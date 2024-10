Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 01.11.-03.11.

SPORT1 Betting 30.10.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 9. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 9. Spieltag vom 01.11. - 03.11.2024: Für Nuri Sahin und den BVB wird es im Wett Tipp heute extrem schwierig. Ebenso kritisch sehen wir die Ausgangslage für Leverkusen gegen Stuttgart.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 9. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Leverkusen vs. Stuttgart Stuttgart über 1,5 Tore 2.55

Bayern vs. Union Berlin Beide Teams treffen: Nein 1.77

Hoffenheim vs. St. Pauli Hoffenheim unter 1,5 Tore 2.10

Wolfsburg vs. Augsburg Wolfsburg über 1,5 Tore 1.78

Kiel vs. Heidenheim Heidenheim über 1,5 Tore 2.10

Dortmund vs. RB Leipzig Sieg RB Leipzig (DNB) 2.20

Freiburg vs. Mainz Sieg Freiburg 1.70

Gladbach vs. Werder Bremen Werder Bremen über 1,5 Tore 2.10

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. VfB Stuttgart

Der Meisterschafts-Hangover ist bei der Werkself in vollem Gang und die Titelverteidigung erweist sich als kaum lösbare Mission für Xabi Alonso und sein Team. B04 kassierte bislang in jedem Ligaspiel mindestens ein Gegentor und fällt mit 15 zugelassenen Gegentoren aus der Reihe der Spitzenteams.

Fünf der acht Spieltage schloss Leverkusen mit „Über 1,5 Gegentoren“ ab, zuletzt gesehen beim 2:2 in Bremen. Die Werkself lag während der Partie zwei Mal in Führung, konnte diese aber nicht über die Zeit retten. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison verspielte der amtierende Meister einen Vorsprung. Insgesamt ließ B04 neun Zähler nach einer Führung liegen.

Stuttgart knabbert derzeit an den Resultaten, hat aber weiterhin eine hervorragende Offensive beisammen, der 15,8 erwartbare Treffer geglückt sind (4.). Zudem ist Deniz Undav in Topform und jubelte über fünf Treffer in seinen sechs vorangegangenen Bundesliga-Einsätzen.

Wir sehen Leverkusen in der Defensive wackeln und entscheiden uns für eine „Stuttgart über 1,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 2,55 bei Betano.

Vorteilhafte Matchups

Holstein Kiel hat riesige Probleme in der Verteidigung und das nicht nur gegen Erstligisten. Unter der Woche schied die KSV durch eine 0:3-Niederlage gegen kriselnde Kölner aus dem DFB-Pokal aus. Es war ein weiterer Beleg für eine heillos überforderte Hintermannschaft des Aufsteigers.

Zurück zur Bundesliga: Dort erlaubte Kiel 15,9 erwartbare Gegentore (16.) und schluckte an jedem Spieltag „Über 1,5 Gegentore“. Im Heimspiel gegen Heidenheim sehen wir die Störche nicht in der Lage, das schnelle Umschaltspiel der Gäste zu verteidigen. Bedeutet: „Heidenheim über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei NEO.bet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg verpasste in fünf aufeinanderfolgenden Bundesliga-Duellen gegen den FCA einen Sieg. Das könnte sich an diesem Wochenende ändern. Augsburg verlor saisonübergreifend sieben Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge und kassierte bislang in drei Gastauftritten elf Gegentore.

Die Hintermannschaft der Fuggerstädter bietet keinerlei Stabilität, erlaubte 19 Gegentreffer (16.) und kassierte in allen acht Partien mindestens ein Gegentor. Bei ODDSET gehen wir einen Schritt weiter und erwarten von „Wolfsburg über 1,5 Tore“. Die angebotene Quote von 1,78 ist auf jeden Fall lohnend.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Werder Bremen ist eine bemerkenswerte Mannschaft. Bis zum letzten Spieltag hatte der SVW noch kein Tor im eigenen Stadion erzielt. Im Vergleich mit Leverkusen verwöhnten die Bremer ihr Publikum, kämpften sich nach zweifachem Rückstand ins Spiel und punkteten gegen den amtierenden Meister (2:2).

Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor ist herausragend (21,5 Prozent Schussverwandlungsquote) und wird bisher nur von Bayern (25,4 Prozent) übertroffen. Zu Gast in Gladbach trauen wir „Werder Bremen über 1,5 Tore“ zu und spielen die Quote von 2,10 bei Tipwin.

Daten und Fakten zum 9. Spieltag:

RB Leipzig beendete 3 Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor.

St. Pauli (100) gab mehr Schüsse als Hoffenheim (95) ab.

Frankfurt verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 14 Bundesliga-Heimspiele.

Knallhart ist die aktuelle Lage für den BVB. Dortmund schied im DFB-Pokal gegen Wolfsburg aus (0:1) und zeigte erneut eine miserable Leistung. Am kommenden Wochenende droht der nächste Rückschlag im Spitzenspiel gegen RB Leipzig. Die Roten Bullen gewannen sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen die Schwarz-Gelben.

Darüber hinaus ist das Selbstvertrauen des Tabellen-Zweiten groß. Marco Rose genießt es derzeit, seiner Mannschaft in der Arbeit gegen den Ball zuzuschauen und beobachtet Woche für Woche die beste Verteidigung der Bundesliga (3 Gegentore). Wir wählen für diese Paarung den Buchmacher Bet-at-Home und spielen dort „Sieg RB Leipzig (DNB)“ mit einer Quote von 2,20.

Weitere Partien am 9. Spieltag der Bundesliga:

Zum Duell zwischen Freiburg und Mainz halten wir es kurz. Die Breisgauer gewannen drei der ersten vier Heimspiele unter Julian Schuster. Der FSV reist ohne den verletzten Top-Torjäger Jonathan Burkardt an. Unter diesen Bedingungen ist Sunmaker dennoch bereit, für einen „Sieg Freiburg“ eine Quote von 1,70 zu vergeben.

Am unteren Ende der Bundesliga liegen die Mannschaften noch nahe beieinander. Hoffenheim (8 Punkte) empfängt St. Pauli (5 Punkte) und muss aufpassen. Die Kiezkicker hielten in drei ihrer letzten fünf Bundesliga-Partien die Null. Hoffenheim hingegen erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen keinen eigenen Treffer. Für „Hoffenheim unter 1,5 Tore“ nutzen wir unseren Bet365 Angebotscode und spielen eine Quote von 2,10.

Wesentlich härter erwischt es den VfL Bochum. Das Tabellenschlusslicht erlaubte die meisten erwartbaren Gegentore (20,2 xGA) und bereits 22 Gegentreffer. Im Vergleich mit der SGE erwarten wir einen „Sieg Frankfurt (HC -1)“. Dafür holt Bwin eine Quote von 1,78 aus dem Regal.