Braunschweig - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 15.12.

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann sich die SVE in der Spitzengruppe festsetzen?

Unser Braunschweig - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.12.2024 lautet: Wir erwarten ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams zu Torchancen kommen und in unserem Wett Tipp heute daher Treffer auf beiden Seiten.

Die kleine SV Elversberg an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga? Das ist ein Szenario, das nach dem 16. Spieltag durchaus möglich ist, auch wenn die Konkurrenz entsprechend mitspielen und Federn lassen müsste. Selbst müssten die Saarländer in unserer Braunschweig Elversberg Prognose hierfür allerdings gewinnen.

Das wird alles andere als einfach, zumal die Eintracht unten festsitzt und dringend Punkte benötigt, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Es könnte sich mitunter ein abwechslungsreiches Spiel entwickeln. Wir entscheiden uns daher für den Braunschweig Elversberg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Elversberg auf “Beide Teams treffen”:

Braunschweig traf in dieser Saison in 7 von 8 Heimspielen.

Elversberg erzielte in 9 der letzten 10 Zweitliga-Partien mindestens ein Tor.

Die Eintracht will raus aus dem Keller, die SVE könnte unter die Top 3 springen.

Braunschweig vs Elversberg Quoten Analyse:

Mit unserer Meinung, dass wir hier ein ausgeglichenes Match erwarten, stehen wir nicht alleine da. Auch die besten Sportwetten Anbieter können keinen klaren Favoriten ausfindig machen. Die Braunschweig Elversberg Quoten bei den Siegwetten liegen jedenfalls nicht weit auseinander.

Erhält man für Wetten auf einen Heimsieg der Eintracht Quoten um 2,85, liegen die Braunschweig Elversberg Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste mit Werten bis 2,40 nicht allzu weit entfernt. Mit Wettquoten von im Schnitt 1,75 für “Über 2,5 Tore” gehen die Buchmacher mit einer Wahrscheinlichkeit von circa 57 Prozent von drei oder mehr Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Elversberg Prognose: Duell auf Augenhöhe

Am vergangenen Spieltag geriet Braunschweig gehörig unter die Räder - mal wieder. In Düsseldorf gab es eine empfindliche 0:5-Klatsche. Es war bereits das dritte Zweitliga-Spiel in dieser Saison, in dem die Eintracht fünf Gegentore kassierte. Zuvor hatte es insgesamt vier Zweitliga-Spielzeiten für drei Braunschweiger Zweitliga-Partien mit mindestens fünf Gegentreffern gebraucht.

Mittlerweile stehen die Löwen bei 32 Gegentoren. Nur das abgeschlagene Schlusslicht Regensburg kann diesen unrühmlichen Wert überbieten. Selbst steht der BTSV bei 16 Toren, womit er ligaweit die drittschwächste Offensive stellt. Zuletzt blieb die Eintracht dreimal in Folge sieglos (1U, 2N).

Überhaupt hat sie nur eines der letzten sieben Liga-Spiele für sich entscheiden können (3U, 3N). Zu Hause aber blieben die Löwen zuletzt fünfmal in Folge ungeschlagen und konnten drei dieser letzten fünf Heimpartien gewinnen (2U). Mit einer 3-2-2-Bilanz belegen sie einen soliden siebten Platz in der Heimtabelle.

Im Gesamt-Ranking reicht es dagegen nur für Platz 15. Der Vorsprung auf den Vorletzten Münster beträgt nur einen Punkt. Aufgrund der Heimbilanz trauen wir der Eintracht in unserem Braunschweig Elversberg Tipp mindestens einen Punkt durchaus zu. Insofern ist die “Doppelte Chance 1X” für uns eine gute Wett-Alternative.

Braunschweig - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:5 Düsseldorf (A), 0:0 Regensburg (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 3:1 HSV (H), 0:0 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 Nürnberg (H), 1:3 Paderborn (H), 2:0 Düsseldorf (A), 3:1 Hannover (H), 0:1 Regensburg (A)

Letzte Spiele Braunschweig vs. Elversberg: 5:0 (H), 0:3 (A)

Denn die Gäste aus dem Saarland konnten nur zwei ihrer bisherigen sieben Auswärtspartien in dieser Zweitliga-Spielzeit für sich entscheiden (3U, 2N). Allerdings muss man festhalten, dass sie auch nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele im Liga-Betrieb verloren haben. Das wiederum war ein 0:1 bei Schlusslicht Regensburg.

