten für die Entscheidung in der K.o.-Phase aber in beiden Begegnungen eine Verlängerung. Brasilien hat sich im Laufe des Turniers gesteigert und sich die besten Leistungen für die K.o.-Spiele aufgespart.