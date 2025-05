Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 17.05.2025

SPORT1 Betting 15.05.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 34. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 34. Spieltag vom 17.05.2025: Im Wett Tipp heute sind mehrere Teams in Torlaune.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 34. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Freiburg vs. Frankfurt

Die Meisterschaft ist entschieden, die beiden Absteiger stehen fest. Höchste Aufregung herrscht dagegen noch im Kicken um die Champions-League-Plätze. Freiburg (4.) empfängt Frankfurt (3.) zum absoluten Topspiel am letzten Spieltag. Beide Mannschaften sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen.

Der SCF braucht voraussichtlich einen Sieg, um in die Königsklasse einzuziehen - den Adlerträgern reicht ein Remis. Beste Voraussetzungen für die Hessen, auf Umschaltmomente zu setzen. Darin sind die Gäste besser als jedes andere Bundesliga-Team (12 Tore).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zudem steht Dino Toppmöller in Hugo Ektike der Angreifer mit den zweitmeisten erwartbaren Toren im deutschen Oberhaus zur Verfügung (21,02 xG). Ebenfalls interessant: Freiburg kassierte in fünf der acht vorangegangenen Bundesliga-Partien mindestens zwei Gegentore.

Wir sehen Frankfurt in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine “Frankfurt Über 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 2,01 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Verpasst Leipzig den europäischen Wettbewerb?

Ursprünglich ist das Projekt in Leipzig auf den Bundesliga-Titel ausgelegt worden. Davon sind die Roten Bullen zumindest in dieser Spielzeit ein gutes Stück weit entfernt. Die Roten Bullen sind seit vier Spieltagen sieglos (3U, 1N) und hatten am vergangenen Wochenende Glück, dass gegen Werder Bremen keine Niederlage auf der Anzeigetafel erschienen ist.

Vor dem letzten Spieltag rangieren die Sachsen außerhalb der europäischen Plätze. Die Verteidigung hat zuletzt keinen guten Job gemacht und vor dem 0:0 gegen Werder insgesamt sieben Gegentore durch Frankfurt (0:4) und Bayern (3:3) hingenommen. Wir haben deshalb aus der Merkur Bets App eine Quote von 1,95 für “VfB Stuttgart Über 1,5 Tore” herausgesucht.

Punktgleich, aber mit dem besseren Torverhältnis hat Mainz die Position direkt vor RB Leipzig eingenommen. Europa ist für die 05er möglich, auch wenn es dafür voraussichtlich einen Sieg gegen Leverkusen benötigt. Für die Werkself gibt es keinen echten Antrieb mehr, die Saison ist gelaufen. Genau das ist zuletzt auf dem Feld zu sehen gewesen.

Der Vorjahresmeister kassierte im letzten Bundesliga-Heimspiel von Xabi Alonso eine 2:4-Niederlage gegen den BVB, nachdem zuvor schon ein schmeichelhaftes 2:2 gegen Freiburg herausgesprungen ist. Mainz wiederum ist seit zwölf Heimspielen ungeschlagen, weshalb wir uns gerne bei Merkur Bets an der Quote von 2,15 für “Sieg Mainz” bedienen.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Dortmund ist das beste Team der letzten sechs Spielrunden (16 von 18 möglichen Punkten) und könnte für diesen Endspurt tatsächlich belohnt werden. Die Schwarz-Gelben treffen im eigenen Stadion auf die bereits abgestiegenen Störche mit der schwächsten Bundesliga-Defensive (77 Gegentore).

Nachdem der BVB zuletzt vier Siege in Folge gefeiert und 14 Treffer erzielt hat, sind die Rollen definitiv eindeutig. “Dortmund Über 3,5 Tore” ist durchaus möglich und nach einer Anmeldung bei Merkur Bets für eine Quote von 1,75 zu haben. Es wäre für die Kovac-Elf das dritte Bundesliga-Spiel in Folge mit mindestens vier erzielten Toren.

Daten und Fakten zum 34. Spieltag:

Andrej Kramaric hat in seiner Karriere bereits 11 Tore am letzten Bundesliga-Spieltag erzielt.

Freiburg verlor in den letzten 4 Spielzeiten jeweils das letzte Spiel der Saison.

Dortmund hat die ligaweit beste Chancenverwertung (22 Prozent).

Bayern darf zum Abschluss der Saison nochmal im Kraichgau ran. Die Münchner stehen bereits als Meister fest, haben aber noch die Chance auf den Torrekord im deutschen Oberhaus. Dafür bräuchten der FCB mindestens sechs Tore. Wir wollen aber nicht zu hoch greifen und fangen mit “Bayern Über 2,5 Tore” an. Die Quote dafür liegt bei 1,86.

Für Werder Bremen sind jegliche Träume vom europäischen Wettbewerb am letzten Spieltag geplatzt (0:0 vs. RB Leipzig). Heidenheim hat die Relegation bereits sicher. Beide Defensiven haben zuletzt mehrfach ein Gegentor verhindert. Eine Wette auf “Unter 2,5 Tore” sollte einer Value-Quote von 2,63 in euren Gedanken vorkommen.

Weitere Partien am 34. Spieltag der Bundesliga:

Der Vergleich zwischen Augsburg und Union Berlin hat keine Auswirkungen mehr auf die Entscheidungen am letzten Spieltag. Die Fuggerstädter verpassten in drei ihrer vier vorangegangenen Auftritte einen Torerfolg und haben zuletzt drei aufeinanderfolgende Partien verloren. Wir empfehlen einen “Sieg Union Berlin (HC +1)” mit einer Quote von 1,73.

Eine Paarung mit mehreren Torjubeln könnte im Borussia-Park stattfinden. Gladbach (568) hat ligaweit die meisten gegnerischen Schüsse erlaubt. Zudem endeten jüngst drei von vier Paarungen der Folgen mit mindestens vier Toren im Spiel. Darüber hinaus will Wolfsburg mit Interimstrainer Daniel Bauer einen Negativrekord verhindern. Wir spielen “Über 3,5 Tore” und nutzen dafür die Quote von 1,81 bei Merkur Bets.