Chelsea - Gent Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2024

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 12:48 Uhr Chelsea - Gent Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wie läuft das erste Conference-League-Spiel der Blues?

Unser Chelsea - Gent Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 03.10.2024 lautet: In der Conference League gehen die Londoner als Top-Favorit auf den Titel an den Start. Das hat im Auftaktspiel natürlich auch Auswirkungen auf den Wett Tipp heute.

Als letzter der drei UEFA-Europapokal-Wettbewerbe startet in dieser Woche die Conference League in die neue Saison. Auch hier haben sich 36 Vereine für den neuen Liga-Modus qualifiziert. Erstmals gibt sich auch der Chelsea FC in dem noch recht jungen Wettbewerb die Ehre. Bei den Bookies sind die Blues aus London gleich die Top-Favoriten auf den Titel. So ist auch die Ausgangslage bei der Chelsea Gent Prognose keine Überraschung. Zum Auftakt am Donnerstag daheim gegen die KAA Gent stehen auch alle Zeichen auf Sieg.

Wir schätzen die Lage auch so ein und spielen mit einer Quote von 1,66 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg Chelsea HC -1″.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Gent auf „Sieg Chelsea HC -1″:

Heimvorteil und Qualität sprechen überdeutlich für die Blues

Chelsea ist seit 11 Heimspielen in der Europapokal-Gruppenphase ungeschlagen (7S, 4U)

Die Londoner haben die beste Offensive der Premier League

Chelsea vs Gent Quoten Analyse:

Der Blick auf die Chelsea Gent Quoten verrät uns, dass hier große Unterschiede aufeinandertreffen. Das geht schon beim Marktwert los. Während der Kader der Belgier nur auf 55 Millionen Euro kommt, ist das Aufgebot der Blues stolze 954 Mio. Euro wert.

So bekommt ihr bei den Wettanbietern ohne Steuer auch nur maximale Chelsea Gent Wettquoten von 1,28 für einen Heimsieg. Mit einem Erfolg der Gäste gibt es dagegen mehr zu verdienen. Hier liegen die Siegquoten zwischen 8,75 und 11,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Gent Prognose: Was zeigt die B-Elf der Blues?

In den vergangenen Jahren hat der Chelsea FC viel Geld für neue Spieler ausgegeben und vielen Trainern eine Chance gegeben. Aber vor allem die letzten beiden Spielzeiten waren mit einem zwölften und einem sechsten Platz eine große Enttäuschung. In dieser Saison starteten die Verantwortlichen mit dem Italiener Enzo Maresca, der 2023/24 Leicester City zurück in die Premier League geführt hatte, einen neuen Versuch. Bisher läuft es für die Blues besser als erwartet. Der Anfang war mit einer Heimpleite gegen Manchester City (0:2) und einem 1:2 im Rückspiel der UCL-Quali zu Gast bei Servette Genf noch etwas holprig.

Doch aus den letzten fünf Liga-Spielen haben die Londoner 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Damit ist der CFC auf Rang 4 der PL-Tabelle geklettert. 15 Tore bedeuten nach sechs Spieltagen zudem die beste Offensive der Liga. Dabei machen vor allem Cole Palmer und Nicolas Jackson große Freude. Palmer, der 2023 von Man City gekommen war, erzielte beim 4:2-Sieg am Wochenende daheim gegen Brighton in 20 Minuten vier Tore. Noch nie hatte ein Premier-League-Profi vier Treffer vor der Pause erzielt. Palmer war seit dem Beginn der Saison 2023/24 an 43 Treffern beteiligt (28 Tore, 15 Vorlagen) und ist für den Chelsea Gent Tipp definitiv in Torlaune.

KAA Gent gehört mit nur einem Meistertitel (2014/15) in Belgien nicht zu den ganz großen Vereinen. Im Vorjahr verpassten die „Büffel“ sogar die Meisterrunde der besten sechs Teams. Als Sieger der unteren Hälfte zog die „Koninklijke Atletiek Associatie“ aber ins Playoff-Endspiel gegen Genk ein und löste dort das Ticket für die Conference League. Somit hat der Verein zum vierten Mal in Serie den Hauptwettbewerb erreicht. Bisher haben „De Buffalo‘s“ immer die Gruppenphase überstanden.

