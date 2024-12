Darmstadt - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten 14.12.

Unser Darmstadt - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Unzählige Ausfälle haben Kaiserslautern schon in den vergangenen Wochen nicht vom Siegen abgehalten. Im Wett Tipp heute springt einfach der nächste Torjäger für seine angeschlagenen Kollegen in die Bresche.