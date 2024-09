Braunschweig - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 19.09.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt die Eintracht Zweitliga-Schlusslicht?

Unser Braunschweig - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Die Löwen aus Braunschweig bleiben weiterhin zahm! Außerdem erwarten wir in unserem Wett Tipp heute einige Tore.

Wann holt die Eintracht ihren ersten Dreier? In unserer Braunschweig Fürth Prognose gehen wir nicht davon aus, dass das an diesem Samstag der Fall sein wird. Nicht nur die bisherigen Ergebnisse in dieser Saison sprechen für die Gäste, auch der direkte Vergleich aus den letzten direkten Duellen lässt die Spielvereinigung hier als Favoriten erscheinen.

Wir gehen daher davon aus, dass das Kleeblatt mit mindestens einem Punkt zurück ins Frankenland fährt. Zudem erwarten wir auch einige Tore im Spiel, sodass wir uns letztlich für den Braunschweig Fürth Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Happybet entscheiden.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Fürth auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Saisonübergreifend ist Braunschweig seit 7 Pflichtspielen sieglos (1U, 6N).

Fürth ist seit saisonübergreifend 10 Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 5U).

Die Franken sind seit 7 direkten Duellen unbesiegt (5S, 2U).

Braunschweig vs Fürth Quoten Analyse:

Geht es nach den Braunschweig Fürth Quoten der Wettanbieter, dann gibt es in diesem Duell keinen Favoriten. Während man für Wetten auf einen Heimsieg Quoten um 2,80 bekommt, liegen die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste mit Werten um 2,40 nicht allzu weit davon entfernt.

Bei diesen Braunschweig Fürth Wettquoten liegt für uns Value in Wetten auf die Gäste, da, wie wir gleich noch sehen werden, viel für sie spricht. Wer von euch eine Gratiswette nutzen kann, für den sollte der Tipp auf die Franken daher auf jeden Fall in die nähere Überlegung einfließen.

Braunschweig vs Fürth Prognose: Vorteile für das Kleeblatt

Wieder nicht gewonnen! Am vergangenen fünften Spieltag konnte Braunschweig abermals keinen Dreier einfahren, holte im Kellerduell bei ebenfalls noch sieglosen Darmstädtern aber immerhin einen Punkt. Es war der erste Zähler in dieser Zweitliga-Saison, nachdem die Partien an den ersten vier Spieltagen allesamt verloren wurden.

Zwischendrin hatte es noch eine Pleite im DFB-Pokal gegen Frankfurt gegeben. Beendet hatte die Eintracht die Vorsaison ebenfalls mit einer Pleite. Der eigene Treffer am Böllenfalltor fiel in der 86. Minute, sodass man die saisonübergreifend siebte Pflichtspiel-Niederlage in Folge gerade noch so verhindern konnte.

Mit nur einem Punkt nach fünf Spieltagen starteten die Löwen so schlecht wie zuletzt nur einmal in eine Zweitliga-Saison. Das war in der Spielzeit 2022/23 der Fall, als die Partie am damaligen sechsten Spieltag dann ebenfalls verloren wurde. In Darmstadt gab es zumindest eine Verbesserung in der Defensive. Hält diese auch im Braunschweig Fürth Tipp an?

Bei den sechs Pflichtspiel-Pleiten davor hatte der BTSV insgesamt 24 Gegentreffer und damit im Schnitt vier Gegentore pro Partie kassiert. Dreimal bei diesen sechs Niederlagen gab es mindestens vier Gegentreffer. In der laufenden Zweitliga-Saison stehen die Löwen bei 16 Gegentoren, womit sie die schwächste Abwehr im Unterhaus stellen.

