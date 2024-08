Bröndby - Legia Warschau Tipp, Prognose & Quoten 8.8.2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 09:00 Uhr Bröndby - Legia Warschau Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Qualifikation Wette | Bleibt Bröndby im eigenen Stadion bei der perfekten Ausbeute?

Unser Bröndby - Legia Warschau Sportwetten Tipp zum Conference League Qualifikationsspiel am 08.08.2024 lautet: Auf unterhaltsame Art und Weise hat sich Bröndby nach drei Spieltagen an die Spitze der dänischen Superligaen gespielt. Im Wett Tipp heute geben wir den Gastgebern einen leichten Vorteil.

Erfolgreicher Angriffsfußball ist eine Spielweise, mit der ein Publikum verzückt wird. Bröndby zelebrierte in der Frühphase dieser Saison einen attraktiven Spielstil, der sie mit sieben Punkten aus drei Liga-Spielen an die Spitze der dänischen Superligaen geführt hat.

Inklusive der beiden Qualifikationsspiele zur Conference League sind die Gastgeber schon seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute bleibt diese Serie bestehen. Bei Winamax spielen wir eine Quote von 1,86 für „Sieg Bröndby“.

Darum tippen wir bei Bröndby vs Legia Warschau auf „Sieg Bröndby“:

Bröndby ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 2U).

In allen 5 Pflichtspielen hat Bröndby mindestens doppelt getroffen.

Legia hat in den letzten beiden Liga-Spielen nur ein Tor erzielt.

Bröndby vs Legia Warschau Quoten Analyse:

Einfach ist die Bröndby Legia Warschau Prognose nicht. Beide Trainer favorisieren ein System mit einer Dreier-/ Fünferkette und priorisieren unterschiedliche Phasen im Spiel. Bröndby verlässt sich gerne auf die eigene Stärke im Angriff und wird von den Wettanbietern mit Siegquoten bis 1,90 favorisiert.

Legia Warschau ist eine Mannschaft, der vorrangig die Qualitäten gegen den Ball als Grundlage zum Erfolg dienen. Auswärts ist die Siegwahrscheinlichkeit des polnischen Vertreters mit Quoten bis 4,20 eher gering, weshalb ein Erfolg der Gäste nur mit einer Gratiswette gespielt werden sollte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bröndby vs Legia Warschau Prognose: Kaum zu zähmen

Nach drei Spieltagen hat sich Bröndby an die Spitze der dänischen Superligaen gesetzt. In nur drei Begegnungen erzielten die „Jungs vom westlichen Stadtrand“ insgesamt sieben Treffer und blieben in keiner Partie bei weniger als zwei erzielten Toren.

Das 3-4-3 dient dem dänischen Vertreter als Grundformation. Gut abgestimmte Abläufe verhalfen auch in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation nach beiden Partien gegen den KF Llapi zu einem Gesamtergebnis von 8:2.

Glück spielt in der Offensive von Jesper Sörensen eine untergeordnete Rolle, wie die meisten erwartbaren Tore in der dänischen Superligaen (6,0 xG) eindrucksvoll bestätigen. Zudem rollte Bröndby in beiden absolvierten Pflichtspielen vor eigener Kulisse zu zwei Siegen und 8:1 Toren.

Im Bröndby-Stadion (8:1 Tore) waren Gegentore bislang kein großes Thema, auswärts hingegen schon. Fernab der vertrauten Bedingungen ist das Torverhältnis nach drei Pflichtspielen deutlich ausgeglichener (7:5).

Bröndby - Legia Warschau Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bröndby: 2:0 Lyngby (A), 2:2 KF Llapi (A), 2:1 Vejle (H), 6:0 KF Llapi (H), 3:3 Viborg (A).

Letzte 5 Spiele Legia Warschau: 1:2 Gliwice (H), 5:0 Caernarfon (A), 1:0 Kielce (A), 6:0 Caernarfon (H), 2:0 Zaglebie Lubin (H).

Letzte Spiele Bröndby vs. Legia Warschau: 2:2 (A), 1:1 (H).

Legia Warschau ist im April 2024 einen mutigen Schritt gegangen. Goncalo Feio wurde als neuer Cheftrainer vorgestellt, nachdem er in seiner ersten Trainerstation auf Profi-Niveau in der zweiten polnischen Liga in 54 Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,91 gekommen war.

Das Pikante an seiner Verpflichtung ist das Alter. Der Portugiese ist gerade Mal 34 Jahre jung. Die volle Rückendeckung erhält er nach zwölf Spielen und durchschnittlich 2,17 Punkten pro Begegnung verständlicherweise dennoch.

Unter seiner Anleitung ist die Verteidigung des polnischen Vertreters ziemlich stabil und nur schwer zu überwinden. Der 15-fache polnische Meister hat vier von fünf Pflichtspielen in dieser Saison ohne Gegentor gewonnen.

Allerdings erzielten die Gäste in ihren letzten beiden Liga-Spielen jeweils nur einen Treffer. Das reichte jüngst gegen Gliwice nicht und so verlor Legia Warschau die Auswärtspartie am Ende mit 1:2. Eine Partie mit „Beide Teams treffen: Nein“ ist denkbar und bei Tipwin mit einer Quote von 1,95 ausgeschrieben.

Unser Bröndby - Legia Warschau Tipp: Sieg Bröndby

Das Angriffsspiel der Hausherren wird durch die starke Defensive des polnischen Vertreters auf eine ernsthafte Probe gestellt. Durch ihre fantastische Frühform trauen wir den Hausherren dennoch den entscheidenden Treffer und somit einen Sieg im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zu.