Como - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 13.01.2025

Unser Como - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.01.2025 lautet: Die Rossoneri hinken ihrer Top-Form in dieser Saison hinterher, gegen Aufsteiger Como gehen sie im Wett Tipp heute aber als Sieger vom Platz.

Am 14. Januar 2025 um 18:30 Uhr erwartet uns ein spannendes Duell in der Serie A, wenn Como im Stadio G. Sinigaglia auf AC Mailand trifft. Während Como derzeit auf Platz 15 steht und sich mit 19 Punkten in der unteren Tabellenhälfte befindet, rangiert Milan auf Platz 8 mit 28 Punkten.

Einen klaren Favoriten bietet uns der Buchmacher mit AC Milan, die mit einer Quote von 1,95 für den Auswärtssieg antritt. Interessant in der Como AC Milan Prognose ist, dass der Aufsteiger in dieser Saison in Liga-Spielen durchschnittlich 1,1 Tore pro Spiel erzielt hat, während Milan 1,5 Tore pro Spiel verbucht.