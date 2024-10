Brest - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 23.10.2024

SPORT1 Betting 22.10.2024 • 09:00 Uhr Brest - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer kassiert die erste Niederlage?

Unser Brest - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 23.10.2024 lautet: Auf dem Papier ist Bayer zu Gast in der Bretagne der klare Favorit. Das Kräftemessen im Wett Tipp heute könnte sich aber deutlich enger gestalten als gedacht.

Sieben Vereine sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die neue Champions-League-Saison gestartet. Dazu gehören auch Stade Brest und Bayer Leverkusen. Am Mittwoch treffen die beiden Mannschaften in der Bretagne direkt aufeinander. Laut der Brest Leverkusen Prognose ist die Werkself klar favorisiert.

Wir gehen den Tipp etwas vorsichtiger an und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brest vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Die Qualität spricht klar für Bayer

Brest steht in dieser Ligue-1-Saison nach acht Spieltagen nur auf Platz 11

Leverkusen hat von den letzten 12 Europapokal-Gastspielen gerade mal eines verloren

Brest vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die „Ti‘Zefs“ sind das erste Mal im Europapokal am Start. Die Bretonen kommen aktuell auch nur auf einen Marktwert von 120 Millionen Euro. So haben die Rot-Weißen im Duell mit Bayer (634 Mio. Euro) klar das Nachsehen. Das wirkt sich auch auf die Brest vs Leverkusen Quoten aus.

Für einen Erfolg des Auswärtsteams klettern die Quoten lediglich auf einen Bestwert von 1,52. Ganz anders sieht es mit einem Erfolg der Hausherren aus. Hier bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz Brest gegen Leverkusen Wettquoten zwischen 5,75 und 6,60.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brest vs Leverkusen Prognose: Können die „Piraten“ den Favoriten ärgern?

Seit Trainer Eric Roy im Januar 2023 Stade Brest übernommen hat, geht es mit dem Verein steil bergauf. Der dritte Rang am Ende der vergangenen Saison war nicht nur die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, sondern sorgte auch für die erste Europapokal-Teilnahme. Im Sommer mussten die Verantwortlichen dann aber einige Leistungsträger ziehen lassen. Coach Roy blieb jedoch und kümmerte sich um den Neuaufbau. So überrascht es nicht, dass der Start in die neue Saison etwas holprig ausgefallen ist.

Nach acht Spieltagen stehen die „Ti‘Zefs“ mit drei Siegen und vier Niederlagen (1U) nur im grauen Mittelfeld (Platz 11). Daheim sind die „Piraten“ aber seit vier Ligue-1-Partien ungeschlagen (3S, 1U) und kassierten in diesem Zeitraum gerade mal ein Gegentor. Dafür legte Brest in der Königsklasse mit einem 2:1 daheim gegen Sturm Graz und einem 4:0 bei RB Salzburg gut los, daran wollen die Franzosen im Brest Leverkusen Tipp anschließen. Nur vier Teams haben in dieser CL-Saison mehr Großchancen kreiert als „Brestois“. Zudem kommen lediglich drei Mannschaften auf einen kleineren PPDA-Wert (8,6).

Wenig überraschend tut sich Leverkusen in dieser Saison etwas schwerer als in der sensationellen Spielzeit 2023/24, als man von Rekord zu Rekord eilte. So ging die lange Serie ohne Niederlage (35 Spiele) in der Liga Ende August mit einem 2:3 daheim gegen RB Leipzig zu Ende. Auch am 6. Spieltag reichte es in der BayArena gegen Aufsteiger Kiel nur zu einem 2:2. Am Samstag zeigte die Werkself mit dem 2:1-Heimsieg gegen die Eintracht aber eine starke Reaktion und kletterte mit dem Erfolg auf Platz 4. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern beträgt drei Punkte.

