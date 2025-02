Darmstadt – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 23:00 Uhr Darmstadt – Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht die Krise bei den Hessen weiter?

Unser Darmstadt – Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.02.2025 lautet: Die Lilien müssen dringend punkten, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Im Wett Tipp heute ist für die Hausherren zumindest ein Punkt drin.

In der Hinrunde der Saison 2024/25 blieb Darmstadt, so wie nun auch 2025, in den ersten fünf Spielen sieglos. Die Lilien konnten dann in Gelsenkirchen zum einzigen Mal in ihrer Profifußball-Geschichte nach einem Drei-Tore-Rückstand den Platz doch noch als Sieger verlassen.

Nun geht es für die Hessen erneut gegen S04. Die Quoten der Darmstadt Schalke Prognose bieten uns keine Hilfestellung. Wir sehen aber die Hausherren leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betano den Darmstadt Schalke Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Schalke auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

S04 konnte in der Saison 2024/25 noch keine 2 Siege in Folge feiern

Königsblau ist seit 7 Duellen in Liga 2 gegen Absteiger ohne Sieg

Schalke ist der Lieblingsgegner von Florian Kohfeldt

Darmstadt vs Schalke Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat Schalke auf Rang 11 zwei Plätze und zwei Punkte Vorsprung auf die Lilien. Da der Heimvorteil am Sonntag aber für die Hessen spricht, können sich die Darmstadt vs Schalke Quoten auf keinen wirklichen Favoriten einigen.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,30. Auf der Gegenseite warten in den besten Sportwetten Apps für einen Dreier der Gäste Darmstadt gegen Schalke Wettquoten zwischen 2,75 und 2,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Schalke Prognose: Kriegen die Lilien die Kurve?

Nach einem schwachen Start und einem Trainerwechsel legte Darmstadt eine Serie von neun Liga-Spielen ohne Niederlage hin. Von diesem Aufschwung unter Trainer Florian Kohfeldt ist aber nichts mehr übrig. Die Lilien warten seit sechs Spielen auf einen Sieg (1U). Die vergangenen vier Partien gingen alle ohne Torerfolg verloren. So belegt der SVD mit einem Punkt und einer Tordifferenz von minus 6 auch den letzten Platz der Rückrundentabelle. Der SV Darmstadt spielte in dieser Zweitliga-Saison erst einmal zu Null.

Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt nur noch fünf Punkte. Bei der 0:1-Niederlage in Braunschweig am vergangenen Wochenende trat der Verein mit dem sprichwörtlich letzten Aufgebot an. Zum nur 18-köpfigen Kader zählte sogar ein Verteidiger aus der Hessenliga. Mit Luca Marseiler saß gerade mal ein voll einsatzfähiger Akteur auf der Bank. Am Wochenende kehren immerhin ein paar Spieler in den Kader zurück, aber für eine Entwarnung ist es noch zu früh.

Im Laufe dieser Saison wurde schnell klar, dass der FC Schalke 04 einerseits für den Abstiegskampf qualitativ deutlich zu gut besetzt ist, aber auch nie ernsthaft den Kontakt zur Zweitliga-Spitzengruppe herstellen kann. Das Ziel von 40 Punkten kann der Verein vermutlich ohne großes Zittern erreichen. Nach 22 Spieltagen steht man bei 27 Zählern. Mit dem 2:1 am vergangenen Spieltag daheim gegen den KSC zeigte S04 eine Reaktion auf die zwei Niederlagen in Folge gegen Köln (0:1) und Magdeburg (2:5).

Königsblau gewann vier der letzten acht BL2-Spiele (2U, 2N) und sammelte dabei 14 Punkte. Das ist ein Zähler mehr als in den ersten 14 Spielen dieser BL2-Saison (13). Allerdings gelangen in dieser Saison noch kein einziges Mal zwei Dreier in Folge. Zudem tut sich der Verein aus Gelsenkirchen gegen Absteiger aus der Bundesliga schwer. Seit einem 3:1-Heimsieg gegen den FC Homburg im April 1991 und sieben Zweitliga-Spielen wartet der Verein in dieser Hinsicht auf einen Sieg. Die letzten sechs dieser Duelle gingen sogar allesamt verloren. Diese Statistik unterstützt unseren Darmstadt Schalke Tipp.

