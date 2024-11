Dänemark - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

SPORT1 Betting 14.11.2024 • 11:00 Uhr Dänemark - Spanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wie verläuft das Debüt des neuen Dänemark-Teamchefs?

Unser Dänemark - Spanien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 15.11.2024 lautet: Die Dänen wollen als zweites Team in der NL-Gruppe A4 das Ticket fürs Viertelfinale lösen. Im Wett Tipp heute ist gegen den Europameister aber maximal ein Remis möglich.

In der Nations-League-Gruppe A4 hat Spanien mit zehn Punkten nach vier Spielen schon das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Die besten Chancen auf das zweite Ticket für die Runde der letzten Acht haben die Dänen mit sieben Zählern. Am Freitag empfangen die Dänen den amtierenden Europameister und wollen die drei Punkte bei sich behalten. Die Quoten der Dänemark Spanien Prognose schlagen sich aber recht klar auf die Seite der Iberer.

Wir schätzen die Situation ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 2,22 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Spanien auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Spanien ist seit 14 Länderspielen ungeschlagen

Dänemark konnte nur 2 von 18 Duellen gegen die „Roja“ für sich entscheiden

Die Iberer sind schon fürs Nations-League-Viertelfinale qualifiziert

Dänemark vs Spanien Quoten Analyse:

Wenig überraschend schicken die besten Buchmacher, die in großer Zahl auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, den amtierenden Europameister als Favoriten auf den Platz. So gibt es für einen Sieg der Gäste Dänemark vs Spanien Quoten im Schnitt von 1,84.

Auf der Gegenseite warten für einen Sieg der Hausherren Dänemark gegen Spanien Wettquoten um 4,60 auf euch. Diese Ausgangslage wird auch durch die Weltrangliste unterstrichen: Hier stehen die Spanier auf Rang 3 und die Dänen auf Platz 21.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dänemark vs Spanien Prognose: Geben die Iberer weiter Vollgas?

Nach dem Ausscheiden gegen Deutschland im Achtelfinale der EM 2024 trat der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach vier Jahren Amtszeit von seinem Posten zurück. Eigentlich sollte die Mannschaft danach von Interimstrainer Morten Wieghorst betreut werden. Doch krankheitsbedingt musste für vier Spiele Lars Knudsen, Co-Trainer des Bundesligisten FC Augsburg, einspringen. Unter Knudsen feierten die Rot-Weißen zunächst zwei 2:0-Heimsiege, gegen die Schweiz und gegen Serbien.

Die erste Pleite war ein 0:1 in Spanien. Danach folgte noch ein 2:2 in der Schweiz. Am Freitag feiert nun mit Brian Riemer, der Mitte September beim RSC Anderlecht entlassen wurde, der neue Cheftrainer sein Debüt. Die dänische Auswahl überzeugt meistens mit viel Kampfgeist und einer stabilen Defensive. Das geht allerdings zulasten der Offensive. So lautete auch das Torverhältnis bei der EURO 2024 nach vier Spielen 2:4. Im Spiel nach vorne ruhen im Dänemark gegen Spanien Tipp die Hoffnungen auf Rasmus Höjlund von Manchester United.

2024 war für die spanische Nationalmannschaft ein tolles Jahr. Im Sommer wurden die Iberer in Deutschland Europameister. Zudem steht die Roja in der Nations League als Titelverteidiger zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase erneut als Viertelfinalist fest. Seit 14 Länderspielen ist die Mannschaft von Coach Luis de la Fuente ungeschlagen. In diesem Zeitraum standen nach 90 Minuten elf Siege auf der Anzeigetafel.

Dank einer großen Qualität und einer jungen Mannschaft steht das Land vor einer goldenen Zukunft. Im ersten Spiel nach der EM musste sich Spanien noch mit einem 0:0 in Serbien begnügen. Die folgenden drei Partien wurden aber wieder gewonnen. Besonders stark waren das 4:1 in der Schweiz, wo man ab der 20. Minute in Unterzahl spielen musste, und das 3:0 daheim gegen die Serben.