Defensiv agierte der deutsche Meister zupackend und aggressiv. Auch in der Offensive fand die Truppe von Coach Xabi Alonso immer wieder Lösungen. B04 hat in sieben Liga-Partien dieser Saison schon 13 Gegentore kassiert. In der kompletten Spielzeit 2023/24 waren es gerade mal 24 Gegentreffer. In der Königsklasse hält sich Bayer mit zwei Siegen in zwei Spielen aber noch ohne Gegentor. Nach einem extrem starken 4:0 zu Gast bei Feyenoord Rotterdam folgte ein 1:0 daheim gegen AC Milan. Von den jüngsten zwölf Europapokal-Auswärtsspielen hat Leverkusen nur eines verloren (8S, 3U).

Brest - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brest: 1:1 Stade Rennes (H), 2:0 Le Havre (H), 4:0 RB Salzburg (A), 0:3 Auxerre (A), 2:0 Toulouse (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Frankfurt (H), 2:2 Holstein Kiel (H), 1:0 AC Milan (H), 1:1 Bayern München (A), 4:3 VfL Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Brest vs Leverkusen: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Leverkusen konnte nur eines von fünf Gastspielen in Frankreich für sich entscheiden (1U, 3N).

Im September 2001 gewann man in der CL-Gruppenphase in Lyon. In der Brest vs. Leverkusen Prognose schaut einiges nach dem zweiten Triumph in Frankreich aus.

B04-Stürmer Victor Boniface ist mit sechs Toren in den letzten sieben Pflichtspielen aktuell sehr treffsicher. Trifft der Angreifer auch am Mittwoch? Dann bekommt ihr für diesen Brest Leverkusen Tipp bei Bwin eine Quote von 2,15.

Ganz entspannt spielt ihr diese Wette in Verbindung mit dem aktuellen Bwin Gutschein.

So seht ihr Brest - Leverkusen im TV oder Stream:

23. Oktober 2024, 18:45 Uhr, Stade de Roudourou, Guingamp

Übertragung Stream: DAZN

Fans des amtierenden deutschen Meisters können die Partie ihrer Mannschaft zu Gast bei Stade Brest nur bei DAZN live verfolgen. Denn der Streaming-Anbieter überträgt einen Großteil der Spiele aus der Königsklasse exklusiv.

Brest kann seine Champions-League-Heimspiele nicht in der 140.000 Einwohnerstadt austragen, sondern muss etwa 100 Kilometer Richtung Landesinnere ins Stade de Roudourou von Lokalrivale Guingamp ausweichen. Anpfiff am Mittwoch ist schon um 18:45 Uhr.

Brest vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brest: Bizot – Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara – Camara, Magnetti, Lees Melou - Doumbia, Pereira Lage, Ajorque

Ersatzbank Brest: Coudert (Tor), Amavi, Zogbé, Fernandes, Camblan, Mama Baldé, Martin, Doumbia, Faivre, del Castillo

Startelf Leverkusen: Hradecky – Hincapié, Tah, Tapsoba – Mukiele, Xhaka, Garcia, Grimaldo – Hofmann, Terrier – Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar (Tor), Andrich, Frimpong, Adli, Boniface, Belocian, Palacios, Tella, Wirtz

Die Hausherren müssen ohne Coulibaly, Le Cardinal, Sima und Locko auskommen. Lees Melou feierte am vergangenen Spieltag nach einem Wadenbeinbruch sein Comeback.

In der Brest Leverkusen Prognose werden die Gäste Superstar Florian Wirtz, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat, wohl erstmal wieder nur auf die Bank setzen.

Unser Brest - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Leverkusen sollte Brest trotz des schwachen Starts der „Piraten“ in der Liga nicht unterschätzen. Mit ihrer Stabilität und ihrem Einsatz können die Bretonen vielen Gegnern das Leben schwer machen.

Das haben sie schon an den ersten zwei CL-Spieltagen unter Beweis gestellt. Sicherlich spricht die Qualität klar für die Gäste, aber da die Werkself in dieser Saison auch noch nicht ihre Top-Form erreicht hat, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.