Braunschweig - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 Darmstadt (A), 1:2 Karlsruhe (H), 0:5 Köln (A), 1:4 Frankfurt (H), 1:3 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:0 Elversberg (H), 4:0 Regensburg (A), 1:1 Paderborn (H), 2:0 Schott Mainz (A), 2:2 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Fürth: 3:3 (A), 0:1 (H), 2:2 (A), 0:1 (H), 0:3 (A)

Entsprechend bieten sich auch Wetten auf einige Treffer der Gäste an. Der Braunschweig Fürth Tipp „Fürth Über 1,5 Tore“ zum Beispiel wirft bei NEObet, einem der Buchmacher, bei dem noch Wetten ohne Steuer möglich ist, eine sehr ordentliche Quote von derzeit 1,78 ab. Die Franken sind in dieser Saison auch noch ohne Pflichtspiel-Niederlage (3S, 3U).

Saisonübergreifend ist das Kleeblatt sogar seit zehn Partien in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal ungeschlagen (5S, 5U). In den ersten sechs Pflichtspielen dieser Saison wechselten sich Sieg und Unentschieden stets ab. Zuletzt gab es eine Nullnummer im Heimspiel gegen Elversberg.

Die neun Punkte nach fünf Spieltagen bedeuten den besten Zweitliga-Start der Franken seit sechs Jahren. In den beiden letzten Saisonen hatten die Fürther aus den jeweils ersten fünf Spielen zusammengenommen nur sieben Zähler geholt. In allen drei Pflichtspielen in der Fremde in dieser Saison traf die Spielvereinigung mindestens doppelt.

Das alles sind bereits Zahlen, die unsere Braunschweig Fürth Prognose untermauern. Hinzu kommt, dass die Gäste in dieser Zweitliga-Spielzeit als einziger Zweitligist noch nicht ein einziges Mal in Rückstand geraten sind. In den letzten vier Pflichtspielen kassierten die Franken außerdem nur einen Gegentreffer.

So seht ihr Braunschweig - Fürth im TV oder Stream:

21. September 2024, 13 Uhr, Eintracht-Stadion, Braunschweig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Wenn ihr bei eurem Braunschweig Fürth Tipp mitfiebern wollt, dann könnt ihr das mit Sky über TV oder per Stream tun. Ebenfalls gestreamt wird das Zweitliga-Duell des Tabellenletzten gegen den Sechsten bei WOW.

Von den letzten sieben direkten Aufeinandertreffen hat das Kleeblatt keines verloren (5S, 2U). Die letzten drei Heimspiele gegen die Franken haben die Löwen allesamt verloren und dabei nicht ein einziges Tor geschossen.

Braunschweig vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Grill; Ivanov, Bicakcic, Jaeckel; Rittmüller, Krauße, Köhler, Di Michele Sanchez, Kaufmann; Polter, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Duda, Bell Bell, Ehlers, Marie, Szabo, Conteh, Gomez, Nikolaou, Tauer

Startelf Fürth: Noll; Dietz, Jung, Itter; Asta, Bansé, Green, Massimo, Hrgota; Srbeny, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Körber, Consbruch, Mhamdi, Motika, Münz, Gießelmann, Michalski, Müller, Mustapha

Braunschweig wird diese Partie ohne seinen Trainer an der Seitenlinie absolvieren müssen. Daniel Scherning sah in der Auswärts-Begegnung in Darmstadt die Rote Karte und wird am Samstag von seinem Assistenten vertreten.

Im Übrigen erwarten wir keine personellen Wechsel in den beiden Startformationen im Vergleich zum vergangenen Spieltag.

Unser Braunschweig - Fürth Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Die Mannschaft, die seit sieben Pflichtspielen sieglos ist und sechs dieser sieben Partien verloren hat, trifft auf einen Gegner, der seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen ist und gegen den sie die letzten drei Heimspiele zu Null verloren hat. Für uns ist es sehr wahrscheinlich, dass die Franken hier mindestens einen Punkt holen. Nachdem die Löwen bislang 16 Gegentore an den ersten fünf Spieltagen kassiert haben, gehen wir außerdem von einigen Treffern aus, allen voran der Gäste, die in vier der sechs Pflichtspiele in dieser Saison auch mindestens doppelt getroffen haben.