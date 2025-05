Chelsea - Djurgarden Tipp, Prognose & Quoten | 08.05.2025

Chelsea - Djurgarden Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Halbfinale Wette | Wer spielt sich in den Fokus?

Unser Chelsea - Djurgarden Sportwetten Tipp zum Conference League Halbfinale Spiel am 08.05.2025 lautet: Die Blues schenken ihren Anhängern im Wett Tipp heute einen ungefährdeten Heimsieg.

Die Blues haben eine erfolgreiche Woche hinter sich. Im Anschluss an den 4:1-Auswärtssieg gegen Djurgarden konnte das Team von der Stamford Bridge den frisch gekürten englischen Meister Liverpool schlagen (3:1). Dies war ein wichtiger Erfolg im Rennen um die Champions-League-Qualifikation. Diese spielt in unserer Chelsea Djurgarden Prognose erst einmal keine Rolle.

Fokussieren sollten wir uns stattdessen auf den einen oder anderen Rollenspieler, der seine Einsatzzeiten in der Conference League zum eigenen Vorteil nutzen will.

Wir erwarten im Chelsea Djurgarden Wett Tipp heute daher fokussierte Blues. “Sieg Chelsea (HC -2)” gibt es bei VBET zu einer Quote von 2,07 .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Djurgarden auf “Sieg Chelsea (HC -2)”:

Chelsea vs Djurgarden Quoten Analyse:

An der Stamford Bridge erwarten die Anhänger der Blues mit Blick auf die Chelsea Djurgarden Wettquoten einen hohen Sieg. Ein Dreier der Hausherren bringt euch nur Quoten bis 1,12 ein. Der Außenseiter aus Schweden erhält teilweise Siegquoten bis 25,00.

Chelsea vs Djurgarden Prognose: Die Motivation bleibt bestehen

Hinter dem Einzug ins Endspiel konnten die Blues bereits vor dem Chelsea Djurgarden Tipp einen Haken machen, nachdem das Hinspiel souverän mit 4:1 gewonnen worden war. Einen Mangel an Motivation muss Enzo Maresca bei seiner Auswahl jedoch nicht befürchten.

Der Kader von Chelsea ist breit und das Bedürfnis einzelner Spieler, sich zu zeigen, groß. Zu ihnen zählt Jadon Sancho. Der 25-Jährige hat seit dem Jahreswechsel in der Premier League nur zwei Scorerpunkte gesammelt und nicht mehr als drei Partien über die volle Spielzeit absolviert.

Seine drei vorherigen Leistungen in der Conference League haben dagegen Lust auf mehr gemacht. Der ehemalige BVB-Profi hat zwei dieser drei Paarungen über die volle Distanz absolviert und vier Scorerpunkte gesammelt.

Sancho ist bei weitem nicht der einzige Spieler im Kader der Blues, dem wir in der Chelsea vs. Djurgarden Prognose einen Treffer zutrauen.

Chelsea vs Djurgarden Statistik & Bilanz:

Ebenso wie im ersten Aufeinandertreffen sollten die Gastgeber in der Lage sein, mehr als drei Treffer zu erzielen. Das ist den Londonern bereits in fünf Conference-League-Partien gelungen.

“Chelsea Über 3,5 Tore” bringt euch definitiv Quoten von mehr als 2,50 ein und kann mit einer Gratiswette sinnvoll abgesichert werden. Ebenfalls kommt für die Chelsea gegen Djurgarden Prognose eine Wette auf “Über 3,5 Tore” im Spiel in Frage.

Schließlich solltet ihr in eurer Analyse nicht vergessen, dass die Blues ein relativ unerfahrenes Team sind, das gegnerische Mannschaften immer wieder zum Torjubel eingeladen hat.

Einen torlosen Auftritt der Blues können wir uns kaum vorstellen. Es klingt nach den eben gewählten Worten nur logisch, in der Chelsea vs. Djurgarden Prognose die Quoten für “Beide Teams treffen” heranzuziehen.

So seht ihr Chelsea vs Djurgarden im TV oder Stream:

Darüber hinaus hat das schwedische Team in vier der fünf vorangegangenen Auswärtsspiele der Conference League getroffen und schon im Hinspiel gegen Chelsea 1,39 erwartbare Tore herausgespielt.

Im laufenden Wettbewerb findet ihr neben Chelsea keine andere Mannschaft, die mehr als 24 erwartbare Tore erzielt hat (27,4 xG). Die Überlegenheit der Blues lässt sich in unzähligen Statistiken finden.

Chelsea vs Djurgarden: Die möglichen Aufstellungen

Zudem treten die Gäste mit einer durchwachsenen Form an der Stamford Bridge an. Djurgarden konnte zuletzt nur zwei von sechs Begegnungen gewinnen. Mehr als ein letztes Schaulaufen bleibt den Eisöfen in London nicht.