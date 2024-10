Chelsea - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 06:00 Uhr Chelsea - Newcastle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Holt Chelsea an der Stamford Bridge drei Punkte?

Unser Chelsea - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.10.2024 lautet: Seit Mai 2012 hat Newcastle nicht mehr bei den Blues gewonnen. Eine Bilanz, an der sich voraussichtlich auch in unserem Wett Tipp heute nicht rütteln lässt.

Der FC Chelsea ging zuletzt im englischen Oberhaus nach einem knappen 1:2 gegen Liverpool leer aus. Die Blues zeigten sich jedoch unter der Woche in der Conference League in guter Form und feierten einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den griechischen Vertreter Panathinaikos Athen. In unserer Chelsea Newcastle Prognose gilt es, am kommenden PL-Spieltag gegen die Kicker aus dem Nordosten Englands zu bestehen. Die Elstern, wie die Recken aus Newcastle upon Tyne auch genannt werden, warten seit vier Liga-Partien auf ein Erfolgserlebnis.

In unserem Chelsea Newcastle Wett Tipp heute tendieren wir zum Heimsieg und setzen auf „Sieg Chelsea“ zu einer Quote von 1,77 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Newcastle auf „Sieg Chelsea“:

Die Blues agieren zu Hause und verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Newcastle befindet sich im Formtief und wartet seit 4 Liga-Spieltagen auf einen Triumph (2U, 2N).

Seit Mai 2012 haben die Magpies nicht mehr an der Stamford Bridge gewonnen.

Chelsea vs Newcastle Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben sich am klassischen Drei-Weg-Markt auf einen Favoriten festgelegt. Dieser kommt aus London und genießt zudem das Heimrecht. Sollten die Blues das Match gewinnen, stehen Chelsea Newcastle Quoten von ca. 1,75 im Raum Wer jedoch entgegen jeglicher Statistik spielen möchte, erhält für einen Auswärtssieg den bis zu vierfachen Wetteinsatz.

Zahlreiche Bookies mit einer Sportwetten-Lizenz in Deutschland rechnen mit drei oder mehr Toren und bieten für diesen Spielausgang durchschnittliche Chelsea Newcastle Wettquoten in Höhe von 1,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Newcastle Prognose: Verliert Newcastle gänzlich den Anschluss?

Chelsea landete in der vergangenen Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz und zog somit in die Conference League ein. In der aktuellen Saison knüpfen die Londoner direkt an die vergangenen Leistung an und rangieren erneut auf Platz 6.

Dabei kam am vergangenen Spieltag eine Serie von sechs Liga-Duellen ohne Niederlage (4S, 2U) zum Erliegen. In Liverpool gingen die Recken von Trainer Enzo Maresca nach einem 1:2 leer aus.

Auf heimischem Boden konnten die Blues nicht an die starken Leistungen zum saisonalen Endspurt des letzten Fußballjahres anknüpfen. In der Saison 2023/24 standen zum Ende hin sechs Heimsiege und ein Remis zu Buche. Die aktuelle Spielzeit brachte hingegen an der Stamford Bridge nur einen Sieg in vier Spielen mit sich. Dem 4:2 gegen Brighton stehen eine Niederlage und zwei Remis gegenüber. Drei der vier Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Toren. Trotzdem führten drei der vier Ansetzungen vor heimischer Kulisse zu beiderseitigen Toren, was auch im Chelsea Newcastle Tipp möglich ist.

Chelsea - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:1 Panathinaikos Athen (A), 1:2 FC Liverpool (A), 1:1 Nottingham Forest (H), 4:2 KAA Gent (H), 4:2 Brighton (H).

Letzte 5 Spiele Newcastle: 0:1 Brighton (H), 0:0 FC Everton (A), 1:0 AFC Wimbledon (H), 1:1 Manchester City (H), 1:3 FC Fulham (A).

Letzte Spiele Chelsea vs. Newcastle: 3:2 (H), 4:2 n.E. (H), 1:4 (A), 1:1 (H), 0:1 (A).

