Celtic Glasgow - Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten

Unser Celtic Glasgow - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Schottland Cup Finale Spiel am 25.05.2024 lautet: Die letzten Duelle zwischen den ewigen Rivalen waren torreich. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das auch am Samstag der Fall sein wird.

Am Samstag wird in ganz Glasgow wieder Ausnahmezustand herrschen: Celtic und die Rangers stehen sich im Hampden Park gegenüber und kämpfen um den schottischen Cup. Es ist das 441. Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Vereinen. Die nationale Meisterschaft hat Celtic bereits gewonnen. Nun wollen die Bhoys auch das Double. In den vier Duellen der nunmehr abgelaufenen Premiership-Saison hatten die Grün-Weißen in der Regel auch die Nase vorne. Doch die Ergebnisse waren knapp und es gab einige Treffer.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,90 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Celtic Glasgow vs Glasgow Rangers auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Celtic traf zuletzt in 11 Pflichtspielen in Folge.

Die Rangers erzielten in ihren letzten 6 Partien insgesamt 17 Treffer.

In den letzten 3 direkten Duellen trafen beide Teams und es gab mindestens 3 Tore.



Celtic Glasgow vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Die Buchmacher gehen davon aus, dass Celtic das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnt und den Bhoys damit auch die Titelverteidigung im schottischen Cup gelingt. Für Wetten auf einen Sieg der Celts gibt es Quoten um 1,85. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Rangers kann man seinen Wetteinsatz hingegen mehr als vervierfachen.

Abwegig ist ein Sieg der Gers keinesfalls. Selbst die “Doppelte Chance X2″ für ein Ergebnis nach regulärer Spielzeit liefert noch Quoten, die mit Höchstwerten von 1,98 stark an der Marke von 2,00 kratzen. Insofern lässt sich über Wetten in Richtung der Rangers sicherlich nachdenken und erst recht, wenn man sie im Rahmen von Gratiswetten anspielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtic Glasgow vs Glasgow Rangers Prognose: Hitziges Old Firm Derby

Zum dritten Mal in Folge und zum zwölften Mal in den letzten 13 Jahren sicherte sich Celtic Glasgow jüngst die schottische Meisterschaft. Damit haben die Hoops nur noch einen Meistertitel weniger als Rekordchampion Glasgow Rangers. Diesen ließen sie in der nunmehr abgelaufenen Spielzeit mit acht Punkten hinter sich.

Knackpunkt war das direkte Duell am drittletzten Spieltag, das die Grün-Weißen knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Bis zu diesem Zeitpunkt lag Celtic nämlich nur drei Zähler vor den Rangers, die bei einem eigenen Sieg an Punkten gleichgezogen wären. So aber blieben die Celts auch im vierten direkten Duell in Serie ungeschlagen (3S, 1U).

Überhaupt haben die Bhoys zuletzt sieben Pflichtspiele in Folge für sich entscheiden können (eines davon aber erst im Elfmeterschießen im Halbfinale des schottischen Pokals). Weiter zurückblickend ist Celtic seit elf Pflichtspielen ungeschlagen (10S, 1U). Von den letzten 24 Pflichtspielen seit Ende Dezember 2023 haben die Hoops nur eines verloren (20S, 3U).

In der letzten Saison setzte sich Celtic im Finale des schottischen Cups mit 3:1 gegen Inverness durch. Es war bereits der 41. Pokaltriumph, womit die Celts unangefochtener Rekordsieger sind. Die Rangers kommen “nur” auf 34 Pokalsiege. Zuletzt verlor Celtic im Jahr 2002 ein Pokalfinale. Seitdem standen die Hoops zehnmal im Endspiel und gewannen immer.

Celtic Glasgow - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 3:2 St. Mirren (H), 5:0 Kilmarnock (A), 2:1 Glasgow Rangers (H), 3:0 Heart of Midlothian (H), 2:1 Dundee FC (A)

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 3:3 Heart of Midlothian (A), 5:2 Dundee FC (H), 1:2 Celtic Glasgow (A), 4:1 Kilmarnock (H), 2:1 St. Mirren (A)

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow vs Glasgow Rangers: 2:1 (H), 3:3 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 0:3 (A)



Die Glasgow Rangers gewannen den schottischen Cup hingegen in der vorletzten Saison. Gegen den Erzrivalen sahen sie in der Vergangenheit meistens schlecht aus. Nur eines der letzten elf direkten Aufeinandertreffen konnten die Gers für sich entscheiden (3U, 7N). In der Regel waren die direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs aber sehr eng.

Die letzten sechs Pleiten, welche die Rangers gegen Celtic kassierten, waren allesamt mit nur einem Tor Unterschied. Von daher bleiben wir bei unserer Meinung, dass man mit geringem Einsatz oder eben der Nutzung einer Freebet oder eines Bonus, wie dem Intertops Bonus, einen Tipp auf die nominellen Gäste bzw. die “Doppelte Chance X2″ wagen kann.

Zumindest einen Treffer sollten die Rangers erzielen. An den letzten beiden Premiership-Spieltagen schossen sie acht und in ihren letzten sechs Pflichtspielen insgesamt 17 Tore, was einem Schnitt von fast drei Treffern pro Partie entspricht. Nur einmal in ihren letzten sechs Spielen, bei der 1:2-Pleite bei Celtic, erzielten sie nicht zwei oder mehr Tore.

In der mittlerweile abgelaufenen Premiership-Saison 2023/24 kamen die Rangers auf insgesamt 87 und die Celts auf 95 Tore. Wenig überraschend treffen damit im Cup-Finale die beiden besten Offensiven Schottlands aufeinander. In nur zwei der letzten zehn direkten Duelle gab es nicht drei oder mehr Treffer. In den letzten drei Aufeinandertreffen gab es zudem Tore auf beiden Seiten.

Unser Celtic Glasgow - Glasgow Rangers Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Celtic geht als Favorit ins Endspiel, doch bekanntlich ist es nicht immer der Favorit, der sich durchsetzt - schon gar nicht in einem Derby und erst recht nicht im Old Firm! Value liegt für uns in Wetten in Richtung der Rangers, die nach der verpassten Meisterschaft alles dafür geben werden, um dem Rivalen das Double zu verwehren. Die letzten Duelle waren knapp und torreich und wir würden uns nicht wundern, wenn es dieses Mal wieder so sein sollte.

Zuletzt standen sich die beiden Glasgower Klubs tatsächlich vor 22 Jahren, mithin also im Jahr 2002 im schottischen Pokalfinale gegenüber. Die Gers gewannen mit 3:2 - es war wie erwähnt die bisher letzte Final-Pleite der Celts.