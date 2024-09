Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 27.09.-29.09.

SPORT1 Betting 25.09.2024 • 16:20 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 5. Spieltag hat Tipp-Experte Christoph seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 5. Spieltag vom 27.09. - 29.09.2024: Fragen über Fragen: Glückt den Bayern die Revanche? Geht der Lauf des VfB weiter?

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 5. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Dortmund vs. Bochum Sieg Dortmund mit HC -1 1,70

Leipzig vs. Augsburg Sieg RB Leipzig zu Null 2,75

Freiburg vs. St. Pauli Sieg Freiburg 1,65

Wolfsburg vs. VfB Stuttgart Sieg VfB Stuttgart 2,20

Mainz vs. Heidenheim Beide Teams treffen 1,65

Gladbach vs. Union Berlin Doppelte Chance X2 1,73

Kiel vs. Frankfurt Sieg Frankfurt 1,64

Hoffenheim vs. Werder Bremen Doppelte Chance X2 1,62

Top-Spiel der Woche: Bayern vs Leverkusen

Ohne Frage steigt das Top-Spiel der Woche am frühen Samstagabend in der Allianz Arena, wenn der Rekordmeister den amtierenden Champion aus Leverkusen empfängt. Die Bayern wollen in dieser Saison die Kräfteverhältnisse im Oberhaus wieder zurechtrücken.

Der Anfang ist mit sechs Siegen in sechs Pflichtspielen schon gemacht. Da die Werkself am 2. Spieltag daheim gegen Leipzig als Verlierer vom Feld ging, haben die Münchner schon drei Punkte Vorsprung auf den Rivalen.

Zudem ist die Offensive des FCB in Bestform und kam in den letzten drei Pflichtspielen zusammen auf 20 Treffer. Die Defensive von Bayer ist mit neun Gegentoren an den ersten drei Spieltagen dagegen noch recht wackelig.

Da Leverkusen zudem nur vier von 47 Gastspielen in München gewinnen konnte und auf seinen großen Angstgegner trifft, rechnen wir wie die Buchmacher mit einem Sieg der Hausherren im Spitzenspiel.

Am Ende entscheiden wir uns für eine „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,88 bei Merkur Bets.

Thema der Woche: Setzt der VfB zum nächsten Aufschwung an?

Vizemeister Stuttgart war mit einem 1:3 in Freiburg und einem 3:3 daheim gegen Mainz etwas holprig in die neue Saison gekommen. Doch spätestens mit dem 3:1-Sieg am dritten Spieltag in Gladbach ist der VfB wieder zur Stelle.

Zwar gab es in der Königsklasse ein 1:3 bei Real Madrid, doch dort traten die Schwaben sehr couragiert auf und verloren am Ende nur sehr unglücklich. Bei einem Chancenverhältnis von 10:11 aus Sicht der Gäste wäre sicher mehr möglich gewesen.

Die letzten Zweifel an der Form der Brustringträger wurden am vergangenen Wochenende mit der 5:1-Gala daheim gegen den BVB weggespült. Hier zeigte sich, was für technische Vorteile die Männer von Coach Sebastian Hoeneß im Vergleich mit Dortmund haben.

Am Samstag wollen die Stuttgarter den Aufwärtstrend in Wolfsburg fortsetzen. Daran haben wir auch nicht viele Zweifel. Während die Wölfe seit dem 19. Spieltag der Vorsaison elf Mal als Verlierer vom Platz gingen, kassierte der VfB in diesem Zeitraum nur zwei Pleiten.

So sehen wir die Gäste beim Wolfsburg VfB Stuttgart Wett Tipp heute vorne und setzen zur Quote von 2,20 bei ODDSET auf die Wette „Sieg VfB Stuttgart“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Nach der Klatsche gegen den VfB ist der BVB dringend auf Wiedergutmachung aus. Die gute Nachricht: Die Dortmunder dürfen am Wochenende mal wieder an einem Freitagabend ran. Seit Januar 2004 ist die Borussia in 37 Bundesliga-Heimspielen an einem Freitag ungeschlagen (28S, 9U).

Die Chancen, dass ausgerechnet der VfL diese Serie durchbricht, stehen nicht besonders gut. Denn Bochum holte an den ersten vier Spieltagen nur einen Punkt bei 3:7 Toren. Die Rote Laterne vermeidet der VfL lediglich durch das bessere Torverhältnis im Vergleich mit den Aufsteigern St. Pauli und Kiel.

So spricht am Ende viel für einen Handicap-Sieg der Hausherren. Für den Tipp „Sieg Dortmund HC -1″ bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,70. Natürlich nutzen wir zuvor noch den aktuellen Betano Promo Code.

Daten und Fakten zum 5. Spieltag:

Leverkusen konnte nur 4 von 47 Gastspielen bei Rekordmeister Bayern gewinnen

Der BVB ist vor dem Duell mit Bochum seit Januar 2004 in 37 Bundesliga-Heimspielen an einem Freitag ungeschlagen (28S, 9U)

Der VfB Stuttgart verlor vor dem Duell mit Wolfsburg nur zwei der letzten 20 Bundesliga-Spiele

Aufsteiger St. Pauli versucht im Breisgau den ersten Saisonsieg zu holen. Doch daheim gewann Freiburg vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gegen die Kiezkicker (1N). Zudem warten die „Boys in Brown“ schon seit 16 Bundesliga-Spielen (2U, 14N) auf einen Sieg.

Der Sport-Club steht dagegen mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen bei neun Punkten und hat damit seinen Startrekord eingestellt. Gegen Aufsteiger verlor der SCF auch keines seiner letzten neun Bundesliga-Heimspiele (7S, 2U).

Da wir dem Aufsteiger gegen die formstarken Freiburger nicht viel zutrauen, spielen wir bei Freiburg gegen St. Pauli bei Happybet mit einer Quote von 1,65 die Wette „Sieg Freiburg“.

Weitere Partien am 5. Spieltag der Bundesliga:

Der andere Liga-Neuling Kiel ist in Frankfurt zu Gast. Auch die Eintracht ist seit elf Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (8S 3U). Zudem feierte die SGE mit neun Punkten nach vier Partien den besten Bundesliga-Start seit acht Jahren. Kiel ist dagegen mit einem Punkt und 5:13 Toren das Schlusslicht der Liga.

Für einen Dreier der Eintracht bekommen wir bei Kiel gegen Frankfurt bei Sunmaker eine Sieg-Quote von 1,64.

Mit dem bitteren 0:5 daheim gegen die Bayern ging für Werder am vergangenen Samstag eine Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Spielen zu Ende. Nun will Bremen eine neue Serie starten. Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Denn Gegner Hoffenheim steckt in der Krise und hat den schwächsten Saisonstart seit neun Jahren hingelegt. So dürften die Gäste mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen, was uns zum Tipp „Doppelte Chance X2″ verleitet, für den wir bei Winamax eine Quote von 1,62 bekommen.

In dieser Saison ist neben den Bayern und Leipzig nur Union Berlin noch ungeschlagen. Das wollen die Eisernen auch nach dem 5. Spieltag bleiben. Gut, dass es nun gegen Gladbach geht. Gegen die Fohlen kassierten die Berliner in elf Duellen lediglich eine Pleite (6S, 3U). Da zudem die Borussia auch gerade mal eines ihrer letzten zehn BL-Spiele gewinnen konnte, spielen wir hier mit einer Quote von 1,73 bei Betway den Tipp „Doppelte Chance X2″.