Darmstadt – Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Braunschweig (A), 0:3 Elversberg (H), 0:1 Nürnberg (A), 0:1 Paderborn (H), 2:2 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:1 Karlsruher SC (H), 0:1 Köln (A), 2:5 Magdeburg (H), 3:1 Nürnberg (H), 0:0 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Schalke: 5:3 (A), 2:5 (H), 4:2 (A), 2:1 (H), 1:3 (A)

Diese Paarung wurde bisher 19 Mal ausgetragen. Schalke hat in der Bilanz mit elf Siegen zu sechs Niederlagen die Nase vorne. Besonders wichtig für unsere Darmstadt Schalke Prognose sind aber die jüngsten Aufeinandertreffen.

So konnten die Lilien drei der letzten vier Pflichtspiele gegen S04 für sich entscheiden. Für so viele Erfolge gegen Königsblau hatten die Hessen zuvor 15 Duelle gebraucht. Besonders wild ging es im Hinspiel der laufenden Saison zu. Beim letzten BL2-Spiel von Karel Geraerts drehten die Gäste in der Veltins-Arena einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg. Florian Kohfeldt siegte in sieben seiner neun Spiele als Trainer gegen Schalke (1U, 1N). Gegen kein anderes Team gewann er als Coach so oft.

In den letzten drei Zweitliga-Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 21 Tore. Auch dieses Mal rechnen die Bookies wieder mit einigen Toren. Für den Darmstadt Schalke Tipp „Über 2,5 Tore” gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,62.

So seht ihr Darmstadt – Schalke im TV oder Stream:

23. Februar 2025, 13:30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Partie SV Darmstadt 98 gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen, als Einzelspiel und in der Konferenz.

Anpfiff im Merck-Stadion am Böllenfalltor von Darmstadt ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Darmstadt vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen – Thiede, Riedel, Vukotic, Guille Bueno – A. Müller - P. Förster, Papela – Corredor – Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Arnold, Vilhelmsson, Marseiler, Kempe, Maglica, Dreskovic, Boetius, Lakenmacher

Startelf Schalke: Heekeren – Bulut, Schallenberg, M. Kaminski, Murkin – Bachmann, Seguin – Hamache, Karaman, Younes – Ba

Ersatzbank Schalke: Karius (Tor), Aydin, Donkor, Gantenbein, Kalas, Sanchez, Barkok, Bayindir, Grüger, T. Mohr, Amoussou-Tchibara, Antwi-Adjei

Bei den Hausherren ist die Personalsituation immer noch angespannt, was auch Auswirkungen auf die Darmstadt Schalke Prognose hat. Verletzt fehlen Spieler wie Bader, Holland, Klefisch, Will und Zimmermann. Zudem sitzen Boetius und Nürnberger eine Sperre ab.

Bei den Gästen wird vor allem Top-Torjäger Moussa Sylla schmerzlich vermisst. Auch Höjlund und Zalazar verpassen das Spiel am Sonntag. Zudem werden zahlreiche Spieler wie Albutat, Fährmann oder Drexler aktuell nicht berücksichtigt.

Unser Darmstadt – Schalke Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Aktuell fällt es nicht leicht, auf Darmstadt zu setzen. Die Hessen stecken in der Krise, sind verunsichert und haben immer noch viele Ausfälle zu beklagen, doch wir trauen den Lilien am Sonntag mindestens einen Punkt zu. Das hat mit dem Heimvorteil des SVD und der guten Bilanz von Coach Kohfeldt gegen die Knappen zu tun. Zudem konnte S04 in dieser Saison noch keine zwei Siege in Folge feiern. Außerdem tut sich Königsblau im Unterhaus gegen Erstliga-Absteiger besonders schwer.