Newcastle kam gut in die neue Saison und gewann drei der ersten vier Spieltage. Zudem wurden mit dem AFC Bournemouth nach einem 1:1 die Punkte geteilt. Zuletzt hat das Team aber gehörig Federn gelassen und konnte keinen der jüngsten vier Premier-League-Spieltage mit einem Erfolgserlebnis beenden.

Dabei war bis auf Manchester City (1:1) keine weitere Übermannschaft vertreten. Als negativer Höhepunkt war kürzlich die Heimniederlage gegen Brighton zu betrachten.

In der Tabelle rutschen die Magpies auf Rang 9 ab und drohen im Falle von weiteren Misserfolgen den Anschluss an die internationalen Plätze zu verpassen. Auswärts haben die Mannen von Trainer Eddie Howe im englischen Oberhaus nicht viel bewegt und behielten nur in einem von vier Auswärtsduellen die Oberhand (2U, 1N). Mit vier Toren in der Fremde ist die Offensive der Elstern keineswegs zu unterschätzen. Die Abwehr stand jedoch mit fünf Gegentoren in den Stadien des Gegners alles andere als sicher. Drei der vier Begegnungen in Ferne führten zu beiderseitigen Treffern.

Wer laut Chelsea Newcastle Prognose für seine Wette auf der Suche nach einem zusätzlichen Neukundenbonus ist, könnte einen Blick zu Intertops riskieren. Der Wettanbieter gewährt auf die erste Einzahlung einen Intertops Bonus bis zu 100 Euro.

So seht ihr Chelsea - Newcastle im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 15:00 Uhr, Stamford Bridge, London (England)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sky nennt die Übertragungsrechte für die englische Premier League sein Eigen. Aus diesem Grund wird auch die Paarung zwischen den Blues und den Magpies auf Sky zu sehen sein.

Um das Match im TV zu verfolgen und den Chelsea Newcastle Tipp live zu prüfen, ist ein Abo beim Pay-TV-Sender erforderlich.

Chelsea vs Newcastle: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Colwill, Gusto, Caicedo, Lavia, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson

Ersatzbank Chelsea: Bettinelli, Disasi, Badiashile, Neto, Fernández, Félix, Nkunku, Dewsbury-Hall, Veiga

Startelf Newcastle: Pope, Livramento, Schär, Burn, Hall, Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton, J. Murphy, Isak, Gordon

Ersatzbank Newcastle: Vlachodimos, Kelly, Krafth, Miley, Barnes, Willock, Almirón, S. Longstaff, Osula

Bei Chelsea geht in Sachen Offensive viel über Cole Palmer. Mit sechs Toren übernimmt der 22-jährige Youngster die Rolle des besten Angreifers in den eigenen Reihen. Da der 90-Millionen-Euro-Mann bis Ende dieses Jahres keine Spielberechtigung für die Conference League hat, durfte er unter der Woche pausieren. Ebenfalls sehr treffsicher zeigte sich Nicolas Jackson. Der Neuner erzielte in acht PL-Spielen fünf Tore.

Magpies-Coach Eddie Howe wird gegen die Blues laut Chelsea gegen Newcastle Prognose vermutlich im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung aufstellen und den Weg nach vorne suchen. Dabei ist Alexander Isak im Zentrum gesetzt. Der Neuner überzeugte jedoch bisher nicht und blickt nur auf einen Treffer in sechs PL-Duellen. Wesentlich mehr Druck macht Harvey Barnes über Linksaußen. Drei Tore erzielte der 26-Jährige bisher im englischen Oberhaus.

Unser Chelsea - Newcastle Tipp: Sieg Chelsea

Die Londoner tankten unter der Woche beim 4:1 in der Conference League gegen Panathinaikos gehörig Selbstvertrauen und wollen auch gegen die Magpies durchstarten. Die Blues verfügen über den besseren Kader und agieren zudem auf heimischem Boden. Darüber hinaus hat Chelsea keines der letzten 13 Heimspiele gegen Newcastle verloren. Elf Siege und zwei Unentschieden in der regulären Spielzeit lassen kaum Zweifel an einem weiteren Erfolgserlebnis zu.