Die SVE hat ihre Stärken zu Hause. Mit einer 5-1-2-Bilanz und 18:12 Toren ist sie das zweitbeste Heimteam im Unterhaus. In der Fremde holten die Saarländer sieben Punkte weniger als daheim. Diese Diskrepanz wird nur vom kommenden Gegner selbst und Hannover überboten. Zudem erzielte die SVE auswärts nur neun ihrer insgesamt 27 Treffer.

Dennoch gehen wir am Sonntag zumindest von einem Gäste-Tor aus, sodass sich laut Braunschweig Elversberg Prognose der Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” anbieten würde. Hierfür gibt es Quoten bis 2,37. Mit zusätzlichem Wettguthaben aus einem Sportwetten Einzahlungsbonus können wir diese Option jedenfalls gutheißen.

Auch wenn die Gäste auswärts bislang nicht so performen wie daheim, so muss man festhalten, dass seit Beginn des siebten Spieltags kein Team so viele Punkte holte wie die SVE (19; 6S, 1U, 2N). Sein letztes Auswärtsmatch gewann der Klub aus dem Saarland in Düsseldorf mit 2:0.

So seht ihr Braunschweig - Elversberg im TV oder Stream:

15. Dezember 2024, 13:30 Uhr, Eintracht-Stadion, Braunschweig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Es dürfte sich längst herumgesprochen haben, dass die Spiele der 2. Bundesliga bei Sky im TV und Stream übertragen werden. Was vielleicht noch nicht alle wissen, ist, dass es die Möglichkeit gibt, die Zweitliga-Partien auch bei WOW zu streamen. Egal wo: In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Es ist das erst dritte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. In der Vorsaison begegneten sich die beiden Mannschaften zum ersten Mal. Die SVE gewann zu Hause mit 3:0, die Löwen revanchierten sich mit einem 5:0-Heimsieg im Rückspiel. Gibt es beim Braunschweig Elversberg Tipp nun den dritten Heimsieg im dritten Vergleich?

Braunschweig vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Johansson; Kaufmann, Ivanov, Ehlers, Di Michele Sanchez; Krauße, Nikolaou, Ould-Chikh, Marie, Philippe; Polter

Ersatzbank Braunschweig: Grill, Jaeckel, Bicakcic, Köhler, Bell Bell, Gomez, Ba, Borsum, Marie, Nikolaou, Queißer

Startelf Elversberg: Kristof; Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer; Sickinger, Schmahl, Petkov, Zimmerschied; Asllani, Damar

Ersatzbank Elversberg: Boss, Dürholtz, Gerezgiher, Le Joncour, Sicker, Feil, Jäkel, Mahmoud, Stock

Ausschließen würden wir das wie erwähnt nicht. Dennoch ist uns die nüchterne Braunschweig Elversberg Prognose auf einen Heimsieg einfach zu riskant. Wenn ihr auf die Eintracht setzen wollt, dann sichert euch lieber über die “Doppelte Chance” ab.

Aufpassen müssen die Löwen dabei vor allem bei Fernschüssen. Denn die SVE traf im Saisonverlauf schon sechs Mal von außerhalb des Strafraums. Das ist Liga-Höchstwert! Der BTSV auf der anderen Seite ließ schon vier Weitschuss-Gegentreffer zu - ein Wert, der nur von Hertha und Darmstadt überboten wird.

Unser Braunschweig - Elversberg Tipp: “Beide Teams treffen”

Es ist mal wieder eines dieser Spiele, bei dem man auch eine Münze werfen könnte, wenn man sich auf einen der beiden Klubs als Sieger festlegen wollen würde. Beide Teams haben das Zeug zum Sieg, aufgrund der höheren Quoten bei den Gastgebern haben Wetten in Richtung der Eintracht für uns Value. Allerdings ist eine Torwette für uns die ohnehin bessere Option.

Braunschweig erzielte zu Hause zuletzt gute Ergebnisse und traf in dieser Saison in sieben von acht Heimspielen. Die Löwen sind in der Defensive aber einfach zu anfällig für Gegentreffer, was die Gäste, denen in neun der letzten zehn Zweitliga-Partien mindestens ein Tor gelang, ausnutzen werden. Insofern können wir uns hier ein ohnehin torreiches Match vorstellen, bei dem auch beide Mannschaften zum Torerfolg kommen sollten.