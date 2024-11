Darmstadt - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 11:00 Uhr Darmstadt - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Welches Team kann Darmstadt stoppen?

Unser Darmstadt - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Florian Kohfeldt will die Saisonziele der Lilien nicht korrigieren und stattdessen stabilen Fußball von seiner Mannschaft sehen. Im Wett Tipp heute erhält der D98-Coach zusätzlich drei Zähler.

Seit der Verpflichtung von Florian Kohfeldt ist Darmstadt vom 17. Tabellenplatz bis auf drei Zähler an den Relegationsplatz aufgerückt. Der D98-Trainer baut in unserer Darmstadt Preußen Münster Prognose die aktuelle Serie von sieben ungeschlagenen Pflichtspielen aus. Am fünften Spieltag bestritten die Hessen ihre erste Liga-Partie unter Kohfeldt. Seither holte kein anderes Team im deutschen Unterhaus mehr Zähler als die Auswahl vom Böllenfalltor (18). Laut unserem Darmstadt Preußen Münster Wett Tipp heute sammeln die Lilien am kommenden Wochenende drei weitere Punkte ein.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Preußen Münster auf „Sieg Darmstadt“:

Darmstadt gewann 4 der letzten 5 Zweitliga-Spiele (1U).

Seit dem fünften Spieltag erzielte Darmstadt mit Abstand die meisten Tore der 2. Bundesliga (26).

Darmstadt ging in 11 von 13 Saisonspielen in Führung.

Darmstadt vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Eines muss man den Gästen aus Münster definitiv zu Gute halten: Ihre Defensive ist nur äußerst schwer zu knacken. Gegen das formstärkste Team der 2. Bundesliga übernimmt der SCP jedoch völlig zu Recht die Außenseiterrolle mit Darmstadt Preußen Münster Wettquoten bis 4,10.

Die Lilien feierten zuletzt drei Zweitliga-Siege in Serie und stürzten am vorangegangenen Spieltag sogar den damaligen Tabellenführer aus Hannover (2:1). Ein erneuter D98-Sieg führt in den Darmstadt Preußen Münster Quoten zu einer Siegquote von 1,83.

Darmstadt vs Preußen Münster Prognose: Einfach genießen

Der verkorkste Saisonstart des Bundesliga-Absteigers aus Hessen ist noch nicht allzu lange her und den Akteuren der Lilien eine Lehre gewesen. Von korrigierten Saisonzielen will niemand im Lager der Hausherren etwas wissen. Stattdessen liegt der Fokus auf dem nächsten Spieltag.

Dort könnte Darmstadt den vierten Zweitliga-Sieg in Serie einfahren und die Tabellenführung in der „Kohfeldt-Tabelle“ seit dem fünften Spieltag ausbauen. Nach mittlerweile sieben ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie stellt sich die Frage, wer D98 aktuell stoppen kann.

Preußen Münster ist nicht unbedingt ein Kandidat, der als Antwort auf diese Frage zuerst in den Sinn kommt. Der Aufsteiger verkauft sich in dieser Spielzeit zwar teuer, steckt mit dem drittschwächsten Angriff (15 Tore) allerdings auf einem Abstiegsplatz fest (11 Punkte).

SCP06-Trainer Sascha Hildmann hat beachtliche Arbeit geleistet und die drittbeste erwartbare Verteidigung der 2. Bundesliga aufgebaut (15,9 xG). Allerdings fällt im Sturm weiterhin der Ausfall des letztjährigen Top-Angreifers Malik Batmaz stark ins Gewicht.

Darmstadt - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:1 Hannover (A), 3:1 Hertha (H), 5:1 Fürth (A), 3:2 n.V. Dresden (A), 1:1 Ulm (H).

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 0:1 Köln (H), 1:3 Gladbach (A), 1:1 Karlsruhe (A), 1:0 Düsseldorf (H), 1:1 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Preußen Münster: 1:0 (H), 2:0 (A), 4:0 (H), 0:3 (A), 2:1 (H).

Nur Regensburg (12,7 xG) und Ulm (13,8 xG) haben weniger erwartbare Tore als Preußen Münster (16,7 xG) erzielt. Während der fünf vorangegangenen Liga-Begegnungen jubelten die Gäste je maximal über einen eigenen Treffer.

Auswärts leistete der Aufsteiger viel vergebliche Arbeit, gewann aber nur einen von sechs Gastauftritten und verlor bereits drei Auswärtsspiele.

Einen Rückstand kann Münster gerade wegen der dürftigen Offensivleistungen nur schwer wieder geradebiegen. Wollen die Gäste am Böllenfalltor punkten, müssen sie sich vorrangig um Philipp Förster kümmern.

Der Neuzugang vom VfL Bochum erzielte in den drei vorangegangenen Ligaspielen stets die 1:0-Führung für Darmstadt und leitete damit jeweils den Sieg ein.

So seht ihr Darmstadt - Preußen Münster im TV oder Stream:

30. November 2024, 20.30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Der beste Torschütze im Team von Florian Kohfeldt ist allerdings ein anderer Akteur. Sommer-Neuzugang Isac Lidberg hat die Eingewöhnungszeit übersprungen und führt aktuell die Torjägerliste der 2. Bundesliga an (9 Tore).

Was bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, ist die positive Entwicklung in der Hintermannschaft von D98. Vor dem fünften Spieltag erlaubten die Lilien 2,50 Gegentore pro Partie. Seither ist der Schnitt auf 1,56 Gegentore pro Spieltag gesunken.

Darmstadt vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen, Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger, Förster, Klefisch, Müller, Corredor, Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Maglica, Thiede, Kempe, Papela, Lakenmacher, Torsiello, Vilhelmsson

Startelf Preußen Münster: Schenk, ter Horst, Koulis, Frenkert, Krikeskov, Hendrix, Preißinger, Bouchama, Mees, Makridis, Nemeth

Ersatzbank Preußen Münster: Behrens, Paetow, Scherder, Schad, Bazzoli, Korte, Lorenz, Deters, Amenyido

Dennoch warten die Hausherren noch auf ihre erste weiße Weste in dieser Zweitliga-Spielzeit. Womöglich müssen die Anhänger der Hessen vorerst weiter auf ein Spiel ohne Gegentor warten.

Saisonübergreifend erzielte Münster in den letzten sieben Zweitliga-Auswärtsspielen je mindestens einen Treffer - das ist ein laufender Vereinsrekord.

Unser Darmstadt - Preußen Münster Tipp: Sieg Darmstadt

Das Erblühen der Lilien findet vorerst noch kein Ende. Stattdessen feiert Darmstadt am Böllenfalltor den vierten Zweitliga-Sieg in Serie und klopft weiterhin an die Aufstiegsplätze an.