Das beste Ergebnis stammt aus der Saison 2022/23, als man erst im Viertelfinale gegen West Ham United ausgeschieden war. In der Fremde tat sich die Mannschaft zuletzt aber schwer und konnte nur vier der vergangenen 14 Conference-League-Auswärtspartien für sich entscheiden (3U, 7N). In diesem Zeitraum erzielte die KAA lediglich dreimal mehr als einen Treffer. In der laufenden Saison der heimischen Liga liegt Gent nach neun Spieltagen auf einem ordentlichen dritten Platz. Die Truppe von Coach Wouter Vrancken hat aber schon drei Niederlagen kassiert (5S, 1U) und hat sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Genk.

Chelsea - Gent Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:2 Brighton (H), 5:0 Barrow (H), 3:0 West Ham (A), 1:0 Bournemouth (A), 1:1 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele Gent: 3:0 OH Leuven (H), 1:2 Cercle Brügge (A), 4:2 FC Brügge (A), 2:0 KV Mechelen (H), 0:3 Sporting Charleroi (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Gent: -

Am Donnerstag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen beider Vereine in der Chelsea Gent Prognose. Chelsea konnte die letzten vier Heimspiele gegen Teams aus Belgien bei einem Torverhältnis von 12:0 alle gewinnen.

Siegen die Blues auch dieses Mal ohne Gegentreffer, wird dieser Chelsea Gent Tipp bei Bet365 mit einer Quote von 2,38 belohnt. Der Anbieter hat außerdem für Neu- und Bestandskunden noch einen tollen Bet365 Angebotscode parat.

Die KAA Gent wartet dagegen mit zwei Remis und einer Niederlage seit drei Gastspielen auf der Insel auf einen Sieg.

So seht ihr Chelsea - Gent im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 21 Uhr, Stamford Bridge, London

Übertragung Stream: RTL+

Bei RTL gibt es in dieser Saison nicht nur die Spiele der Europa League zu sehen, sondern auch die Partien der Conference League. Die Partie zwischen Chelsea und Gent wird natürlich nicht im Free-TV übertragen, sondern nur im Stream bei RTL+.

Los geht es an der Stamford Bridge am Donnerstag um 21 Uhr.

Chelsea vs Gent: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Jorgensen - Disasi, Tosin, Badiashile, Veiga - Casadei, Dewsbury-Hall - Neto, Felix, Mudryk - Nkunku

Ersatzbank Chelsea: Sanchez - Adarabioyo, Cucurella, Colwill, Fofana, Gusto, Jackson, Lavia, Sancho, Madueke, Caicedo, Fernandez

Startelf Gent: Roef - Gambor, Watanabe, Mitrovic - Fadiga, Ito, Delorge, Brown, Vancsa - Surdez, Dean

Ersatzbank Gent: Schmidt (Tor), De Vlieger, Gandelman, Samoise, Torunarigha, Helio Varela, Tiago Araujo, Gudjohnsen, Gerkens

Bei den Blues wird Coach Enzo Maresca im Vergleich zum letzten Premier-League-Spiel wohl gründlich durchrotieren.

Einige Spieler wie Angreifer Cole Palmer stehen in der Liga-Phase beispielsweise gar nicht in Chelseas Europapokal-Kader. Die Gäste werden in der Chelsea Gent Prognose dagegen sicher in Bestbesetzung auflaufen.

Unser Chelsea - Gent Tipp: Sieg Chelsea HC -1

Spannend, wenn man es sich leisten kann, seinen besten Stürmer nicht für den Conference-League-Kader zu nominieren. Sicherlich wird Chelsea-Coach Maresca am Donnerstag eher eine bessere B-Elf auf den Rasen schicken.

Doch auch der Ersatz der Blues hat immer noch eine unfassbar hohe Qualität. Daheim fühlten sich die Londoner im Europapokal zudem zuletzt wohl und sind schon seit elf Gruppenspielen ungeschlagen (7S, 4U). So spricht bei diesem ungleichen Duell alles für einen deutlichen Sieg der Hausherren.