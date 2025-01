Braunschweig - Schalke Tipp, Prognose, Quoten 18.01.2025

SPORT1 Betting 16.01.2025 • 23:00 Uhr Braunschweig - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wird Schalke seiner Favoritenrolle gerecht?

Unser Braunschweig - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Es erwartet uns ein Duell in der unteren Tabellenregion, in dem S04 trotzdem als klarer Favorit gegen angeschlagene Braunschweiger gilt. Im Wett Tipp heute setzen sich die Königsblauen auswärts durch.

Am 18. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga, wenn Eintracht Braunschweig im Eintracht Stadion auf Schalke 04 trifft. Die Partie beginnt um 13:00 Uhr und verspricht, ein echter Krimi zu werden.

Braunschweig, derzeit auf Platz 17, kämpft verzweifelt um den Klassenerhalt, während Schalke 04 als Favorit mit Platz 13 und 20 Punkten in die Braunschweig Schalke Prognose geht. Die Buchmacher sehen Schalke mit Quoten knapp über 2,00 als wahrscheinlichen Sieger.

Daher lautet unser Braunschweig Schalke Wett Tipp heute: „Sieg Schalke“ zu einer Quote von 2,15 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Schalke auf „Sieg Schalke“:

Schalke hat in den letzten 5 Spielen mit 2S-2U-1N abgeschnitten.

Braunschweig hat eine enttäuschende Bilanz von 0S-1U-4N.

Schalke hat das letzte Aufeinandertreffen mit 5:1 gewonnen, ein weiterer Vorteil für den Braunschweig gegen Schalke Tipp.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Schalke Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Duell in der 2. Bundesliga lautet: Schalke 04 wird das Spiel gewinnen. Dieser Ansicht sind auch die Buchmacher, da sie der Eintracht nur mit hohen Braunschweig Schalke Quoten von 3,00 den Heimsieg zutrauen. Diese Quoten könnt ihr auch in diversen Sportwetten Apps anspielen.

Für ein Remis bekommt man eine noch höhere Quote von 3,75. Der Sieg der favorisierten und zuletzt besser in Form kommenden Gelsenkirchner wird mit Braunschweig vs Schalke Wettquoten von 2,15 belohnt - noch immer ein hoher Wert für viel Value. Mit der Verwendung eines Sportwetten Bonus könnt ihr nicht viel falsch machen.

Braunschweig - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:1 Nürnberg (A), 0:3 Elversberg (H), 0:5 Düsseldorf (A), 0:0 Regensburg (H), 2:3 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 4:1 Elversberg (A), 1:1 Düsseldorf (H), 4:2 Paderborn (A), 0:3 Kaiserslautern (H), 2:2 HSV (A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Schalke: 1:5 (A), 0:1 (A), 1:0 (H), 1:3 (H), 1:3 (A).

Braunschweig befindet sich derzeit auf dem 17. Platz und kämpft verzweifelt gegen den Abstieg, was zusätzlichen Druck bedeutet.

Das letzte Aufeinandertreffen gewann S04 deutlich mit 5:1, was ihnen einen psychologischen Vorteil in der Braunschweig vs. Schalke Prognose verschafft.

Schalke 04 hat die besseren Karten und die Statistik spricht für sie. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie ihre Überlegenheit auf dem Platz zeigen.