Dänemark - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 2:2 Schweiz (A), 0:1 Spanien (A), 2:0 Serbien (H), 2:0 Schweiz (H), 0:2 Dänemark (A)

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:0 Serbien (H), 1:0 Dänemark (H), 4:1 Schweiz (A), 0:0 Serbien (A), 2:1 England (H)

Letzte 5 Spiele Dänemark vs Spanien: 0:1 (A), 0:3 (H), 1:3 (H), 1:2 (A), 0:2 (A)

Die spanische Nationalmannschaft gehört in der Dänemark Spanien Prognose nicht zu den Lieblingsgegnern der Nordeuropäer. Die diesmaligen Hausherren konnten nur zwei von 18 Duellen für sich entscheiden. Ein Erfolg stammt aus der Quali für die WM 1994 und einem 1:0-Heimsieg. Zudem setzten sich die Rot-Weißen im November 1979 in einem Testspiel mit 3:1 in Cadiz durch.

Demgegenüber stehen drei Remis und 13 Niederlagen. Das Hinspiel im laufenden Nations-League-Wettbewerb fand am 12. Oktober in Murcia statt. Bei nur 3:25 Torschüssen und 39 Prozent Ballbesitz aus Sicht der Gäste war man mit dem Gegentreffer in der 79. Minute zum 0:1-Endstand noch recht gut bedient.

In den letzten vier Aufeinandertreffen hätte der Dänemark Spanien Tipp „Über 2,5 Tore“ jeweils Erfolg gehabt. Auch dieses Mal rechnen wir mit ein paar Treffern. Klingelt es mindestens dreimal, bekommt ihr dafür bei NEO.bet eine Quote von 2,26.

So seht ihr Dänemark - Spanien im TV oder Stream:

15. November 2024, 20:45 Uhr, Stadion Parken, Kopenhagen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Nations League läuft im TV und Stream auf DAZN. Der Sender überträgt alle Spiele, außer jene der jeweils heimischen Nationalmannschaft im Übertragungs-Land. So ist das Duell zwischen Dänemark und Spanien im deutschsprachigen Raum auch nur beim Streaming-Anbieter zu sehen.

Der Anpfiff im Stadion Parken von Kopenhagen erfolgt am Freitag um 20:45 Uhr.

Dänemark vs Spanien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dänemark: Schmeichel - Andersen, Vestergaard, Kristiansen - Bah, Eriksen, Höjbjerg, Dorgu, Isaksen, Grönbaek - Höjlund

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Jensen (Tor), Nelsson, Roerslev, Rasmussen, Nörgaard, Hjumland, Frendrup, Damsgaard, Poulsen, Skov Olsen, Wind, Dolberg

Startelf Spanien: Raya - Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella - Zubimendi, Fabian, Oyarzabal, Merino, Alex Baena - Morata

Ersatzbank Spanien: Alex Remiro, Sanchez (Tor), Grimaldo, Mingueza, Pau, Paredes, Olmo, Casado, Pedri, Zaragoza, Aghehowa, Pino, Williams, Gil, Perez

Der Europameister muss ohne Spieler wie Lamine Yamal, Dani Carvajal, Rodri und Unai Simon auskommen. Dafür kehren Dani Olmo und Nico Williams ins Aufgebot zurück. Portos Samu, Barca-Youngster Marc Casado und Bilbaos Innenverteidiger Aitor Paredes wurden erstmals nominiert.

Bei den Dänen fehlen laut Dänemark vs. Spanien Prognose Joakim Maehle (Wolfsburg), Rasmus Kristensen (Frankfurt) und Andreas Christensen (Barcelona).

Unser Dänemark - Spanien Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Auf den ersten Blick sprechen hier Dinge wie die Qualität, der direkte Vergleich oder die Formkurve klar für den Europameister, die Vorhersage wird aber durch zwei Dinge erschwert. Einerseits feiert bei den Hausherren ein neuer Coach sein Debüt, andererseits haben die Spanier das Ticket fürs Viertelfinale schon in der Tasche und müssen nicht mehr Vollgas geben. So sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem rechnen wir auf beiden Seiten mit Treffern, da die Gäste die Partie etwas lockerer angehen können.